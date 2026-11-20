Henüz Yayına Girmeyen Susuz Yaz'ın Ekibine Yüzde 15 İndirim Yapıldı
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Ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam gelirinin toplanması ve bu durumun kasımda da devam etmesi üzerine yapımcıların yayındaki dizilerine kanalların isteğiyle indirim yapmaya başladığı öne sürüldü. Ay Yapım'ın yayındaki üç dizisi Ömür Usta, Sevdiğim Sensin ve Başkalarının Hayatı'na yüzde 15 indirim yapılacağı iddiasının ardından sıra Kanal D'de yayınlanacak Susuz Yaz'a geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre henüz yayına girmeyen dizinin ekibinin anlaştığı ücretlere de yüzde 15 indirim yapıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Susuz Yaz, Kanal D'de aralık başında ekrana gelecek.
Reklam krizi nedeniyle dizi setlerinde indirim furyası sürüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Susuz Yaz ekibinin anlaştığı ücretlere yüzde 15 indirim yapıldığı iddia edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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