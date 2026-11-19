Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak anıldı. “Asil, modern ve kolejli yüzü” ile Türk sinema tarihine adını yazdıran oyuncu, hayranları ve sinemacılar tarafından “Beyaz perdenin Avrupai yüzü”, “Kolejli kızı” ve “Sarışın yıldızı” diye anıldı.

Akın, TED Ankara Koleji'nde okudu.