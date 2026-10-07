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Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya Hakkında Soruşturma İzni Verildi

Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya Hakkında Soruşturma İzni Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 13:06
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Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında soruşturma izni verildi. Kaya çifti ifade verecek.

SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifade verecek.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifade verecek.
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'AKP'Lİ eski bakan ve eski genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 163 Milyon yatırdıkları fonlardan 2,2 milyar liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

İkili daha sonra 'haksız kazançlarını' hazineye iade etti.

Şimdi AKP'li eski Bakan ve eşi soruşturma kapsamında ifade verecek.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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