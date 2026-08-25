En İyi Zeytinyağı Markaları

Asit Oranı ve Sızma Kavramı: Natürel Sızma, Riviera ve Rafine Farkı

Zeytinyağında sık karşılaşılan asit oranı, yağın tadındaki ekşiliği değil, içindeki serbest yağ asitlerinin miktarını gösteriyor. Natürel sızma zeytinyağında asitlik oranı en fazla yüzde 0,8 olabilir. Bu yağlar, zeytinlerin kimyasal işlem görmeden mekanik veya fiziksel yöntemlerle sıkılmasıyla elde edilir ve doğrudan tüketime uygundur.

Ama düşük asit oranı kaliteli zeytinyağı demeniz için yeterli değil. Natürel zeytinyağlarının sınıflandırılmasında kimyasal değerlerin yanında koku, aroma özellikler de önemli.

Özetleyecek olursak aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz 👇

Natürel sızma zeytinyağı: Serbest yağ asitliği en fazla yüzde 0,8 olan ve doğrudan tüketime uygun yağdır. Salata, kahvaltı, meze ve diğer soğuk kullanımlarda aroması daha belirgin olur.

Natürel birinci zeytinyağı: Mekanik yöntemlerle elde edilir ancak serbest yağ asitliği 100 gramda 2 grama kadar çıkabilir.

Riviera zeytinyağı: Rafine zeytinyağı ile doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağlarının karışımından oluşur. Serbest yağ asitliği en fazla yüzde 1 olabilir.

Rafine zeytinyağı: Rafinasyon işleminden geçirilen zeytinyağıdır ve serbest yağ asitliği en fazla yüzde 0,3 olabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, rafine zeytinyağının asitliğinin daha düşük olmasının onu doğrudan natürel sızmadan daha kaliteli yapmamasıdır. Ürünün hangi sınıfa ait olduğunu, kullanım amacını ve etiket üzerindeki diğer kalite bilgilerini birlikte değerlendirmeniz daha doğru olur.

Soğuk Sıkım Nedir? Zeytinyağının Besin Değerine Etkisi

Soğuk sıkım zeytinyağının, üretim yöntemini anlatır. Soğuk sıkım, zeytin hamurunun 27 °C’nin altında perkolasyon veya santrifüj yöntemleriyle işlenerek natürel sızma ya da natürel birinci zeytinyağı elde edilmesini ifade eder. Şişede “soğuk sıkım” yazması ürünün mutlaka yüksek kaliteli olduğu anlamına gelmez.

Zeytinyağının kalitesi asıl olarak zeytinin çeşidi, hasat zamanı, zeytinlerin sağlıklı olması, hasattan sonra ne kadar hızlı işlendiği, üretim koşulları, oksijenle teması ve depolama biçiminden anlaşılır.

Özellikle salata ve kahvaltı için aroması belirgin bir ürün arıyorsanız natürel sızma, yeni hasat ve soğuk sıkım özelliklerini birlikte taşıyan seçenekler size göre olacaktır.

Hasat Yılı, Şişe Rengi ve Saklama: Tazeliği Belirleyen 3 Kriter

Zeytinyağı bekledikçe lezzeti artan bir ürün değil. Zaman geçtikçe ve yağ ışık, oksijen veya yüksek sıcaklığa maruz kaldıkça aroması ve tazeliği azalabilir. Bu nedenle natürel sızma ve erken hasat ürünlerde hasat dönemi başlıca önemli etkenlerden. Bunun yanı sıra koyu renk cam şişeler ve ışık geçirmeyen ambalajlarla birlikte zeytinyağını güneş almayan serin, karanlık bir dolapta bekletmeniz, yani saklama yönteminiz diğer önemli etkenlerden.