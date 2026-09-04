Beyaz Tişörtteki Sarı Ter Lekesine 3 Malzemeli Çözüm: Makineye Atmadan Önce Sürülüyor
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Beyaz tişört ve gömleklerin özellikle koltuk altlarında zamanla oluşan sarı lekeler, normal bir yıkama programından sonra bile kumaşta kalabiliyor. Temizlik uzmanları, çamaşırı doğrudan makineye atmadan önce karbonat, hidrojen peroksit ve bulaşık deterjanıyla hazırlanabilecek basit bir ön işlem uygulanmasını öneriyor.
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Sarı izlerin nedeni yalnızca ter değil
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Sarı ter lekesi nasıl çıkarılır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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