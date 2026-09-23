Günlük 5 Bin Lira Kazandırıyor: Yeşil Altın Diyorlar!

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bu hafta bambaşka bir hareketlilik var. Geçen yıl zirai don yüzünden ilçede tek bir ceviz bile toplanamamıştı. Bu yıl ise ağaçlar yüklü!

Yörede 'yeşil altın' denen Çağlayancerit cevizi sıradan bir ürün değil: 2023'te Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendi ve Kahramanmaraş'ın AB tescili alan ilk ürünü oldu.

Hasat da alışılmış bir yöntemle yapılmıyor. İşin başında, yörede 'çıpkıcı' denen ve uzun değneklerle ağaçlara çıkan işçiler var.

Kaynak: AA