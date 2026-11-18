İklim değişikliğiyle mücadele etmenin en önemli adımlarından biri, sanayide fosil yakıt kullanım miktarını azaltmak! Kömür, petrol ve doğal gaz gibi yakıtlara baktığımızda atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazlarını saldıklarını görürüz. Bu gazlar küresel ısınmayı hızlandırır. Bu da sıcaklıkların yükselmesine ve aşırı hava olaylarının daha sık yaşanmasına neden olur.

Yeşil hidrojen, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle üretildiği zaman emisyonları azaltmaya yardımcı olur. Bu tür çözümler yaygınlaştığı zaman daha düşük karbonlu bir ekonomik geleceğe ulaşabiliriz!