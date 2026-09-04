Beyaz Tişörtteki Sarı Ter Lekesine 3 Malzemeli Çözüm: Makineye Atmadan Önce Sürülüyor

Koltuk altındaki sarı lekeler çoğu zaman doğrudan ter lekesi olarak görülse de oluşumun arkasında birkaç farklı etken bulunuyor. Ter ve ciltteki doğal yağlar, birçok ter önleyici üründe bulunan alüminyum bileşikleriyle kumaşın liflerinde birikerek zaman içerisinde sarı veya kahverengiye yaklaşan izler oluşturabiliyor.

Özellikle beyaz kıyafetlerde belirgin hale gelen bu birikme, kumaş normal şekilde yıkansa bile tamamen çıkmayabiliyor. Bu nedenle lekeli bölgeye çamaşır makinesinden önce ayrıca müdahale edilmesi öneriliyor.

Önerilen karışımda yarım su bardağı karbonat, yarım su bardağı hidrojen peroksit ve bir çay kaşığı bulaşık deterjanı bulunuyor. Karbonat kumaştaki kokuların giderilmesine ve beyaz görünümün geri kazanılmasına yardımcı olurken hidrojen peroksit lekeli bölge üzerinde oksitleyici etki gösteriyor. Bulaşık deterjanı ise terle birlikte kumaşa geçen vücut yağlarının ve deodorant kalıntılarının çözülmesini kolaylaştırıyor. Üç malzeme birlikte kullanılarak lekeli bölge doğrudan yıkamadan önce işleme alınıyor.