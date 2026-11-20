Yapay Zekâ İle İmkânsızı Bir Türk Başardı: Matematikçi Levent Alpöge, Matematiğin Tarihini Değiştirecek!
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Yapay zekâ şirketi Anthropic bünyesinde araştırmalarını sürdüren Türk matematikçi Levent Alpöge, geliştirdikleri dil modeli Claude'un desteğiyle matematiğin 167 yıldır çözülemeyen en büyük sırrı Riemann hipotezini kanıtladığını öne sürdü. Bilim dünyasında şok etkisi yaratan bu iddia uzmanlarca doğrulanırsa, yapay zekânın insanüstü akıl yürütme kapasitesinde tarihi bir eşik aşılmış olacak.
Yapay zekâ teknolojileri, insan zihninin asırlardır aşamadığı en zorlu engellerden birini geride bırakmaya hazırlanıyor.
Levent Alpöge, ortaya koyduğu bu yeni çalışmanın yalnızca klasik problemi değil, aynı zamanda tüm matematik evrenini görünmez bir yapıyla birbirine bağlayan ve çok daha kapsamlı bir versiyon olan "Genelleştirilmiş Riemann Hipotezi"ni de doğruladığını ifade ediyor.
Levent Alpöge kimdir?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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