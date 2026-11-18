Doğru Bildiğin Yanlışlar Var! Kömür Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
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Kömür hakkında sıkça duyduğumuz bazı bilgiler sandığımız kadar doğru olmayabilir. Hem çevremizi hem sağlığımızı hem de geleceğimizi ilgilendiren bu konuda bildiklerini test etmeye ne dersin?
Hazırsan soruları yanıtla, kömür hakkında ne kadar bilgili olduğunu keşfet!👇🏻
1. Kolay bir soruyla başlayalım! Kömür, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
2. Kömürlü termik santrallerin yol açtığı hava kirliliği hangi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor?
3. Türkiye'de elektrik üretiminde kullanılan kömürün tamamı yerli kaynaklardan karşılanıyor mu?
4. Kömür yakıldığında açığa çıkan karbondioksit, iklim değişikliğine katkıda bulunur.
5. Sanayi Devrimi'ni başlatan İngiltere, son kömürlü elektrik santralini hangi yıl kapattı?
6. Kömürden elektrik üretmek, güneş ve rüzgâr enerjisinden her zaman daha ucuz mudur?
7. Kömürden elektrik üretiminin azalması, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlayabilir?
8. Güneş ve rüzgâr enerjisinin yaygınlaşması, ithal kömüre bağımlılığı azaltabilir mi?
9. Türkiye'de kömürle üretilen elektriğin yaklaşık ne kadarı ithal kömürden sağlanıyor?
10. Son olarak, kömür, yalnızca yakıldığı anda çevreye zarar verir.
Çok bilgilisin!
Bilgilisin ama gerçekler biraz şaşırtıcı!
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