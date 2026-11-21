Halef'in Final Reytinginden Reklam Krizindeki İndirim Furyasına TV Dünyasında 21 Kasım'da Yaşananlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen iki gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Kasım Cuma ve 21 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım neler yaşanmış?
Halef: Köklerin Çağrısı final yaptı, Sevdiğim Sensin 19 Kasım Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
Haysiyet'in de final kararıyla sezon boyunca ekrana veda eden dizi sayısı 7'ye yükseldi.
Diziler final yaparken Muhtemel Aşk'ın düşük reytinge rağmen ekranda kalma nedeni konuşuluyor.
Muhtemel Aşk'ta Kadir ve Defne'nin Paris sahnesinin de yapay zekayla hazırlandığı iddia edildi.
Reklam krizi setlere sıçradı, Ay Yapım'ın üç dizisinde yüzde 15 indirim iddiası gündeme geldi.
Henüz yayına girmeyen Susuz Yaz'ın ekibinin ücretlerine de yüzde 15 indirim yapıldığı öne sürüldü.
Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi, ekibine indirim yapmayacağını açıkladı.
Faruk Turgut, başrol ücretlerinin bütçeye etkisini anlattı: "Bunu biz yapıyoruz, sektör yapıyor."
Müge Anlı'da aranan Yıldız Koca 15 gün sonra bulundu, stüdyoya paltosuyla geldi.
Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel, 2012'den beri dizi ekibiyle görüşmediğini söyledi.
Netflix'in yeni yerli dizisi Sonra Gözler Görür 17 Aralık'ta yayınlanacak.
tv8'in yeni yılda yayınlayacağı Mükemmel Anneler'in kadrosuna Dolunay Soysert katıldı.
Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna Furkan Andıç katıldı.
Yeraltı'nın 24. bölümünde kadroya Kadir Polatçı katılıyor.
Yeni bir dizinin kadın başrolü için Hande Erçel ve Beren Saat'in adı geçiyor.
MasterChef Türkiye'de 20 Kasım ödül oyununu Armağan kazandı.
Taşacak Bu Deniz Total'de yükselirken Kızılcık Şerbeti AB'de düştü.
Muhteşem Yüzyıl oyuncularına karakterleri soruldu, Selma Ergeç'in cevabı güldürdü.
Muhteşem Yüzyıl'ın beş kadın oyuncusu Ne Münasebet!'te yıllar sonra aynı masada buluştu.
Veliaht'ın Derya'sı Hazal Türesan da Şapkacı Kadınlar'ın kadrosunda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın