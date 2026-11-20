İsveç'te Misafire Yemek Verilmemesi Gerçekten Gelenek mi? Tüm Dünyanın Konuştuğu Swedengate Tartışması
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Bir arkadaşınızın evine oyun oynamaya gittiniz, akşam yemeği saati geldi, ev halkı sofraya oturdu. Siz ise odada bekliyorsunuz! 😳 2022 baharında Reddit'te anlatılan bu çocukluk anısı kısa sürede bütün dünyanın konuştuğu #Swedengate tartışmasına dönüştü. Peki İsveç'te misafire gerçekten yemek verilmiyor mu, yoksa iş biraz abartıldı mı? Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Her şey Reddit'teki tek bir yorumla başladı!
2. Tartışma bir anda bütün dünyaya yayıldı. 🌍
3. Uzmanlar işin kökünü uzun kışlarda arıyor. ❄️
4. İsveçlilere göre işin içinde saygı var.
5. Peki bunu gerçekten herkes yapıyor mu?
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