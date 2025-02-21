Meğer Babası Bayram Sabahı Cinayete Kurban Gitmiş: Filiz Akın'ın Filmlere Konu Olacak Dram Dolu Hayat Hikayesi
Meğer Babası Bayram Sabahı Cinayete Kurban Gitmiş: Filiz Akın'ın Filmlere Konu Olacak Dram Dolu Hayat Hikayesi
Yeşilçam’ın sevilen yıldızı Filiz Akın’ın hayat hikayesini daha önce duymuş muydunuz? Sarışın güzelliğiyle, Avrupai tarzıyla hafızalara kazınan usta oyuncunun hayatı, aslında filmleri kadar renkli ama bir o kadar da hüzünlü. Özellikle babasıyla olan sancılı ilişkisi ve ailesindeki trajediler onu derinden yaralayan olaylar arasında. Babasını yıllarca affedemeyen Filiz Akın, 1991’de babasının vahşi bir cinayete kurban gitmesiyle büyük bir sarsıntı yaşadı.
İşte Yeşilçam’ın yıldızı Filiz Akın’ın herkesi hem şaşırtan hem de hüzünlendiren hayat hikayesi…
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Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olan Filiz Akın, 1943 yılında Ankara’da dünyaya geldi.
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Peki ya özel hayatı? İşte orada işin rengi değişiyor…
Filiz Akın, babasıyla hiçbir zaman sağlıklı bir ilişki kuramadı.
“Babam beni ne sevdi ne de dövdü.”
Babasının ona yaşattığı hayal kırıklığını hiçbir zaman tam anlamıyla unutamadı.
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Bayram ziyareti için eve giden Fatma Meliha Akın’ın kız kardeşi Bediha Berger, kapının açık olduğunu fark etti ve içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı.
Olay, ülke gündemine bomba gibi düştü.
Yeşilçam’ın büyüleyici yıldızlarından biri olan Filiz Akın, özel hayatında da birçok iniş çıkış yaşadı.
Ancak bu evlilik uzun sürmedi.
Yıllar sonra 1982’de ikinci kez nikah masasına oturdu.
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Yıllar boyunca birçok sağlık sorunuyla mücadele eden Filiz Akın, son olarak zatürre ve enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Ancak hastalık yakasını bırakmadı.
"Benim zarif ve güzel dostum..."
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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