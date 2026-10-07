Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya Hakkında Soruşturma İzni Verildi
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Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında soruşturma izni verildi. Kaya çifti ifade verecek.
SPK’nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifade verecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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