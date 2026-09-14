article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Ünlü Mumyası Avatara Dönüştü: 5.300 Yıl Önce Ölen Ötzi'nin Dijital İkizi Yapıldı

Dünyanın En Ünlü Mumyası Avatara Dönüştü: 5.300 Yıl Önce Ölen Ötzi'nin Dijital İkizi Yapıldı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 14:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alpler'de bir buzulun içinden çıkan 5.300 yıllık ceset, otuz yıldır arkeolojinin en çok incelenen bedeni. Buz Adam Ötzi'nin mumyası, yaşadığı dönem hakkında başka hiçbir bulgunun veremeyeceği kadar ayrıntı sundu. Fakat bedeni tekrar tekrar inelemek, takdir edersiniz ki pek mümkün değil. 

Güney Tirol Arkeoloji Müzesi bu yüzden farklı bir yol denedi ve Ötzi'nin 'dijital ikizini' yaptırdı. 1.294 fotoğrafla bir tomografi taramasını birleştiren model, mumyanın hem dışını hem içini milimetrenin altında ayrıntıyla gösterebiliyor. Üstelik çalışma yalnızca bedenle de sınırlı kalmadı.

Gelin, detaylara bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1991'de Buzulda Bulundu, Sol Omzuna Saplanan Okla Uzaktan Öldürüldüğü Anlaşıldı

1991'de Buzulda Bulundu, Sol Omzuna Saplanan Okla Uzaktan Öldürüldüğü Anlaşıldı

Ötzi 1991'de Avusturya-İtalya sınırı yakınındaki bir buzulda bulundu. Alp Avrupası'nda yaşamış bir avcıydı ve yaklaşık 5.300 yıl önce dağda öldü. Bedeni o günden bu yana araştırmacılara olağanüstü bir bilgi akışı sağladı: Cücudunda parazitler vardı, eklem iltihabı çekiyordu, geçmişinde kırılmış kemikler bulunuyordu. 

Bugün mumya, Bolzano'daki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde özel olarak tasarlanmış yüksek teknolojili bir soğutma odasında korunuyor. Fakat Ötzi'nin bedenini bu kadar iyi durumda tutan koşullar, onu aynı zamanda son derece hassas kılıyor. Araştırmacıların aklına gelen her yeni soruda mumyayı çıkarıp incelemesi mümkün değil. 

Araştırmacılar, çareyi Ötzi'nin dijital ikizini yapmakta buldu.

Proje Lideri: 'İlk Kez Dış Yüzeyi ve İç Anatomiyi Tek Bir 3 Boyutlu Modelde İnceleyebiliyoruz'

Proje Lideri: 'İlk Kez Dış Yüzeyi ve İç Anatomiyi Tek Bir 3 Boyutlu Modelde İnceleyebiliyoruz'

Müze, dijital ikizin yapımını İtalya merkezli Arc-Team ekibine verdi. Model 1.294 yüksek çözünürlüklü fotoğraftan oluşturuldu ve bu veri, 2021'de Bolzano Hastanesi'nde çekilen tüm vücut bilgisayarlı tomografisiyle eşleştirildi. Ortaya çıkan ultra yüksek çözünürlüklü model, mumyanın farklı bölgelerini hem dışarıdan hem içeriden, milimetrenin altına inen bir hassasiyetle görüntülemeye imkân veriyor. Çalışma Heritage dergisinde yayımlandı.

Çalışmanın baş yazarı ve Arc-Team proje lideri Luca Bezzi, modeli asıl değerli kılan şeyin çözünürlük olmadığını söylüyor: 'Bu dijital ikizi özel kılan yalnızca yüksek doğruluğu değil, farklı veri katmanlarının bir araya getirilmesi. İlk kez Ötzi'nin dış vücut yüzeyini ve iç anatomik yapılarını tek bir üç boyutlu modelde inceleyebiliyoruz. Bu, koruma, arkeolojik ve adli araştırmalar için çok yönlü bir araç yaratıyor.' 

Ekibin uzun vadeli hedefi ise modeli web tabanlı bir uygulamaya dönüştürmek; böylece isteyen herkes avatarı farklı açılardan inceleyebilecek.

Derisini Kaplayan Buz Tabakası Taramayı Zorlaştırdı, Her Eşya İçin Ayrı Teknik Geliştirildi

Derisini Kaplayan Buz Tabakası Taramayı Zorlaştırdı, Her Eşya İçin Ayrı Teknik Geliştirildi

Tarama süreci kulağa geldiğinden çok daha zahmetliydi. Ötzi buzun içine yarı gömülü halde bulundu ve derisinin büyük bölümü hâlâ ince bir buz tabakasıyla kaplı. Bu tabaka dokuları koruyor, ancak taramada ışığı yansıtan pürüzlü bir yüzey oluşturuyor — yani bedeni korumaya yarayan şey, aynı zamanda onu görüntülemeyi zorlaştıran şey.

Ekip bedenle de yetinmedi. Ötzi'nin yanında bulunan eşyalar da tek tek tarandı: ayı postundan yapılmış başlığı, kürk pelerini, kemeri, baltası, ok uçları ve diğer aletleri. Bu nesnelerin bir cesede kıyasla daha kolay olacağı düşünülebilir ama durum tam tersi çıktı. 

Her parça farklı bir malzemeden yapılmıştı — deri, kürk, ahşap, çakmaktaşı, bakır — ve her malzeme ışığı başka türlü yansıttığı için görüntüleme tekniğinin her biri için ayrı ayrı ayarlanması gerekti. Müze müdürü Elisabeth Vallazza bu çabanın nedenini şöyle özetliyor: 'En önemli görevimiz Buz Adam'ı ve eşsiz donanımını kalıcı olarak korurken bilimsel araştırmayı da kolaylaştırmak. Dijital ikizler bu iki hedefi bir araya getiriyor.' 

Ötzi'nin bedeni Bolzano'daki müzede kalmaya devam edecek; görüntüsü ise artık dünyanın her yerindeki araştırmacılara açık.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın