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AKP'ye Katılan Cemil Tugay'ın İlk Hamlesi

AKP'ye Katılan Cemil Tugay'ın İlk Hamlesi

İzmir Özgür Özel
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 17:13
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün Ankara'daki AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle resmen AKP'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Tugay'ın sosyal medyadaki hareketleri de en az tören kadar konuşuldu. Tören öncesinde Erdoğan'ın hesaplarını takibe alan Tugay, rozetin ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i takipten çıkardı.

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Tören öncesinde Erdoğan'ı takibe aldı, rozet takıldıktan sonra Özgür Özel'i takipten çıkardı.

Tören öncesinde Erdoğan'ı takibe aldı, rozet takıldıktan sonra Özgür Özel'i takipten çıkardı.

Aylardır kulislerde konuşulan iddialar bugün netleşti. Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen katılım töreninde Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Tugay'ın adımları yalnızca törenle sınırlı kalmadı. Törenin başlamasından önce sosyal medya hesaplarından Erdoğan'ı takip etmeye başladı. Rozetin takılmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra ise YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in hesaplarını takipten çıkardığı görüldü.

Sosyal medyadaki değişiklik tek bir isimle de kalmadı. Tugay'ın çok sayıda YENİ Partili siyasetçiyi de takip listesinden çıkardığı fark edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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