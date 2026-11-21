19 Kasım Perşembe akşamı Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin, Total ve ABC1 gruplarında günün en çok izlenen yapımı oldu. NOW'da final yapan Halef: Köklerin Çağrısı ise üç kategoride de ilk beşe girdi. AB grubunda zirvede ise Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber yer aldı.