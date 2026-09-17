Bilim İnsanları, Yaşamın Devasa Bir "Dışkı Patlamasından" Sonra Evrildiğini İddia Ediyor
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Yeryüzündeki hayvan çeşitliliğinin bir anda patladığı dönemin nedenleri yıllardır tartışılıyor: yükselen oksijen seviyeleri, değişen deniz kimyası, artan avcılık baskısı...
Şimdi Avustralya ve Almanya'dan araştırmacılar listeye çok daha garip bir başlık ekliyor: Dışkı! Trends in Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan derlemeye göre ilkel deniz canlılarının bıraktığı dışkı topakları, besinleri okyanus tabanına taşıyarak ekosistemleri adeta gübreledi. Araştırmacılar bu sürece 'fekal devrim' diyor ve dünyanın dört bir yanından 35'ten fazla fosil yatağındaki kanıtları bir araya getiriyor.
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Kambriyen Patlaması 540 Milyon Yıl Önce Yaşandı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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