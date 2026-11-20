Bizi Kurtarmaya Yetecek mi? Tüm Yönleriyle Paris İklim Anlaşması'nı Anlattık!
Her geçen yıl daha sıcak yazlar, daha uzun süren kuraklıklar ve beklenmedik hava olaylarıyla karşılaşıyoruz. İklim değişikliği artık yalnızca bilim insanlarının konuştuğu uzak bir gelecek sorunu değil; günlük hayatımızda da etkilerini hissettiğimiz bir gerçek.
Peki, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler bu gidişatı değiştirmek için ne yapıyor? İşte tam bu noktada karşımıza Paris İklim Anlaşması çıkıyor. Adını sıkça duyduğumuz bu anlaşma, ülkelerin küresel ısınmaya karşı birlikte hareket etmesini amaçlıyor. Ama akla önemli bir soru geliyor: Bir anlaşma imzalamak gerçekten dünyayı kurtarmaya yeter mi?
Gel, Paris Anlaşması'nın neyi değiştirdiğine, hangi hedefleri koyduğuna ve neden hâlâ daha fazlasına ihtiyaç duyulduğuna birlikte bakalım.👇🏻
Paris İklim Anlaşması nedir?
Peki, herkesin konuştuğu 1,5 Derece neden bu kadar önemli?
Ülkeler anlaşmayla ne yapmayı kabul etti?
Paris Anlaşması gerçekten işe yarıyor mu?
Türkiye bu anlaşmanın neresinde?
Peki, Paris Anlaşması bizi kurtarmaya yetecek mi?
Sonuç: Dünyanın bir anlaşmadan daha fazlasına ihtiyacı var!
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