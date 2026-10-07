Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya İfadelerinin Ardından Adliyeden Ayrıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 'Şüpheli' sıfatıyla ifade veren Kaya çifti, işlemlerinin bitmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında gün içinde sıcak saatler yaşandı.
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Adliyedeki işlemlerinin ardından yeni bir gelişme kaydedildi.
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