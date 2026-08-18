Evinin Enerjisini Yükseltecek Dekorasyon Fikirleri
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Evinin enerjisini değiştirmek için illa bütün evi baştan aşağı yenilemen gerekmiyor. Bazen koltuğun yerini değiştirmek, farklı bitkiler eklemek ya da gereksiz eşyaları ortadan kaldırmak bile evin havasını bambaşka bir noktaya taşıyabiliyor. Üstelik bunun için büyük bütçeler ayırmaya da gerek yok. İşte eve girdiğin anda daha iyi hissetmeni sağlayacak dekorasyon fikirleri! 👇
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1. Evinin bir köşesinde bitkilere yer ver.
2. Aydınlatmada değişiklik yap.
3. Duvarları boş bırakma!
4. Artık kullanmadığın eşyalardan kurtul!
5. Mobilyaların yerini değiştir.
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6. Evine biraz renk kat!
7. Dekorasyon yaparken anılarına da yer ver.
8. Evindeki tekstil ürünlerini yenile.
9. Birkaç mum ve tütsüyle ortamın havasını değiştir.
10. Ayna detayını atlama!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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