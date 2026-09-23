Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Seslendiren Ünlü İsimleri Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
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Hababam Sınıfı'nı defalarca izledik, repliklerini ezberledik ama belli ki gözümüzden kaçan birkaç detay varmış! Serinin unutulmaz karakterlerinden bazılarının hafızamıza kazınan sesleri aslında onları canlandıran oyunculara ait değil. Üstelik bu karakterleri seslendirenler arasında Şener Şen'den Gazanfer Özcan'a kadar çok yakından tanıdığımız isimler var.
Damat Ferit'in, Tulum Hayri'nin ve daha birçok karakterin arkasından bambaşka isimler çıkıyor. Bazılarını öğrenince bugüne kadar nasıl fark etmediğinize şaşırabilirsiniz.
Gelin, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerini kimlerin seslendirdiğine bakalım!
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Hababam Sınıfı'nı bugüne kadar kaç kere izlediniz desek muhtemelen çoğumuz net bir sayı veremeyiz!
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İlk sırada Tulum Hayri var. Cem Gürdap'ın canlandırdığı karakterin sesinin kime ait olduğunu öğrenince bir kez daha dinlemek isteyebilirsiniz!
Tarık Akan'ın hayat verdiği Damat Ferit'in o meşhur sesi de aslında başka bir isme ait!
Sırada Akil Hoca var. Bu kez sesi duyunca neden bir yerlerden tanıdık geldiğini anlayacaksınız!
Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sının hafızalara kazınan sesi de kendisine ait değildi.
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Şener Şen sürprizi Tulum Hayri'yle de bitmiyor! Bir karakteri daha onun sesiyle izlemişiz.
Bozum Cahit'in sesi de yıllar sonra çok daha yakından tanıyacağımız bir oyuncudan geliyordu.
Paşa Nuri'de ise işin içine bir de gerçek hayattaki baba-oğul detayı giriyor.
Sıtkı Hoca'ya geldiğimizde ise birazdan karşımıza yeniden çıkacak bir isim var.
Çünkü Domdom Ali'nin sesi de Türker Tekin'e ait!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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