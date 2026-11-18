Kömür hakkında sıkça duyduğumuz bazı bilgiler sandığımız kadar doğru olmayabilir. Hem çevremizi hem sağlığımızı hem de geleceğimizi ilgilendiren bu konuda bildiklerini test etmeye ne dersin?

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