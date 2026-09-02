30 Milyon Tuğla Kullanarak Dünyanın En Büyük Kalesini Yaptılar: İnşası 130 Yıldan Uzun Sürdü

Nogat Nehri’nin kıyısında yükselen Malbork, tek bir binadan değil; Yüksek Kale, Orta Kale ve dış avludan oluşan büyük bir yapı topluluğu. Yaklaşık 18 hektarlık koruma alanında saray, manastır, kilise, yemekhane, cephanelik, depolar, savunma kuleleri ve yardımcı yapılar bulunuyor.

Kalenin yapımına yaklaşık 1274’te başlandı ve kompleks 1406’ya kadar genişletildi. Yapıda kaç tuğla kullanıldığına ilişkin kesin bir Orta Çağ kaydı bulunmuyor. Farklı hesaplamalar toplam sayıyı 7 milyon ile 30 milyon arasında tahmin ediyor.

Töton Tarikatı’nın büyük üstadı 1309’da merkezini Venedik’ten Malbork’a taşıyınca kale daha da büyütüldü. Yapı yalnızca savunma amacıyla değil, manastır devletinin siyasi, askerî ve dinî merkezi olarak kullanıldı. Dev kompleks, Töton Tarikatı’nın Baltık bölgesindeki gücünü görünür kılan bir merkeze dönüştü.