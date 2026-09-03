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Kanalizasyon Hattı Kazan 18 Yaşındaki İşçi Duvarın İçinde Külçe Külçe Altın Buldu: Değeri 9 Milyon Euro

Kanalizasyon Hattı Kazan 18 Yaşındaki İşçi Duvarın İçinde Külçe Külçe Altın Buldu: Değeri 9 Milyon Euro

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 20:28
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Belçika’da yaz tatilinde bir inşaatta çalışan 18 yaşındaki Kobe, kanalizasyon hattı için kazı yaparken sıradan madeni paralar gördüğünü düşündü. Kazı ilerletilince eski bir bira fabrikasının bodrum duvarına gizlenmiş 49 altın külçe, en az 4 bin sikke ve altın parçaları bulundu. Yaklaşık 9 milyon euro değerindeki hazine polise teslim edilirken altınların kime ait olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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İlk gördüklerini bir euroluk madeni para sandılar

İlk gördüklerini bir euroluk madeni para sandılar

Kobe ve beraberindeki işçiler, Belçika’nın Sint-Gillis-Dendermonde kasabasındaki eski bir bira fabrikasının yenilenmesinde görev alıyordu. Brüksel’in yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısındaki yapıda kanalizasyon boruları için hendek açılırken toprağın arasında bazı madeni paralar görüldü.

İlk başta bir euroluk paralar bulduğunu düşünen Kobe, kazmayı sürdürünce numaralandırılmış altın külçelerle karşılaştı. Altınların bir kasada tutulmadığı, bodrumdaki örülmüş duvarın arkasına yerleştirilerek özellikle gizlendiği belirlendi.

Buluntular arasında 49 külçenin yanında en az 4 bin altın sikke ve farklı büyüklüklerde altın parçaları bulunuyordu. Miktarın büyüklüğünü fark eden işçiler, çalışmayı durdurarak yapı sahibine ve polise haber verdi. Hazinenin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu hesaplandı.

Altınların sahibini belirlemek için soruşturma başlatıldı

Altınların sahibini belirlemek için soruşturma başlatıldı

Hazinenin bulunduğu villa, 19. yüzyılın sonlarında bira fabrikasının sahibi Theophilus Van Assche için yaptırılmıştı. Bölgede bira üretimi 1899’da başlamış ve 1970’e kadar devam etmişti. Yerel tarihçiler altınların varlıklı Van Assche ailesi tarafından saklanmış olabileceğini düşünüyor ancak hazinenin kaynağı henüz doğrulanmadı.

Polis tarafından toplanıp kayıt altına alınan altınlar, Brüksel’deki güvenli bir tesise taşındı. Savcılık öncelikle külçelerin çalıntı olup olmadığını veya herhangi bir suçtan elde edilip edilmediğini araştırıyor. Altınların üzerindeki numaraların da geçmişlerinin belirlenmesine yardımcı olabileceği değerlendiriliyor.

Hazinenin üzerinde eski mülk sahiplerinin mirasçıları, binanın şimdiki sahibi olan sosyal yardım kuruluşu ve altınları bulan işçiler hak iddia edebilir. Belçika yasalarına göre olası sahiplerin ortaya çıkması için en az beş yıl beklenmesi gerekiyor. Yapının sahibi CAW Oost-Vlaanderen, hazine kendilerine kalırsa geliri bölgedeki evsizler için yeni barınma alanları oluşturmada kullanacağını açıkladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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