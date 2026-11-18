Sanayide Fosil Yakıt Çılgınlığına Son Verip Yeşil Hidrojene Geçmemizi Gerektiren 7 Sebep
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İklim değişikliğiyle mücadele etmek sadece elektrik üretimiyle ilgili değil. Aynı zamanda sanayide de dönüşüm gerekiyor. Fabrikalarda kullanılan fosil yakıtlar atmosfere büyük miktarda sera gazı salıyor...
Yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji gibi çözümlerle temiz bir sanayinin kapısı aralanabilir. Gelin, neden yeşil hidrojene geçmemiz gerektiğine bakalım!
İklim değişikliğiyle mücadele etmek
Dünya pazarlarında rekabetçi kalmak
Demir-çelik üretiminde karbon salımını azaltmak
Yeni üretim yöntemleri geliştirmek
Enerji verimliliğine yatırım yapmak
Temiz üretimle Türkiye'nin sanayi geleceğini güçlendirmek
Enerji verimli binalar inşa etmek
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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