Kanalizasyon Hattı Kazan 18 Yaşındaki İşçi Duvarın İçinde Külçe Külçe Altın Buldu: Değeri 9 Milyon Euro

Hazinenin bulunduğu villa, 19. yüzyılın sonlarında bira fabrikasının sahibi Theophilus Van Assche için yaptırılmıştı. Bölgede bira üretimi 1899’da başlamış ve 1970’e kadar devam etmişti. Yerel tarihçiler altınların varlıklı Van Assche ailesi tarafından saklanmış olabileceğini düşünüyor ancak hazinenin kaynağı henüz doğrulanmadı.

Polis tarafından toplanıp kayıt altına alınan altınlar, Brüksel’deki güvenli bir tesise taşındı. Savcılık öncelikle külçelerin çalıntı olup olmadığını veya herhangi bir suçtan elde edilip edilmediğini araştırıyor. Altınların üzerindeki numaraların da geçmişlerinin belirlenmesine yardımcı olabileceği değerlendiriliyor.

Hazinenin üzerinde eski mülk sahiplerinin mirasçıları, binanın şimdiki sahibi olan sosyal yardım kuruluşu ve altınları bulan işçiler hak iddia edebilir. Belçika yasalarına göre olası sahiplerin ortaya çıkması için en az beş yıl beklenmesi gerekiyor. Yapının sahibi CAW Oost-Vlaanderen, hazine kendilerine kalırsa geliri bölgedeki evsizler için yeni barınma alanları oluşturmada kullanacağını açıkladı.