Ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam gelirinin toplanması ve bu durumun kasımda da devam etmesi üzerine yapımcıların yayındaki dizilerine kanalların isteğiyle indirim yapmaya başladığı öne sürüldü. Ay Yapım'ın yayındaki üç dizisi Ömür Usta, Sevdiğim Sensin ve Başkalarının Hayatı'na yüzde 15 indirim yapılacağı iddiasının ardından sıra Kanal D'de yayınlanacak Susuz Yaz'a geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre henüz yayına girmeyen dizinin ekibinin anlaştığı ücretlere de yüzde 15 indirim yapıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş