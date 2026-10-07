AKP'ye Katılan Cemil Tugay'ın İlk Hamlesi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün Ankara'daki AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle resmen AKP'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Tugay'ın sosyal medyadaki hareketleri de en az tören kadar konuşuldu. Tören öncesinde Erdoğan'ın hesaplarını takibe alan Tugay, rozetin ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i takipten çıkardı.
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Tören öncesinde Erdoğan'ı takibe aldı, rozet takıldıktan sonra Özgür Özel'i takipten çıkardı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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