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Psikolojiye Göre Birinden Hoşlandığınızı Ele Veren Hareketler

Psikolojiye Göre Birinden Hoşlandığınızı Ele Veren Hareketler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 09:01
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Aşkın karmaşık dilini anlamak biraz zordur. Hem kendinizde hem de karşı tarafta aşk söz konusu olduğunda hal ve hareketlerinizde bazı değişimler olabilir. Psikolojiye göre, birinden hoşlandığımızda farkında olmadan beden dilimiz ve davranışlarımız değişir. Beyin, ilgilendiğimiz biriyle iletişim kurarken belirli kimyasallar (dopamin, oksitosin) salgılar ve bu da vücudumuzun kontrolümüz dışında tepkiler vermesine yol açar. 

İşte birinden hoşlandığınızı açıkça ortaya koyan 6 davranış!

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Onun davranışlarını taklit etmeye başlarsınız.

Onun davranışlarını taklit etmeye başlarsınız.

İnsan beyni, kendisini yakın ve güvende hissettiği veya etkilenmek istediği kişilerin beden dilini farkında olmadan kopyalama eğilimindedir. Hoşlandığınız kişinin yanındayken onun oturuş biçimini, el hareketlerini, mimiklerini ve hatta konuşma temposunu taklit etmeye başlarsınız. Örneğin o kahvesinden bir yudum aldığında sizin de bardağınıza uzanmanız veya o bağdaş kurduğunda sizin de duruşunuzu değiştirmeniz, bilinçaltınızın 'Seninle aynı frekanstayım' deme şeklidir.

Otururken ona doğru yönelirsiniz.

Otururken ona doğru yönelirsiniz.

İlgi duyduğumuz nesne veya kişilere doğru çekilme dürtümüz vardır. Kalabalık bir ortamda otursanız bile, gövdeniz ve özellikle ayak uçlarınız farkında olmadan hoşlandığınız kişiye doğru döner. Psikolojide ayaklar, gitmek istediğimiz yönü en dürüst şekilde gösteren uzuvlar olarak kabul edilir. Bir ortamda başka biriyle konuşuyor olsanız dahi, vücut açınızın ve ayaklarınızın o kişiye dönük olması, zihninizin asıl odağının kimde olduğunu ele verir.

Sürekli temas arayışınız vardır.

Sürekli temas arayışınız vardır.

Otonom sinir sistemi, heyecanlandığımızda ve hoşumuza giden bir şeye baktığımızda göz bebeklerimizi genişletir. Hoşlandığınız biriyle göz göze geldiğinizde göz bebeklerinizin büyümesi, biyolojik olarak engellenemeyen en net işarettir. Ayrıca normalde birine 2-3 saniyeden fazla bakmak rahatsız edici olabilirken, hoşlandığınız biriyle göz temasını sürdürme isteğiniz artar ya da tam tersi, aşırı heyecandan dolayı sık sık gözlerinizi kaçırıp tekrar ona bakarken yakalanırsınız.

İstemsiz dokunmalarınız artar.

İstemsiz dokunmalarınız artar.

Bilinçaltı, ilgi duyulan kişiyle aradaki engelleri kaldırmak ister. Bir şey anlatırken hafifçe koluna dokunmak, omzundaki hayali bir tozu temizlemek veya masadaki eşyaları aranızdan çekip yakınlaşmak bu durumun göstergesidir. İnsanların psikolojik bir 'kişisel alan' sınırı vardır; ancak hoşlandığınız kişinin bu sınıra girmesinden rahatsız olmaz, aksine ona fiziksel olarak yakın olabilmek için küçük fırsatlar yaratmaya çalışırsınız.

Ses tonunuz değişebilir, aşırı tepkiler verebilirsiniz.

Ses tonunuz değişebilir, aşırı tepkiler verebilirsiniz.

Hoşlanma hissi, ses tellerinizi ve konuşma dinamiğinizi doğrudan etkiler. Araştırmalar, insanların ilgilendikleri biriyle konuşurken ses tonlarının genellikle yumuşadığını veya hafifçe değiştiğini gösterir. Bunun yanı sıra, o kişinin söylediği en ufak veya çok da komik olmayan esprilere bile normalden daha fazla ve samimiyetle gülmeniz, zihninizin ona karşı gösterdiği yüksek sempati ve kabul düzeyinin bir yansımasıdır.

Tüm bunlara ek olarak, hoşlandığınız kişinin yanında beyniniz resmen bir not defterine döner. Normalde sıradan kabul edeceğiniz detaylar (en sevdiği renk, çocukluk anısı, içtiği kahve çeşidi) zihninize kazınır. Bir sonraki sohbetinizde ona bu küçük detaylardan bahsetmeniz, zihninizin o kişiye ne kadar büyük bir bilişsel kaynak ayırdığının kanıtıdır. 

Ayrıca onun yanındayken kıyafetlerinizi düzeltmek, saçınızla oynamak veya duruşunuzu dikleştirmek gibi 'kendini güzelleştirme' hareketleri de istemsizce devreye girer.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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