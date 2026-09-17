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Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 23:16
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Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tuncer'in 81 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Tiyatrodan sinemaya uzanan uzun sanat hayatında sayısız projede yer alan usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

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Gülsen Tuncer'in ağır bir hastalıkla mücadele ettiği henüz 7 gün önce duyurulmuştu. Usta oyuncudan bugün acı haber geldi.

Gülsen Tuncer'in ağır bir hastalıkla mücadele ettiği henüz 7 gün önce duyurulmuştu. Usta oyuncudan bugün acı haber geldi.

Film-San Vakfı, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla Gülsen Tuncer'in sağlık durumunun iyi olmadığını açıklamış ve sevenlerinden dua istemişti. Vakfın “amansız bir hastalıkla mücadele ediyor” sözleriyle duyurduğu haber kısa sürede yayılmış, usta oyuncu için sanat dünyasından da çok sayıda geçmiş olsun mesajı gelmişti.

Aradan yalnızca 7 gün geçti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gülsen Tuncer'in 81 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Yıllarını tiyatroya, sinemaya ve televizyona veren usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğarken, sevenlerinden de peş peşe veda mesajları gelmeye başladı.

Gülsen Tuncer'in hastalığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde farklı iddialar da gündeme gelmişti.

Gülsen Tuncer'in hastalığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde farklı iddialar da gündeme gelmişti.

Film-San Vakfı'nın ilk paylaşımında Tuncer'in hangi hastalıkla mücadele ettiği açıklanmamıştı. Ardından basına yansıyan bazı haberlerde beyninde tümör bulunduğu, konuşma ve yazma yetisini kaybettiği öne sürüldü.

Fakat Tuncer'in ailesi ya da doktorları tarafından hastalığının detaylarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle son günlerde ortaya atılan farklı sağlık iddialarını kesin bilgi olarak aktarmak mümkün değildi.

Kesin olan ne yazık ki çok daha üzücü olan konu ise daha bir hafta önce iyileşmesi için dua edilen Gülsen Tuncer'i bugün kaybetmemiz oldu.

Gülsen Tuncer'i özellikle bir kuşağın hafızasına kazıyan rol ise Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı; halasıydı.

Gülsen Tuncer'i özellikle bir kuşağın hafızasına kazıyan rol ise Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı; halasıydı.

Aşk-ı Memnu'nun üzerinden yıllar geçti ama Ziyagil Köşkü'nün kapısı bizim için bir türlü kapanmadı. Bihter'i, Behlül'ü, Firdevs Hanım'ı, Nihal'i hala konuşuyor; defalarca izlediğimiz sahneleri sanki ilk kez görüyormuş gibi yeniden izliyoruz.

O evin en tanıdık yüzlerinden biri de Adnan Bey'in ablası, Nihal ve Bülent'in halası Arsen Hanım'dı. Gülsen Tuncer'in hayat verdiği Arsen Hanım, dizinin en büyük olaylarının merkezinde olmasa da sakinliği ve ailedeki yeriyle Aşk-ı Memnu'nun unutulmayan karakterlerinden birine dönüştü.

Elbette Gülsen Tuncer'in sanat hayatı Aşk-ı Memnu'dan çok daha eskiye uzanıyordu. 1968'de profesyonel tiyatro hayatına başlayan usta oyuncu, yarım asrı aşan kariyeri boyunca tiyatrodan sinemaya ve televizyona pek çok projede yer aldı. Fakat 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu, onu yeni bir kuşakla buluşturdu ve milyonlarca izleyicinin hafızasında “Arsen Hala” olarak ayrı bir yere koydu.

Bugün de vefat haberinin ardından sosyal medyada Aşk-ı Memnu'dan sahnelerinin yeniden paylaşılması biraz bundan. Yıllardır dönüp dönüp izlediğimiz o kalabalık aileden tanıdık bir yüzü daha kaybettik.

Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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