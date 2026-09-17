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Bilim İnsanları, Yaşamın Devasa Bir "Dışkı Patlamasından" Sonra Evrildiğini İddia Ediyor

Bilim İnsanları, Yaşamın Devasa Bir "Dışkı Patlamasından" Sonra Evrildiğini İddia Ediyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 11:31
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Yeryüzündeki hayvan çeşitliliğinin bir anda patladığı dönemin nedenleri yıllardır tartışılıyor: yükselen oksijen seviyeleri, değişen deniz kimyası, artan avcılık baskısı...

Şimdi Avustralya ve Almanya'dan araştırmacılar listeye çok daha garip bir başlık ekliyor: Dışkı! Trends in Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan derlemeye göre ilkel deniz canlılarının bıraktığı dışkı topakları, besinleri okyanus tabanına taşıyarak ekosistemleri adeta gübreledi. Araştırmacılar bu sürece 'fekal devrim' diyor ve dünyanın dört bir yanından 35'ten fazla fosil yatağındaki kanıtları bir araya getiriyor. 

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Kambriyen Patlaması 540 Milyon Yıl Önce Yaşandı

Kambriyen Patlaması 540 Milyon Yıl Önce Yaşandı

Kambriyen Patlaması, canlılık tarihinin en keskin dönüşü kabul ediliyor. Yaklaşık 540 milyon yıl önce, jeolojik ölçekte göz açıp kapayıncaya denk gelen bir sürede bugün bildiğimiz büyük hayvan gruplarının neredeyse tamamı fosil kayıtlarında belirdi: Eklem bacaklılar, yumuşakçalar, solucanlar, ilk omurgalıların ataları...

Ondan önceki Ediyakaran döneminde, yani yaklaşık 600 milyon yıl öncesinde, denizler çoğunlukla hareketsiz ve yumuşak gövdeli canlılara aitti. Kısacası dünyanın 'boş' denizleri birkaç milyon yıl içinde kalabalık bir ekosisteme dönüştü.

Bu dönüşümün sebebi olarak uzun süredir öne çıkan açıklama atmosferdeki ve sudaki oksijenin artması oldu. Flinders Üniversitesi'nden Dr. Russell Bicknell ise tablonun eksik kalan parçasına dikkat çekiyor: 'Yükselen oksijen seviyeleri ve diğer etkenlerin yanında, dışkının eski ekosistemlerdeki önemi sık sık göz ardı ediliyor.' Yani araştırmacılar oksijen tezini çürütmüyor, yanına yeni bir mekanizma ekliyor: Dışkı

Derlemeyi Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Julien Kimmig ile Bicknell birlikte kaleme aldı. İkili, Avustralya'dan Grönland'a, Kuzey Amerika'dan Çin'e uzanan 35'ten fazla fosil yatağındaki verileri karşılaştırdı. Çalışma 4 Ağustos 2026'da Trends in Ecology & Evolution Dergisinde yayımlandı.

Mikroskobik Topaklardan Santimetrelik Parçalara: Koprolitlerin İçinden Kabuk ve Hayvan Kalıntıları Çıkıyor

Mikroskobik Topaklardan Santimetrelik Parçalara: Koprolitlerin İçinden Kabuk ve Hayvan Kalıntıları Çıkıyor

Araştırmanın dayandığı kanıt türünün adı koprolit, yani taşlaşmış dışkı. Paleontologlar için koprolitler bir canlının neyi yediğini öğrenmenin en doğrudan yolu; çünkü içeride sindirilemeden kalmış parçalar bugüne kadar korunuyor. Bicknell bulguları şöyle anlatıyor: 'Dışkı malzemesi mikroskobik topaklardan, içinde kabuk ve başka hayvan parçaları bulunan santimetre ölçeğindeki koprolitlere kadar uzanıyor.' Yani aynı çökeltide hem toz gibi ufak topaklar hem de gözle görülür kütleler var.

Araştırmacıların takip ettiği kritik veri ise bu koprolitlerin çeşitliliği. Kambriyen ilerledikçe fosil dışkıların şekilleri, boyutları ve içerikleri belirgin biçimde artıyor; aynı dönemde fosilleşmiş sindirim sistemleri de karmaşıklaşıyor. Bu iki eğrinin birlikte yükselmesi, ekiplerin beslenme stratejilerindeki değişimi okumasına imkân veriyor. 

Bicknell'in aktardığına göre bu tabloda özellikle ilk eklem bacaklılar öne çıkıyor: 'Bu değişimle birlikte, özellikle erken eklem bacaklılarda daha geniş bir besin yelpazesini işleyebilen özelleşmiş ön bağırsaklar ve sindirim bezleri gelişiyor.'

Bu ayrıntı ilk bakışta teknik görünse de sonucu çok somut. Bir canlı ne kadar farklı besini sindirebiliyorsa, arkasında bıraktığı atık da o kadar çeşitli ve o kadar besleyici oluyor. Böylece dışkı, yalnızca bir artık değil, ekosistem içinde dolaşan bir kaynağa dönüşüyor.

"Önemi Sık Sık Göz Ardı Ediliyor": Araştırmacılara Göre Bugünkü Okyanusların Temeli O Dönemde Atıldı

"Önemi Sık Sık Göz Ardı Ediliyor": Araştırmacılara Göre Bugünkü Okyanusların Temeli O Dönemde Atıldı

Mekanizma aslında tarladaki gübre mantığının deniz hâli. Su yüzeyine yakın bölgede beslenen bir canlı, aldığı organik maddenin bir kısmını dışkı olarak geri bırakıyor; bu topaklar da aşağıya, deniz tabanına çöküyor. Böylece karbon ve besin maddeleri suyun üst katmanında kalmak yerine tabana dağılıyor ve orada yaşayan canlılar için sofra kuruluyor. 

Bicknell bunu şöyle özetliyor: 'Fosil kayıtlarında beslenme stratejilerinin evriminin, organik karbon ve besinlerin üretimi ve dağıtımıyla hizalandığı açıkça görülüyor; bugün modern okyanuslarda gördüğümüz ve sonradan karada oluşan koşullar böyle başlıyor — karada bugün gübre, yiyeceğimizi üretmek için kullanılıyor.'

Yani bugün bir çiftçinin toprağa gübre atarken yaptığı işi, 540 milyon yıl önce deniz canlıları hiç farkında olmadan okyanus tabanı için yapıyordu. Araştırmacılara göre bu döngü kurulduktan sonra ekosistemler eskisinden çok daha hızlı gelişti; besin akışı sürekli hâle geldi ve çeşitlenme ivme kazandı. Ediyakaran'ın sonu ile Kambriyen'in başında yaşanan hızlanmanın arkasında, oksijenin yanında bu sessiz gübreleme süreci de duruyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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