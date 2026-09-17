Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti
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Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tuncer'in 81 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Tiyatrodan sinemaya uzanan uzun sanat hayatında sayısız projede yer alan usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
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Gülsen Tuncer'in ağır bir hastalıkla mücadele ettiği henüz 7 gün önce duyurulmuştu. Usta oyuncudan bugün acı haber geldi.
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Gülsen Tuncer'in hastalığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde farklı iddialar da gündeme gelmişti.
Gülsen Tuncer'i özellikle bir kuşağın hafızasına kazıyan rol ise Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı; halasıydı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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