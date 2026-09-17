Bilim İnsanları, Yaşamın Devasa Bir "Dışkı Patlamasından" Sonra Evrildiğini İddia Ediyor

Araştırmanın dayandığı kanıt türünün adı koprolit, yani taşlaşmış dışkı. Paleontologlar için koprolitler bir canlının neyi yediğini öğrenmenin en doğrudan yolu; çünkü içeride sindirilemeden kalmış parçalar bugüne kadar korunuyor. Bicknell bulguları şöyle anlatıyor: 'Dışkı malzemesi mikroskobik topaklardan, içinde kabuk ve başka hayvan parçaları bulunan santimetre ölçeğindeki koprolitlere kadar uzanıyor.' Yani aynı çökeltide hem toz gibi ufak topaklar hem de gözle görülür kütleler var.

Araştırmacıların takip ettiği kritik veri ise bu koprolitlerin çeşitliliği. Kambriyen ilerledikçe fosil dışkıların şekilleri, boyutları ve içerikleri belirgin biçimde artıyor; aynı dönemde fosilleşmiş sindirim sistemleri de karmaşıklaşıyor. Bu iki eğrinin birlikte yükselmesi, ekiplerin beslenme stratejilerindeki değişimi okumasına imkân veriyor.

Bicknell'in aktardığına göre bu tabloda özellikle ilk eklem bacaklılar öne çıkıyor: 'Bu değişimle birlikte, özellikle erken eklem bacaklılarda daha geniş bir besin yelpazesini işleyebilen özelleşmiş ön bağırsaklar ve sindirim bezleri gelişiyor.'

Bu ayrıntı ilk bakışta teknik görünse de sonucu çok somut. Bir canlı ne kadar farklı besini sindirebiliyorsa, arkasında bıraktığı atık da o kadar çeşitli ve o kadar besleyici oluyor. Böylece dışkı, yalnızca bir artık değil, ekosistem içinde dolaşan bir kaynağa dönüşüyor.