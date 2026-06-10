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Evdeki Verimliliğini Ölçüyoruz!

etiket Evdeki Verimliliğini Ölçüyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 12:16
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Ev, dinlendiğimiz, kendimize döndüğümüz ve bir şeyler üretebildiğimiz bir alan. Bu alan içerisinde ise bazılarımız planlı programlı şekilde ilerlerken, bazılarımız anlık olarak hareket eder. Hem kişilik hem de seçimlere bağlı olarak bu değişir! 

O halde, bize evde nasıl vakit geçirdiğini anlat, sana evdeki verimliliğini söyleyelim!

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1. Şimdi! Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?

2. Peki, çamaşırlar yıkandı bitti. Ne yaparsın?

3. Evde çalışacağın zaman ortamın nasıl olur?

4. Temizlik yaparken nasılsın?

5. Mutfakta zaman geçirmek hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Alışveriş yaparken nasıl olduğunu söyler misin?

7. Son olarak! En çok nerede vakit geçiriyorsun?

Sen düzen ustasısın!

Planlı ve programlı bir şekilde ilerleyen birisin! Evde düzenin olması motive olmanı sağlıyor... Saat kaçta kalkacağın belli, diğer işlerin ne zaman yapılması gerektiği de sıraya koyulmuş şekilde. Bunları ertelemeden yaptığında kendine daha fazla vakit ayırabiliyorsun. 

Ayrıca temiz ve düzenli ortamlarda daha fazla üretken oluyorsun. Çünkü zihnin karmaşadan uzak oluyor ve odaklanabiliyorsun. Enerjini bir arada tutabilmenin yolu düzenli olmandan geliyor! İnsanlar bu konuda senden ilham alıyor olabilir.

Sen konfor ustasısın!

Sen konfor ustasısın!

Rahatlığı da düzeni de seven birisin! İşlerin seni sıkmasına izin vermiyorsun ama işleri de halledebiliyorsun! Çünkü verimlilik dediğimiz şey, hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorulmadan bir şeyleri yapabilmekten geçiyor... Bu yüzden kahveni yanına alıp işlerini sakin sakin yapıyor olabilirsin. 

İşini kolaylaştıracak şeylere yöneliyorsun. Bu yüzden Philips OneUp tam sana göre! Kirli suyu emerek temiz suyla siler! Kirleri ya da kalıntıları etrafa yaymaz. Ayrıca kovalara ya da sıkma-durulama işlemine gerek yok! Pratik şekilde zemini temizleyebilirsin. Derinlemesine temizlik yaptığı için %99,9’a kadar bakterileri temizler. Sadece 4 saatlik şarj süresiyle 70 dakika boyunca etrafı tertemiz yapabilirsin!

Sen akış ustasısın!

Evini rahatlama alanı olarak görüyorsun. Dışarıdaki kurallardan sıkıldığın için evine bu kuralları sokmuyorsun! Anı yaşamak sana göre... Bu yüzden işleri akışına bırakıyorsun. Etrafta azıcık dağınıklık olması sana rahatsızlık vermez. Baskı altında hissetmeden yavaş yavaş hareket etmek sana göre. Ama ertelediğin işlerin büyümesine izin vermemelisin! 

Ayrıca bu rahat enerjin eve yayılıyor olabilir. Bu yüzden kendine keyifli ortamlar oluşturuyor olabilirsin. Dışarıdan gelenler evinden dinlenmiş bir şekilde ayrılıyor olabilir. Senin yanında da rahat hareket edebiliyorlardır!

Sen erteleme ustasısın!

Bir şeyleri çok rahat bir şekilde erteleyebiliyorsun... Ev işleri hep gözünde büyüyor olabilir. Ayrıca uzun süren işlere hiç elin gitmiyor gibi. Bu yüzden kendine pratik çözümler buluyorsun. Rahatını bozmayan ve seni zorlamayan şeyleri yapmak istiyorsun. 

Bu durum tembellik değil, sadece ertelenen işlerin birikmesiyle oluşan daha fazla erteleme isteği... Kendine uygun bir sistem oluşturduğunda kolay bir şekilde ilerleyebilirsin. Biraz motivasyon işine yarayacaktır!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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