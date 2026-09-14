Dünyanın En Ünlü Mumyası Avatara Dönüştü: 5.300 Yıl Önce Ölen Ötzi'nin Dijital İkizi Yapıldı
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Alpler'de bir buzulun içinden çıkan 5.300 yıllık ceset, otuz yıldır arkeolojinin en çok incelenen bedeni. Buz Adam Ötzi'nin mumyası, yaşadığı dönem hakkında başka hiçbir bulgunun veremeyeceği kadar ayrıntı sundu. Fakat bedeni tekrar tekrar inelemek, takdir edersiniz ki pek mümkün değil.
Güney Tirol Arkeoloji Müzesi bu yüzden farklı bir yol denedi ve Ötzi'nin 'dijital ikizini' yaptırdı. 1.294 fotoğrafla bir tomografi taramasını birleştiren model, mumyanın hem dışını hem içini milimetrenin altında ayrıntıyla gösterebiliyor. Üstelik çalışma yalnızca bedenle de sınırlı kalmadı.
Gelin, detaylara bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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