Metro Hattını Gizlemek İçin Yan Yana İki Sahte Ev Yaptılar

Hikâye 19. yüzyılda Londra’daki Metropolitan Railway hattının batıya doğru genişletilmesine dayanıyor. Dönemin “cut-and-cover” yönteminde demir yolu için şehir içinde büyük hendekler açılıyor, raylar döşendikten sonra uygun bölümlerin üzeri yeniden kapatılıyordu.

Hattın Paddington ile Bayswater arasındaki bölümü yapılırken Leinster Gardens’taki 23 ve 24 numaralı yapılar da kaldırıldı. Ancak iki binanın tamamen yok olması, yan yana sıralanmış gösterişli evlerin arasında büyük ve açık bir boşluk bırakacaktı.

Demir yolu şirketi bunun yerine sokağa bakan tarafta yaklaşık 1,5 metre kalınlığında iki sahte cephe inşa etti. Cephelerin mimari ayrıntıları komşu binalara benzetildi; kapılar yerleştirildi ve üst katlarda pencere görüntüsü oluşturuldu. Fakat yakından bakıldığında pencerelerin bir bölümünün cam olmadığı ve koyu renkle boyandığı, kapılarda ise posta kutularının bulunmadığı fark edilebiliyor. Yapıların arkasına geçildiğinde illüzyon tamamen ortadan kalkıyor; sahte cepheyi ayakta tutan destekler ile demir yolu rayları açıkça görülebiliyor.