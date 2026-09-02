30 Milyon Tuğla Kullanarak Dünyanın En Büyük Kalesini Yaptılar: İnşası 130 Yıldan Uzun Sürdü
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Polonya’daki Malbork Kalesi, kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük kalesi ve Orta Çağ’dan kalan en büyük tuğla kale komplekslerinden biri olarak kabul ediliyor. Töton Şövalyeleri tarafından 13. yüzyılda yapılmaya başlanan yapının inşası 130 yıldan uzun sürdü. Kullanılan tuğla sayısına ilişkin tahminler 7 milyon ile 30 milyon arasında değişiyor. Dev yapıda sıcak havayı zemindeki kanallardan odalara taşıyan ısıtma sistemi ile yaşam alanlarından ayrılan özel bir tuvalet kulesi de bulunuyordu.
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Üç ayrı kaleyi duvarlar ve hendeklerle birleştirdiler
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Sıcak hava zemindeki deliklerden salonlara yükseliyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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