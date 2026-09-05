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6 Yaşındaki Çocuk Okul Gezisinde Tarihi Eser Buldu! Tam 1.200 Yıllık

6 Yaşındaki Çocuk Okul Gezisinde Tarihi Eser Buldu! Tam 1.200 Yıllık

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 11:01
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Norveç’te okul gezisine katılan 6 yaşındaki Henrik Refsnes Mørtvedt’in topraktan çıktığını fark ettiği paslı metal parçası, yaklaşık 1.200 yıllık bir kılıç çıktı. Tek ağızlı demir silahın MS 750 ile 850 yılları arasında üretilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Nadir buluntu, incelenmek ve korunmak üzere Oslo’daki müzeye götürüldü.

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Taş ararken topraktan çıkan paslı metali fark etti

Taş ararken topraktan çıkan paslı metali fark etti

Henrik, nisan ayının sonlarında birinci sınıftaki arkadaşlarıyla birlikte okul etkinliği için taş topluyordu. Sınıf Brandbu bölgesindeki bir tarladan geçerken toprağın üzerinde paslı bir metal parçası gören çocuk, bunun ne olduğunu anlamak için yaklaştı.

Topraktan çıkarılan cismin uzun ve ağır yapısı sıradan bir tarım aletinden farklı görünüyordu. Henrik buluntuyu öğretmenine gösterince yerel kültür mirası yetkilileriyle iletişime geçildi. Uzmanlar nesnenin iyi korunmuş tek ağızlı bir demir kılıç olduğunu belirledi.

Kılıcın bulunduğu tarla, Norveç’in Innlandet bölgesindeki Gran belediyesine bağlı Brandbu’da yer alıyor. Bölge mezar höyükleri, eski çiftlikler ve Demir Çağı kalıntılarıyla biliniyor. Yetkililer buluntunun hızlı biçimde bildirilmesinin kılıcın zarar görmeden korunmasını sağladığını açıkladı.

Kılıcın 750 ile 850 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor

Kılıcın 750 ile 850 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor

Uzmanların ilk değerlendirmesinde kılıcın Merovenj döneminin sonlarına veya Viking Çağı’nın başlangıcına ait olabileceği belirtildi. Daha sonraki incelemeler, silahın büyük olasılıkla MS 750 ile 850 yılları arasında Norveç’te üretildiğini gösterdi.

Yalnızca bir tarafı keskin olan bu tür kılıçlar, daha küçük savaş ve av bıçaklarından gelişen erken dönem silahları arasında yer alıyor. Benzer örneklerin bölgede yaklaşık iki yılda bir bulunduğu, bu nedenle Henrik’in keşfinin görece nadir kabul edildiği belirtiliyor.

Kılıç Oslo’daki Kültür Tarihi Müzesine teslim edildi. Burada temizlenecek, korunacak ve ayrıntılı biçimde incelenecek. Yapılacak görüntüleme ve metal analizleri, silahın nasıl üretildiğini ve kullanıldığını ortaya çıkarabilir. Henrik ve sınıf arkadaşlarının da buldukları eseri müzede görmeleri bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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