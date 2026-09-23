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Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Seslendiren Ünlü İsimleri Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Seslendiren Ünlü İsimleri Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 16:29
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Hababam Sınıfı'nı defalarca izledik, repliklerini ezberledik ama belli ki gözümüzden kaçan birkaç detay varmış! Serinin unutulmaz karakterlerinden bazılarının hafızamıza kazınan sesleri aslında onları canlandıran oyunculara ait değil. Üstelik bu karakterleri seslendirenler arasında Şener Şen'den Gazanfer Özcan'a kadar çok yakından tanıdığımız isimler var. 

Damat Ferit'in, Tulum Hayri'nin ve daha birçok karakterin arkasından bambaşka isimler çıkıyor. Bazılarını öğrenince bugüne kadar nasıl fark etmediğinize şaşırabilirsiniz. 

Gelin, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerini kimlerin seslendirdiğine bakalım!

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Hababam Sınıfı'nı bugüne kadar kaç kere izlediniz desek muhtemelen çoğumuz net bir sayı veremeyiz!

Hababam Sınıfı'nı bugüne kadar kaç kere izlediniz desek muhtemelen çoğumuz net bir sayı veremeyiz!

Yıllar geçse de eskimeyen, televizyonda denk geldiğimizde bir kez daha başına oturduğumuz Hababam Sınıfı serisinin artık yalnızca sahnelerini değil, repliklerini bile ezbere biliyoruz. Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, Halit Akçatepe'den Şener Şen'e uzanan kadrosuyla Türk sinemasının unutulmazları arasına giren serinin bazı detaylarıysa bunca yılın ardından hala şaşırtabiliyor.

Mesela bazı karakterlerin hafızamıza kazınan o seslerinin aslında onları canlandıran oyunculara ait olmadığını biliyor muydunuz?

Üstelik Hababam Sınıfı'nda dublaj yapan isimlerin arasında Şener Şen'den Gazanfer Özcan'a kadar hepimizin çok yakından tanıdığı oyuncular da var. Gelin, yıllardır izlediğimiz o karakterleri aslında kimlerin seslendirdiğine beraber bakalım!

İlk sırada Tulum Hayri var. Cem Gürdap'ın canlandırdığı karakterin sesinin kime ait olduğunu öğrenince bir kez daha dinlemek isteyebilirsiniz!

İlk sırada Tulum Hayri var. Cem Gürdap'ın canlandırdığı karakterin sesinin kime ait olduğunu öğrenince bir kez daha dinlemek isteyebilirsiniz!

Tulum Hayri, Hababam Sınıfı'nın kalabalık kadrosu içinde belki ilk akla gelen karakterlerden değil. Fakat yüzünü gördüğümüz anda tanımamak mümkün değil.

Cem Gürdap'ın hayat verdiği Tulum Hayri'yi seride seslendiren isimlerden biri ise Şener Şen!

Evet, Hababam Sınıfı denince aklımıza doğrudan Badi Ekrem gelen Şener Şen'i meğer seride başka bir karakter üzerinden de dinliyormuşuz. Tulum Hayri'yi serinin farklı filmlerinde Dinçer Çekmez de seslendirmiş.

Tarık Akan'ın hayat verdiği Damat Ferit'in o meşhur sesi de aslında başka bir isme ait!

Tarık Akan'ın hayat verdiği Damat Ferit'in o meşhur sesi de aslında başka bir isme ait!

Hababam Sınıfı'nın en unutulmaz karakterlerinden biri şüphesiz Damat Ferit. Tarık Akan'la öylesine özdeşleşmiş bir karakter ki yüzü kadar sesini de doğrudan Akan'a ait sanmak çok normal.

Fakat Damat Ferit'i seslendiren isim Pekcan Koşar'dı.

Türk sinemasında pek çok önemli oyuncuyu seslendiren Pekcan Koşar'ın sesi, Tarık Akan'la öylesine bütünleşmiş ki yıllarca Hababam Sınıfı'nı izleyip bu detayı hiç fark etmemiş olabilirsiniz.

Sırada Akil Hoca var. Bu kez sesi duyunca neden bir yerlerden tanıdık geldiğini anlayacaksınız!

Sırada Akil Hoca var. Bu kez sesi duyunca neden bir yerlerden tanıdık geldiğini anlayacaksınız!

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Akil Hoca'yı seslendiren isim Gazanfer Özcan'dı.

Yani yıllar sonra Avrupa Yakası'nın Tahsin Sütçüoğlu'su olarak hafızalarımıza bir kez daha kazınan Gazanfer Özcan'ı, çok daha öncesinde Hababam Sınıfı'nda Akil Hoca'nın sesi olarak dinliyorduk.

Şimdi Akil Hoca'nın sahnelerini kafanızda bir kez daha canlandırınca Gazanfer Özcan'ın sesini yakalamak biraz daha kolay oluyor!

Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sının hafızalara kazınan sesi de kendisine ait değildi.

Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sının hafızalara kazınan sesi de kendisine ait değildi.

Serinin kadın karakterlerinden Semra Hoca'ya Semra Özdamar hayat vermişti.

Karakterin özellikle duygusal sahnelerinden hatırladığımız sesi ise Aliye Uzunatağan'a aitti.

Yani ekranda Semra Özdamar'ı izlerken aslında Aliye Uzunatağan'ın sesini dinliyorduk. İki ismin performansı öylesine iyi örtüşmüş ki aradan geçen bunca yılın ardından öğrenince insan ufak bir şaşkınlık yaşamıyor değil.

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Şener Şen sürprizi Tulum Hayri'yle de bitmiyor! Bir karakteri daha onun sesiyle izlemişiz.

Şener Şen sürprizi Tulum Hayri'yle de bitmiyor! Bir karakteri daha onun sesiyle izlemişiz.

Hababam Sınıfı'nda Hakkı Karadayı'nın canlandırdığı Veysel Efendi'yi hatırlayanlar vardır.

Seride çok uzun süre karşımıza çıkan karakterlerden biri olmasa da Veysel Efendi'nin seslendirmesini yapan isim yine Şener Şen'di.

Yani Şener Şen'i Hababam Sınıfı'nda yalnızca Badi Ekrem olarak izlemekle kalmamış, farklı karakterlere verdiği sesle de defalarca duymuşuz.

Bozum Cahit'in sesi de yıllar sonra çok daha yakından tanıyacağımız bir oyuncudan geliyordu.

Bozum Cahit'in sesi de yıllar sonra çok daha yakından tanıyacağımız bir oyuncudan geliyordu.

Adını duyunca herkesin ilk anda çıkaramayabileceği ama fotoğrafını görünce 'Tabii ya!' diyeceği karakterlerden biri de Bozum Cahit.

Karakteri Cengiz Nezir canlandırırken seslendirmesini Erhan Yazıcıoğlu yapmıştı.

Yıllar içerisinde sayısız dizi, film ve tiyatro oyunuyla karşımıza çıkan Yazıcıoğlu'nun Hababam Sınıfı'nda da sesiyle yer aldığını bilmeyenler için güzel bir sürpriz!

Paşa Nuri'de ise işin içine bir de gerçek hayattaki baba-oğul detayı giriyor.

Paşa Nuri'de ise işin içine bir de gerçek hayattaki baba-oğul detayı giriyor.

Paşa Nuri karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı'nın Güdük Necmi'si Halit Akçatepe'nin babasıydı.

Fakat Sıtkı Akçatepe'nin canlandırdığı Paşa Nuri'yi filmde kendi sesiyle dinlemiyorduk.

Karakteri seslendiren isim Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mümtaz Ener'di. Böylece aynı filmde baba-oğulu izlerken Paşa Nuri'nin sesinde bambaşka bir Yeşilçam ustasını dinlemiş olduk.

Sıtkı Hoca'ya geldiğimizde ise birazdan karşımıza yeniden çıkacak bir isim var.

Sıtkı Hoca'ya geldiğimizde ise birazdan karşımıza yeniden çıkacak bir isim var.

Hababam Sınıfı'nın Sıtkı Hoca'sını Talat Dumanlı canlandırıyordu.

Karakterin seslendirmesini ise Türker Tekin üstlenmişti.

Fakat Türker Tekin'in seride ses verdiği tek karakter Sıtkı Hoca değildi. Hatta diğer karakteri öğrenince iki sesi bugüne kadar nasıl aynı kişiye benzetmediğinize şaşırabilirsiniz.

Çünkü Domdom Ali'nin sesi de Türker Tekin'e ait!

Çünkü Domdom Ali'nin sesi de Türker Tekin'e ait!

Sınıfın haylazlarından Domdom Ali'yi Feridun Şavlı canlandırmıştı.

Karakterin sesi ise az önce Sıtkı Hoca'da karşımıza çıkan Türker Tekin'e aitti.

Yani birbirinden oldukça farklı iki karakter olan Sıtkı Hoca ve Domdom Ali'yi izlerken aslında aynı kişiyi dinliyorduk!

Hababam Sınıfı'nı defalarca izleyip repliklerini ezbere bilsek de belli ki serinin hala şaşırtacak birkaç detayı varmış. Şimdi insanın filmi bir kez daha açıp bu sefer oyunculardan çok seslere dikkat edesi geliyor. 😅

Siz bunlardan kaçını biliyordunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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