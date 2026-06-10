Evdeki Verimliliğini Ölçüyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ev, dinlendiğimiz, kendimize döndüğümüz ve bir şeyler üretebildiğimiz bir alan. Bu alan içerisinde ise bazılarımız planlı programlı şekilde ilerlerken, bazılarımız anlık olarak hareket eder. Hem kişilik hem de seçimlere bağlı olarak bu değişir!
O halde, bize evde nasıl vakit geçirdiğini anlat, sana evdeki verimliliğini söyleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Şimdi! Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?
2. Peki, çamaşırlar yıkandı bitti. Ne yaparsın?
3. Evde çalışacağın zaman ortamın nasıl olur?
4. Temizlik yaparken nasılsın?
5. Mutfakta zaman geçirmek hakkında ne düşünüyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Alışveriş yaparken nasıl olduğunu söyler misin?
7. Son olarak! En çok nerede vakit geçiriyorsun?
Sen düzen ustasısın!
Sen konfor ustasısın!
Sen akış ustasısın!
Sen erteleme ustasısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın