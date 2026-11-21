61. dakikada Skriniar'la öne geçen Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı.

Önce 71'de Berkan Kutlu penaltıyla skoru eşitledi. 76'da Maglica şık bir frikik golüyle ev sahibi ekibi 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Son bölümde oyuncu değişiklikleriyle oyunu hareketlendirmek isteyen Fenerbahçe aradığı golü bulamadı.

Nene'nin şutu direk ve kaleciye çarparak kornere çıktı. Kazanılan kornerde Greenwood skoru 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe kritik bir puan kaybı daha yaşadı.