6 Yaşındaki Çocuk Okul Gezisinde Tarihi Eser Buldu! Tam 1.200 Yıllık
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Norveç’te okul gezisine katılan 6 yaşındaki Henrik Refsnes Mørtvedt’in topraktan çıktığını fark ettiği paslı metal parçası, yaklaşık 1.200 yıllık bir kılıç çıktı. Tek ağızlı demir silahın MS 750 ile 850 yılları arasında üretilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Nadir buluntu, incelenmek ve korunmak üzere Oslo’daki müzeye götürüldü.
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Taş ararken topraktan çıkan paslı metali fark etti
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Kılıcın 750 ile 850 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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