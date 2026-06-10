Evdeki Verimliliğini Ölçüyoruz!

Ev, dinlendiğimiz, kendimize döndüğümüz ve bir şeyler üretebildiğimiz bir alan. Bu alan içerisinde ise bazılarımız planlı programlı şekilde ilerlerken, bazılarımız anlık olarak hareket eder. Hem kişilik hem de seçimlere bağlı olarak bu değişir!

O halde, bize evde nasıl vakit geçirdiğini anlat, sana evdeki verimliliğini söyleyelim!