Metro Hattını Gizlemek İçin Yan Yana İki Sahte Ev Yaptılar
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Londra’daki 23 ve 24 Leinster Gardens’a karşı kaldırımdan bakıldığında yan yana duran iki tarihi ev görülüyor. Kapıları, pencereleri ve balkonları çevredeki binalarla neredeyse aynı görünüyor. Ancak iki adresin arkasında odalar, merdivenler veya daireler bulunmuyor. Yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki cephelerin hemen arkasından metro trenleri geçiyor.
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Evleri yıktılar ama sokaktan görünmesin diye ön cephelerini geri yaptılar
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Açık bölüm buharlı trenlerin dumanını tahliye etmek için kullanılıyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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