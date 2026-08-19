Psikolojiye Göre Birinden Hoşlandığınızı Ele Veren Hareketler
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Aşkın karmaşık dilini anlamak biraz zordur. Hem kendinizde hem de karşı tarafta aşk söz konusu olduğunda hal ve hareketlerinizde bazı değişimler olabilir. Psikolojiye göre, birinden hoşlandığımızda farkında olmadan beden dilimiz ve davranışlarımız değişir. Beyin, ilgilendiğimiz biriyle iletişim kurarken belirli kimyasallar (dopamin, oksitosin) salgılar ve bu da vücudumuzun kontrolümüz dışında tepkiler vermesine yol açar.
İşte birinden hoşlandığınızı açıkça ortaya koyan 6 davranış!
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Onun davranışlarını taklit etmeye başlarsınız.
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Otururken ona doğru yönelirsiniz.
Sürekli temas arayışınız vardır.
İstemsiz dokunmalarınız artar.
Ses tonunuz değişebilir, aşırı tepkiler verebilirsiniz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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