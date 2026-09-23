Hababam Sınıfı'nın Unutulmaz Karakterlerini Seslendiren Ünlü İsimleri Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Hababam Sınıfı'nı defalarca izledik, repliklerini ezberledik ama belli ki gözümüzden kaçan birkaç detay varmış! Serinin unutulmaz karakterlerinden bazılarının hafızamıza kazınan sesleri aslında onları canlandıran oyunculara ait değil. Üstelik bu karakterleri seslendirenler arasında Şener Şen'den Gazanfer Özcan'a kadar çok yakından tanıdığımız isimler var.

Damat Ferit'in, Tulum Hayri'nin ve daha birçok karakterin arkasından bambaşka isimler çıkıyor. Bazılarını öğrenince bugüne kadar nasıl fark etmediğinize şaşırabilirsiniz.

Gelin, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerini kimlerin seslendirdiğine bakalım!