Kanalizasyon Hattı Kazan 18 Yaşındaki İşçi Duvarın İçinde Külçe Külçe Altın Buldu: Değeri 9 Milyon Euro
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Belçika’da yaz tatilinde bir inşaatta çalışan 18 yaşındaki Kobe, kanalizasyon hattı için kazı yaparken sıradan madeni paralar gördüğünü düşündü. Kazı ilerletilince eski bir bira fabrikasının bodrum duvarına gizlenmiş 49 altın külçe, en az 4 bin sikke ve altın parçaları bulundu. Yaklaşık 9 milyon euro değerindeki hazine polise teslim edilirken altınların kime ait olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.
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İlk gördüklerini bir euroluk madeni para sandılar
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Altınların sahibini belirlemek için soruşturma başlatıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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