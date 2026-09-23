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Günlük 5 Bin Lira Kazandırıyor: Yeşil Altın Diyorlar!

Günlük 5 Bin Lira Kazandırıyor: Yeşil Altın Diyorlar!

Kahramanmaraş
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 15:56
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bu hafta bambaşka bir hareketlilik var. Geçen yıl zirai don yüzünden ilçede tek bir ceviz bile toplanamamıştı. Bu yıl ise ağaçlar yüklü!

Yörede 'yeşil altın' denen Çağlayancerit cevizi sıradan bir ürün değil: 2023'te Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendi ve Kahramanmaraş'ın AB tescili alan ilk ürünü oldu.

Hasat da alışılmış bir yöntemle yapılmıyor. İşin başında, yörede 'çıpkıcı' denen ve uzun değneklerle ağaçlara çıkan işçiler var.

Kaynak: AA

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800 Bin Ağaç, 8 Bin Ton Beklenti: "Bu Sene İç Rengi Daha Beyaz"

800 Bin Ağaç, 8 Bin Ton Beklenti: "Bu Sene İç Rengi Daha Beyaz"

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene'ye göre bu yılın ürünü hem bol hem kaliteli: 'Ceviz bu sene çok kaliteli, çok güzel. Bu sene iç rengi daha beyaz.'

Rakamlar da bunu destekliyor. İlçede 800 bin kök ceviz ağacı var ve bu yıl 8 bin ton civarında üretim bekleniyor. Çedene aslında daha fazlasını umduklarını, geçen yılki zirai donun ağaçlara verdiği zararın bu beklentiyi düşürdüğünü söylüyor. Genç fidanlar büyüdükçe ve yeni bir afet yaşanmazsa hedef 12 bin ton.

Peki Çağlayancerit cevizinin farkı ne?

Çedene farkı şöyle özetliyor: 'Çağlayancerit ceviz, tadı, iriliği, aroması yönüyle diğer cevizlerden ayrıdır. Bundan dolayı Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret verilmiştir. Her ceviz, Çağlayancerit cevizi değildir. Çağlayancerit cevizi, dünyada bir tanedir.'

Çıpkıcının Yevmiyesi 5 Bin Lira: "Geçimimizi Cevizden Sağlıyoruz"

Çıpkıcının Yevmiyesi 5 Bin Lira: "Geçimimizi Cevizden Sağlıyoruz"

Yörede 'yeşil atlın' denen Çağlayancerit'te ceviz makineyle değil, insan eliyle ve epeyce zahmetli bir yöntemle toplanıyor. Ağaçlara çıkıp uzun değneklerle dalları silkeleyen işçilere yörede 'çıpkıcı' deniyor. Yere düşen cevizleri ise başka bir ekip topluyor.

Mevsimlik işçi Fatih Çekirise bu işin ekonomisini net biçimde anlatıyor: 'Mevsimli işçiyiz, geçimimizi cevizden sağlıyoruz.' Verdiği rakamlara göre ağaca çıkan çıpkıcının günlük yevmiyesi 5 bin lira, yerden toplayanların yevmiyesi ise bin 400 lira. Sezon 20-25 gün sürüyor ve bir çıpkıcı bu süre içinde 70-80 bin lira kazanabiliyor.

Üreticiler de memnun. 130 kök ağacı olan Mehmet Sürmen durumu şöyle özetliyor: 'Geçen sene dondan dolayı hiç ceviz alamadık Çağlayancerit olarak ama maşallah bu sene hasatlarımız güzel gidiyor.'

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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