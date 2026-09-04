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Beyaz Tişörtteki Sarı Ter Lekesine 3 Malzemeli Çözüm: Makineye Atmadan Önce Sürülüyor

Beyaz Tişörtteki Sarı Ter Lekesine 3 Malzemeli Çözüm: Makineye Atmadan Önce Sürülüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 17:06
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Beyaz tişört ve gömleklerin özellikle koltuk altlarında zamanla oluşan sarı lekeler, normal bir yıkama programından sonra bile kumaşta kalabiliyor. Temizlik uzmanları, çamaşırı doğrudan makineye atmadan önce karbonat, hidrojen peroksit ve bulaşık deterjanıyla hazırlanabilecek basit bir ön işlem uygulanmasını öneriyor.

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Sarı izlerin nedeni yalnızca ter değil

Sarı izlerin nedeni yalnızca ter değil

Koltuk altındaki sarı lekeler çoğu zaman doğrudan ter lekesi olarak görülse de oluşumun arkasında birkaç farklı etken bulunuyor. Ter ve ciltteki doğal yağlar, birçok ter önleyici üründe bulunan alüminyum bileşikleriyle kumaşın liflerinde birikerek zaman içerisinde sarı veya kahverengiye yaklaşan izler oluşturabiliyor. 

Özellikle beyaz kıyafetlerde belirgin hale gelen bu birikme, kumaş normal şekilde yıkansa bile tamamen çıkmayabiliyor. Bu nedenle lekeli bölgeye çamaşır makinesinden önce ayrıca müdahale edilmesi öneriliyor.

Önerilen karışımda yarım su bardağı karbonat, yarım su bardağı hidrojen peroksit ve bir çay kaşığı bulaşık deterjanı bulunuyor. Karbonat kumaştaki kokuların giderilmesine ve beyaz görünümün geri kazanılmasına yardımcı olurken hidrojen peroksit lekeli bölge üzerinde oksitleyici etki gösteriyor. Bulaşık deterjanı ise terle birlikte kumaşa geçen vücut yağlarının ve deodorant kalıntılarının çözülmesini kolaylaştırıyor. Üç malzeme birlikte kullanılarak lekeli bölge doğrudan yıkamadan önce işleme alınıyor.

Sarı ter lekesi nasıl çıkarılır?

Sarı ter lekesi nasıl çıkarılır?

  • Bir kaba yarım su bardağı karbonat koyun.

  • Üzerine yarım su bardağı hidrojen peroksit ekleyin.

  • Karışıma 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı ilave edin.

  • Malzemeleri karıştırarak lekeli bölgenin üzerine uygulayın.

  • Karışımı kumaşın liflerine işleyecek şekilde nazikçe yayın.

  • Yaklaşık 1 saat bekletin.

  • Kıyafeti bakım etiketindeki talimatlara uygun şekilde makinede yıkayın.

  • Lekenin çıktığını kontrol ettikten sonra kurutun.

Uygulama özellikle beyaz ve makinede yıkanabilen kıyafetler için öneriliyor. Hidrojen peroksit bazı renkli kumaşların rengini açabileceğinden yöntemin renkli veya hassas ürünlerde doğrudan kullanılmaması, öncelikle görünmeyen küçük bir bölgede denenmesi gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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