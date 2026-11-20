Eve'ın kariyerindeki ilk önemli dönemeçlerden biri, Dr. Dre'nin Aftermath Entertainment şirketiyle anlaşmasıydı. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi. Sanatçı daha sonra Ruff Ryders ekibine katıldı ve burada kendisini kanıtlama fırsatı buldu. DMX gibi sert ve enerjik isimlerin bulunduğu bu çevrede Eve, kadın olduğu için farklı muamele görmek yerine yeteneğiyle yarışmak istiyordu. Ruff Ryders'ın ilk kadın sanatçısı olarak öne çıkması, onun kariyerindeki en önemli basamaklardan biriydi.