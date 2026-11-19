Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biriydi: Filiz Akın'ın Gerçek Adı Ortaya Çıktı
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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, 21 Mart 2025'te aramızdan ayrılmıştı. Türk sinemasının efsane ismi, vefatından sonra da filmleri ve hayat hikâyesiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Nüfustaki gerçek ismi hayranlarını şaşırtan oyuncunun doğum adının bambaşka olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'le Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasını oluşturdu.
Artist dergisinin 1962'deki yarışmasıyla sinemaya adım attı.
Filiz Akın'ın doğum adı Suna Akın'mış.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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