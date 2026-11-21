Fenerbahçe, Kocaelispor Deplasmanında 1 Puana Razı Oldu: 2-2
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Fenerbahçe, Skriniar'ın golüyle öne geçtiği Kocaelispor deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı. Berkan Kutlu ve Maglica'nın golleriyle maçı 2-1'e getiren Kocaelispor, son dakikada Greenwood'a engel olamadı ve maç 2-2 bitti.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
Fenerbahçe'ye ikinci yarıda büyük şok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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