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Meğer Babası Bayram Sabahı Cinayete Kurban Gitmiş: Filiz Akın'ın Filmlere Konu Olacak Dram Dolu Hayat Hikayesi

Meğer Babası Bayram Sabahı Cinayete Kurban Gitmiş: Filiz Akın'ın Filmlere Konu Olacak Dram Dolu Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.02.2025 - 14:56

Yeşilçam’ın sevilen yıldızı Filiz Akın’ın hayat hikayesini daha önce duymuş muydunuz? Sarışın güzelliğiyle, Avrupai tarzıyla hafızalara kazınan usta oyuncunun hayatı, aslında filmleri kadar renkli ama bir o kadar da hüzünlü. Özellikle babasıyla olan sancılı ilişkisi ve ailesindeki trajediler onu derinden yaralayan olaylar arasında. Babasını yıllarca affedemeyen Filiz Akın, 1991’de babasının vahşi bir cinayete kurban gitmesiyle büyük bir sarsıntı yaşadı. 

İşte Yeşilçam’ın yıldızı Filiz Akın’ın herkesi hem şaşırtan hem de hüzünlendiren hayat hikayesi…

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Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olan Filiz Akın, 1943 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olan Filiz Akın, 1943 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Gerçek adı Suna Akın’dı ama sinema dünyasında ona Filiz Akın denildi ve o isimle hafızalara kazındı. 1960’lı ve 70’li yıllarda oynadığı rollerle büyük bir şöhret kazandı. “Ankara Ekspresi”, “Yankesici Kız”, “Tatlı Dillim” ve “Umutsuzlar” gibi filmlerle yıldızını parlatan Akın, beyaz perdenin en zarif, en sofistike oyuncularından biri olarak kabul edildi.

Peki ya özel hayatı? İşte orada işin rengi değişiyor…

Peki ya özel hayatı? İşte orada işin rengi değişiyor…

Sinemanın zarif yıldızı, gerçek hayatında büyük acılar yaşadı. Babasıyla olan çatışmaları, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar ve evlilikleri onun hayatına derin izler bıraktı.

Filiz Akın, babasıyla hiçbir zaman sağlıklı bir ilişki kuramadı.

Filiz Akın, babasıyla hiçbir zaman sağlıklı bir ilişki kuramadı.

Henüz 7 yaşındayken babası Bekir Sami Akın, annesini ve onu terk etti. Babasının sevgisizliğini yıllar boyunca içinde taşıyan Akın, bir röportajında babası hakkında şu çarpıcı sözleri söyledi:

“Babam beni ne sevdi ne de dövdü.”

“Babam beni ne sevdi ne de dövdü.”

“Bir babanın prensesi olmak nedir, hiç bilmiyorum. Meğerse babam konuşmayı, dokunmayı ve sevmeyi bilmiyormuş. Dilsizler, körler gibi… Onun tek iletişim aracı kemanmış. Kemanına aşıktı, başka hiçbir şeye değil. Onun coşkusu, tutkusu, aşkı sadece kemanıydı. Beni ve annemi bırakıp gençlik aşkı olan bir kadın için gitti. Benim babam vardı ama aslında yoktu.”

Babasının ona yaşattığı hayal kırıklığını hiçbir zaman tam anlamıyla unutamadı.

Babasının ona yaşattığı hayal kırıklığını hiçbir zaman tam anlamıyla unutamadı.

İçinde affetmek istese de bunu başaramadığını her fırsatta dile getirdi. Filiz Akın, babasını affedememişti ama kaderin ona bir sürprizi daha vardı. Babası Bekir Sami Akın ve üvey annesi Fatma Meliha Akın 1991 yılında Kurban Bayramı’nın birinci günü İstanbul’daki evlerinde vahşi bir cinayete kurban gitti.

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Bayram ziyareti için eve giden Fatma Meliha Akın’ın kız kardeşi Bediha Berger, kapının açık olduğunu fark etti ve içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı.

Bayram ziyareti için eve giden Fatma Meliha Akın’ın kız kardeşi Bediha Berger, kapının açık olduğunu fark etti ve içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı.

Bekir Sami Akın ve eşi, elleri bağlanmış, ağızları kapatılmış ve boğularak öldürülmüştü. Türkiye bu cinayetle sarsıldı. Bediha Berger, olayla ilgili şu sözleri söyledi:

“Elini öpmek için dairesine gittim, zili çaldım, açan olmadı. Kapı açıkmış meğerse. İçeri girdim… Ellerini bağlamışlar, ağızlarını kapatmışlar, boğarak öldürmüşlerdi.”

Olay, ülke gündemine bomba gibi düştü.

Olay, ülke gündemine bomba gibi düştü.

Cinayet, 28 yıl boyunca çözülemedi. Ancak 28 yıl sonra eski bir fotoğraf sayesinde cinayeti işleyen kişi tespit edilerek yakalandı. O sırada Fransa’da yaşayan Filiz Akın, haberi aldıktan sonra sessiz sedasız Türkiye’ye geldi. Cenaze işlemlerini tamamladıktan sonra yine sessiz bir şekilde Fransa’ya döndü. Olayla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Bu sessizlik, onun yıllar önce babasını affettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Yeşilçam’ın büyüleyici yıldızlarından biri olan Filiz Akın, özel hayatında da birçok iniş çıkış yaşadı.

Yeşilçam’ın büyüleyici yıldızlarından biri olan Filiz Akın, özel hayatında da birçok iniş çıkış yaşadı.

1964 yılında “Kadın Berberi” filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi. Bu evlilikten 1965 yılında oğlu İlker İnanoğlu dünyaya geldi.

Ancak bu evlilik uzun sürmedi.

Ancak bu evlilik uzun sürmedi.

Filiz Akın, eşinin kendisini oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile aldattığını öğrendi ve bu ihanetin ardından boşandı. Büyük bir aşkla başladığı evliliğin ihanete uğraması Filiz Akın için büyük bir yıkım oldu.

Yıllar sonra 1982’de ikinci kez nikah masasına oturdu.

Yıllar sonra 1982’de ikinci kez nikah masasına oturdu.

Bu kez eşi, diplomat Sönmez Köksal’dı. Filiz Akın ve Sönmez Köksal tam 33 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Akın, eşiyle olan ilişkisini şu sözlerle anlatıyor:

“İyi, kötü ama her zaman birlikte… 33 yıldır sevgiyle yürüyen bir evliliğe, eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye… Teşekkürler.”

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Yıllar boyunca birçok sağlık sorunuyla mücadele eden Filiz Akın, son olarak zatürre ve enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Yıllar boyunca birçok sağlık sorunuyla mücadele eden Filiz Akın, son olarak zatürre ve enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Uzun yıllar boyunca hastalıklarla mücadele etmesine rağmen güçlü duruşundan taviz vermedi. Yeşilçam’ın zarif yıldızı, geçtiğimiz yıllarda kanser tedavisi gördüğünü ve süreci atlattığını açıklamıştı. Sevenleri, onun güçlü duruşuna hayran kalırken, Akın her fırsatta sağlığını korumak için çaba gösterdiğini belirtti.

Ancak hastalık yakasını bırakmadı.

Ancak hastalık yakasını bırakmadı.

Son olarak Bodrum'da tedavi gören usta isim geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı'nın talebiyle ambulans uçakla acil olarak İstanbul'a sevk edilmişti. Yakın dostu Hülya Koçyiğit sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Filiz, geçtiğimiz günlerde daha zor bir süreç geçiriyordu ancak şu an daha iyiye gidiyor. Çok şükür, toparlanmaya başladı.' dedi.

"Benim zarif ve güzel dostum..."

"Benim zarif ve güzel dostum..."

Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın biliyorsunuzki yıllardır arkadaşlar. Koçyiğit canı gibi sevdiği arkadaşı için sosyal medya hesabından da duygusal bir mesaj paylaşarak, 'Benim zarif ve güzel dostum Filiz, sen benim beyaz orkidem gibisin… Dualarım seninle. Kısa sürede sağlığına kavuşacağına yürekten inanıyorum,' ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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