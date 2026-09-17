Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti

Aşk-ı Memnu'nun üzerinden yıllar geçti ama Ziyagil Köşkü'nün kapısı bizim için bir türlü kapanmadı. Bihter'i, Behlül'ü, Firdevs Hanım'ı, Nihal'i hala konuşuyor; defalarca izlediğimiz sahneleri sanki ilk kez görüyormuş gibi yeniden izliyoruz.

O evin en tanıdık yüzlerinden biri de Adnan Bey'in ablası, Nihal ve Bülent'in halası Arsen Hanım'dı. Gülsen Tuncer'in hayat verdiği Arsen Hanım, dizinin en büyük olaylarının merkezinde olmasa da sakinliği ve ailedeki yeriyle Aşk-ı Memnu'nun unutulmayan karakterlerinden birine dönüştü.

Elbette Gülsen Tuncer'in sanat hayatı Aşk-ı Memnu'dan çok daha eskiye uzanıyordu. 1968'de profesyonel tiyatro hayatına başlayan usta oyuncu, yarım asrı aşan kariyeri boyunca tiyatrodan sinemaya ve televizyona pek çok projede yer aldı. Fakat 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu, onu yeni bir kuşakla buluşturdu ve milyonlarca izleyicinin hafızasında “Arsen Hala” olarak ayrı bir yere koydu.

Bugün de vefat haberinin ardından sosyal medyada Aşk-ı Memnu'dan sahnelerinin yeniden paylaşılması biraz bundan. Yıllardır dönüp dönüp izlediğimiz o kalabalık aileden tanıdık bir yüzü daha kaybettik.

Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.