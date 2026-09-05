6 Yaşındaki Çocuk Okul Gezisinde Tarihi Eser Buldu! Tam 1.200 Yıllık

Henrik, nisan ayının sonlarında birinci sınıftaki arkadaşlarıyla birlikte okul etkinliği için taş topluyordu. Sınıf Brandbu bölgesindeki bir tarladan geçerken toprağın üzerinde paslı bir metal parçası gören çocuk, bunun ne olduğunu anlamak için yaklaştı.

Topraktan çıkarılan cismin uzun ve ağır yapısı sıradan bir tarım aletinden farklı görünüyordu. Henrik buluntuyu öğretmenine gösterince yerel kültür mirası yetkilileriyle iletişime geçildi. Uzmanlar nesnenin iyi korunmuş tek ağızlı bir demir kılıç olduğunu belirledi.

Kılıcın bulunduğu tarla, Norveç’in Innlandet bölgesindeki Gran belediyesine bağlı Brandbu’da yer alıyor. Bölge mezar höyükleri, eski çiftlikler ve Demir Çağı kalıntılarıyla biliniyor. Yetkililer buluntunun hızlı biçimde bildirilmesinin kılıcın zarar görmeden korunmasını sağladığını açıkladı.