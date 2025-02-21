Meğer Babası Bayram Sabahı Cinayete Kurban Gitmiş: Filiz Akın'ın Filmlere Konu Olacak Dram Dolu Hayat Hikayesi

Yeşilçam’ın sevilen yıldızı Filiz Akın’ın hayat hikayesini daha önce duymuş muydunuz? Sarışın güzelliğiyle, Avrupai tarzıyla hafızalara kazınan usta oyuncunun hayatı, aslında filmleri kadar renkli ama bir o kadar da hüzünlü. Özellikle babasıyla olan sancılı ilişkisi ve ailesindeki trajediler onu derinden yaralayan olaylar arasında. Babasını yıllarca affedemeyen Filiz Akın, 1991’de babasının vahşi bir cinayete kurban gitmesiyle büyük bir sarsıntı yaşadı.

İşte Yeşilçam’ın yıldızı Filiz Akın’ın herkesi hem şaşırtan hem de hüzünlendiren hayat hikayesi…