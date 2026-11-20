Cevap o kadar net değil. Lund Üniversitesi'nin halk yaşamı arşivi tartışmanın ardından bir soru listesi yolladı. Normalde 70-100 yanıt alan arşive bir haftada 400 yanıt geldi. Jönsson, bu anıların 2013'teki 'Kültür Hava Yastığı' projesinde de en sık anlatılan hikâyeler arasında olduğunu söylüyor. Kimi bunu yaşadığını, tuhaf hatta kırıcı bulduğunu anlattı, kimi olağan karşıladı. Göçmen ailelerden gelen bazı çocuklar dışlanmış hissettiğini söyledi. Pek çok İsveçli de kendi evinde misafire yemek verildiğini vurguladı. Televizyoncu Lotta Lundgren'e göre bugün önceden planlanınca misafiri sofraya almak giderek yaygınlaşıyor.

Peki bizde böyle bir şey olabilir mi? 😄