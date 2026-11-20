Ortaya çıkan çözümün sağlamasını yapmak isteyen Alpöge, her bir mantıksal adımın doğruluğunu denetleyen Lean programlama diliyle yazılmış kanıt kodlarını da kamuoyuna açtı. Kodlama sürecinde ufak pürüzler ihtimali bulunsa da bağımsız matematik otoritelerinin bu kanıtın geçerliliğini kısa süre içinde teyit etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında yine Claude kullanarak ünlü Jacobian sanısına çözüm bulduğunu duyuran ve eylül ayında OpenAI ile yaşanan Navier-Stokes polemiğinin odak noktasında yer alan Alpöge, bu son başarısını karışık duygularla karşıladı. Sürecin sonunda bazı meslektaşlarının bir yol göstericiyi kaybetmiş gibi hüzünlenebileceğini kabul eden matematikçi, şahit olduğu ilerlemenin kendisini hayrete düşürdüğünü ve bunun tüm bilim dalları için yepyeni bir çağın başlangıcı olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, bu kanıtın onaylanması halinde internet hızında veya küresel finans sistemlerinde anlık bir değişim yaratmayacağını ancak yapay zekânın geldiği noktayı göstermesi açısından sarsıcı bir kırılma olacağını belirtiyor. Yıl başında ortalama bir üniversite öğrencisi düzeyinde matematik bilgisine sahip olan yapay zekâ modellerinin, birkaç ay içinde gezegendeki en parlak zihinlerin bile çaresiz kaldığı soruları çözebilecek seviyeye ulaşması endişeleri de beraberinde getiriyor. Konuya ilişkin geçmişte çarpıcı bir değerlendirme yapan MIT matematikçisi Andrew Sutherland, bu hipotezi çözebilecek bir yapay zekâyla karşılaşmak istemeyeceğini belirterek, böyle bir senaryoda matematikçilerin işsiz kalmasının insanlığın en küçük derdi olacağına dikkat çekmişti. Alpöge ise tüm bu kaygılara rağmen, elde edilen başarının gelecekte bizleri bekleyen mucizelere dair büyük bir umut ışığı yaktığı görüşünde.