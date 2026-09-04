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Metro Hattını Gizlemek İçin Yan Yana İki Sahte Ev Yaptılar

Metro Hattını Gizlemek İçin Yan Yana İki Sahte Ev Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 19:32
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Londra’daki 23 ve 24 Leinster Gardens’a karşı kaldırımdan bakıldığında yan yana duran iki tarihi ev görülüyor. Kapıları, pencereleri ve balkonları çevredeki binalarla neredeyse aynı görünüyor. Ancak iki adresin arkasında odalar, merdivenler veya daireler bulunmuyor. Yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki cephelerin hemen arkasından metro trenleri geçiyor.

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Evleri yıktılar ama sokaktan görünmesin diye ön cephelerini geri yaptılar

Evleri yıktılar ama sokaktan görünmesin diye ön cephelerini geri yaptılar

Hikâye 19. yüzyılda Londra’daki Metropolitan Railway hattının batıya doğru genişletilmesine dayanıyor. Dönemin “cut-and-cover” yönteminde demir yolu için şehir içinde büyük hendekler açılıyor, raylar döşendikten sonra uygun bölümlerin üzeri yeniden kapatılıyordu. 

Hattın Paddington ile Bayswater arasındaki bölümü yapılırken Leinster Gardens’taki 23 ve 24 numaralı yapılar da kaldırıldı. Ancak iki binanın tamamen yok olması, yan yana sıralanmış gösterişli evlerin arasında büyük ve açık bir boşluk bırakacaktı.

Demir yolu şirketi bunun yerine sokağa bakan tarafta yaklaşık 1,5 metre kalınlığında iki sahte cephe inşa etti. Cephelerin mimari ayrıntıları komşu binalara benzetildi; kapılar yerleştirildi ve üst katlarda pencere görüntüsü oluşturuldu. Fakat yakından bakıldığında pencerelerin bir bölümünün cam olmadığı ve koyu renkle boyandığı, kapılarda ise posta kutularının bulunmadığı fark edilebiliyor. Yapıların arkasına geçildiğinde illüzyon tamamen ortadan kalkıyor; sahte cepheyi ayakta tutan destekler ile demir yolu rayları açıkça görülebiliyor.

Açık bölüm buharlı trenlerin dumanını tahliye etmek için kullanılıyordu

Açık bölüm buharlı trenlerin dumanını tahliye etmek için kullanılıyordu

Rayların üzerinin bu noktada açık bırakılmasının önemli bir nedeni vardı. Hattın ilk dönemlerinde kullanılan buharlı lokomotiflerin tünellerde biriken duman ve buharı dışarı atabilmesi için belirli aralıklarla açık hava bölümlerine ihtiyaç duyuluyordu. 

Leinster Gardens’taki boşluk da bu amaçla kullanılırken sahte cepheler, rayları ve havalandırma alanını varlıklı mahallenin sokağından gizliyordu. Buharlı lokomotifler artık kullanılmasa da raylar ortadan kalkmadı; bugün aynı açıklıktan Circle ve District hatlarında çalışan metro trenleri geçmeye devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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