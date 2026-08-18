Evinin Enerjisini Yükseltecek Dekorasyon Fikirleri

Evin içinde bitki olması ortamı gerçekten değiştiriyor. Özellikle odada boş kalan bir köşe varsa oraya büyükçe bir bitki koyduğunda alan direkt daha dolu görünüyor. Ama bitki bakamadığını düşünüyorsan gidip de en hassas bitkiyi alma tabii. Bakımı kolay birkaç türle başlayabilirsin. Bir de farklı boyutlarda saksıları bir arada kullanırsan çok uğraşmadan güzel bir görüntü elde edersin.