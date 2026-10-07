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Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya İfadelerinin Ardından Adliyeden Ayrıldı

Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya İfadelerinin Ardından Adliyeden Ayrıldı

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
07.10.2026 - 18:29
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 'Şüpheli' sıfatıyla ifade veren Kaya çifti, işlemlerinin bitmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında gün içinde sıcak saatler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında gün içinde sıcak saatler yaşandı.

Soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Kaya çiftinin adliyeye intikal etmesinin ardından Savcılıktaki ifade alma işlemlerine vakit kaybetmeksizin başlandı. Yürütülen tahkikat çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) da Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ilgililer hakkında resmi suç duyurusunda bulunmasının beklendiği öğrenildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından yeni bir gelişme kaydedildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından yeni bir gelişme kaydedildi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Savcılık makamındaki ifade verme süreçleri saatler sonra tamamlandı.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeden ayrılan çiftin durumuna ve soruşturmanın genel seyrine ilişkin kararların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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