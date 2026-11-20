Kadın Rapçilerin Önünü Açan İsim: Eve'ın Kariyerini İnceliyoruz!
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90'ların sonlarında erkeklerin ağırlığını hissettirdiği hip-hop dünyasına Philadelphia'dan gelen Eve, güçlü kalemi, sert tarzı ve hit şarkılarıyla kadın rapçilerin sektördeki yerini sağlamlaştıran isimlerden biri oldu. Bu başarıyı adım adım anlatmak lazım. Hazırsan başlıyoruz!
1. Let Me Blow Ya Mind
2. Who's That Girl?
3. Gangsta Lovin'
4. Love Is Blind
5. What Ya Want
6. Gotta Man
7. Satisfaction
8. Tambourine
9. Rich Girl
10. Give It to You
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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