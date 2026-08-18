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Evinin Enerjisini Yükseltecek Dekorasyon Fikirleri

etiket Evinin Enerjisini Yükseltecek Dekorasyon Fikirleri

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 14:01
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Evinin enerjisini değiştirmek için illa bütün evi baştan aşağı yenilemen gerekmiyor. Bazen koltuğun yerini değiştirmek, farklı bitkiler eklemek ya da gereksiz eşyaları ortadan kaldırmak bile evin havasını bambaşka bir noktaya taşıyabiliyor. Üstelik bunun için büyük bütçeler ayırmaya da gerek yok. İşte eve girdiğin anda daha iyi hissetmeni sağlayacak dekorasyon fikirleri! 👇

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1. Evinin bir köşesinde bitkilere yer ver.

Evin içinde bitki olması ortamı gerçekten değiştiriyor. Özellikle odada boş kalan bir köşe varsa oraya büyükçe bir bitki koyduğunda alan direkt daha dolu görünüyor. Ama bitki bakamadığını düşünüyorsan gidip de en hassas bitkiyi alma tabii. Bakımı kolay birkaç türle başlayabilirsin. Bir de farklı boyutlarda saksıları bir arada kullanırsan çok uğraşmadan güzel bir görüntü elde edersin.

2. Aydınlatmada değişiklik yap.

Tepeden gelen bembeyaz ışık yerine lambader, masa lambası veya küçük bir abajur kullanmak ortamı resmen baştan yaratıyor. Özellikle akşam saatlerinde evin her yerini aynı anda aydınlatmana zaten gerek yok. Bir köşenin biraz loş kalması bile eve daha sıcak bir hava veriyor. Hatta bazen yeni eşya almak yerine düzgün bir aydınlatma almak çok daha işe yarıyor.

3. Duvarları boş bırakma!

Evinin bütün duvarlarının boş olması gerekmiyor. Hoş tablolarla duvarını renklendirebilirsin. Ya da duvara raf yaptırıp, bu rafta dekoratif objelere yer verebilirsin. Böylece evin kendine has tarzı ortaya çıkar.

4. Artık kullanmadığın eşyalardan kurtul!

Herkesin evinde yıllardır duran ve en son ne zaman kullanıldığı bile belli olmayan eşyalar vardır. “Belki lazım olur.” diye tuttuğumuz şeylerin çoğuna gerçekten bir daha ihtiyaç duymuyoruz. Bir hafta sonu dolapları açıp kullanmadıklarını ayırabilirsin. Hepsini bir anda atmak zorunda da değilsin, birine verebilir veya satabilirsin. Evde eşya azaldıkça insanın kafası da biraz rahatlıyor.

5. Mobilyaların yerini değiştir.

Bazen evden sıkıldığımızı düşünüyoruz ama aslında sadece aynı görüntüye bakmaktan sıkılmış oluyoruz. Koltuğun yerini değiştir, sehpayı başka tarafa al, yatağın yönünü değiştir. Denemekten bir şey kaybetmezsin. Beğenmezsen zaten eski haline getirirsin. Üstelik bunun için masraf yapıp yeni bir şey almana da gerek yok.

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6. Evine biraz renk kat!

Eğer evde sürekli beyaz, bej, gri gibi renkler varsa bir noktadan sonra ortam biraz fazla sıkıcı olabiliyor. Yani hastane ortamı gibi bir salonu kimse istemez herhalde. 🙄 Her şeyi değiştirmene gerek yok; birkaç renkli yastık, bir battaniye, vazo veya tablo bile yeter. Maksat eve yaşanmışlık katmak!

7. Dekorasyon yaparken anılarına da yer ver.

Evin katalogdan çıkmış gibi görünsün istiyorsan, kendine ait detaylara da yer vermelisin. Evinin bir köşesinde; gittiğin bir şehirden aldığın küçük bir obje, arkadaşlarınla çekildiğin bir fotoğraf ya da yıllardır sakladığın bir hatıraya yer verebilirsin. Eve her baktığında güzel bir anını hatırlamak güzel olmaz mı?

8. Evindeki tekstil ürünlerini yenile.

Perdeler, halılar, nevresim ve battaniyeler bir odanın havasını düşündüğünden çok daha fazla değiştiriyor. Özellikle mevsim geçişlerinde birkaç tekstil ürününü değiştirmek bile eve yeni bir hava katabilir. Kışın daha sıcak ve dokulu parçalar kullanırken yazın daha açık renkli ve ince kumaşlara yönelebilirsin. Bu yöntemle bütün mobilyaları değiştirmeden evini yenilemiş gibi hissetmen mümkün.

9. Birkaç mum ve tütsüyle ortamın havasını değiştir.

Mum sadece elektrikler kesildiğinde kullanılan bir şey değil. 🙄 Özellikle sehpanın, kitaplığın veya komodinin üzerine birkaç farklı boyutta mum koyduğunda ev daha özenli görünmeye başlıyor. Tütsü seviyorsan ara sıra onu da yakabilirsin, özellikle evi havalandırdıktan sonra güzel bir koku bırakıyor. Ama tabii her yere 15 tane mum dizmeye de gerek yok, doğru yerde birkaç tane kullanmak yeterli.

10. Ayna detayını atlama!

Ayna, özellikle küçük veya karanlık bir odada gerçekten işe yarayan dekorasyon fikirlerinden biri. Doğru yere koyduğunda alanı olduğundan daha geniş ve ferah gösterebiliyor. Koridora, salonun boş kalan bir duvarına veya yatağın karşısındaki duvara büyük bir ayna yerleştirebilirsin. Bir de çerçevesi güzel bir model seçersen doğrudan dekorasyonun parçası olur.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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