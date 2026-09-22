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Türkiye'yi Terk Edip Paris'e Yerleşen Tuba Ünsal'dan İlk Açıklama Geldi!

Türkiye'yi Terk Edip Paris'e Yerleşen Tuba Ünsal'dan İlk Açıklama Geldi!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 23:19
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Tuba Ünsal'ın hayatında son bir ayda taş üstünde taş kalmadı desek yeridir. İki yıldır birlikte olduğu Emir Ulusoy'la yollarını ayıran oyuncu, hemen ardından çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrılıp Paris'e yerleşti. 

Bu radikal kararın başrolünde ise kızı Sare ve onun eğitim hayatı vardı. Günlerdir konuşulan taşınmanın ardından Ünsal'dan ilk açıklama da geldi. Paris'teki yeni hayatını anlatan oyuncu, kızını okulun kapısından uğurladığı an gözyaşlarını tutamadığını da paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tuba Ünsal yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazinin en tanıdık isimlerinden biri. Fakat bugün aldığı radikal bir kararla gündemin tam ortasına oturdu!

Tuba Ünsal yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazinin en tanıdık isimlerinden biri. Fakat bugün aldığı radikal bir kararla gündemin tam ortasına oturdu!

Modellikten oyunculuğa uzanan kariyerinde sayısız projede karşımıza çıkan Tuba Ünsal, özel hayatıyla da yıllardır magazin dünyasının yakın markajındaki isimlerden biri. Murat Pilevneli'yle evliliğinden Sare, Mirgün Cabas'la evliliğinden ise Civan Mert adında iki çocuğu bulunan Ünsal'ın son dönemde hayatında iş insanı Emir Ulusoy vardı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkilerinin sona erdiği haberinin hemen ardından Ünsal'ın hayatında çok daha büyük bir değişiklik yaşandığı ortaya çıktı. Oyuncu, yıllardır sürdürdüğü İstanbul düzenini geride bırakıp iki çocuğuyla birlikte Paris'e yerleşme kararı aldı. Üstelik bu kez hikayenin başrolünde ne yeni bir aşk ne de yeni bir proje vardı.

Başrolde kızı Sare ve onun geleceği vardı.

Tuba Ünsal, kızı Sare'nin eğitimi için İstanbul'daki düzenini geride bırakıp çocuklarıyla Paris'e yerleşmişti.

Tuba Ünsal, kızı Sare'nin eğitimi için İstanbul'daki düzenini geride bırakıp çocuklarıyla Paris'e yerleşmişti.

Daha önce aktardığımız bilgilere göre Tuba Ünsal'ın Murat Pilevneli'yle evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare, Paris'teki Lycée Molière'e kabul edildi. Ünsal da kızını yeni eğitim hayatında yalnız bırakmamak için Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e taşınma kararı aldı.

Paris kararı aynı zamanda Emir Ulusoy'la ilişkisinin sona erdiği döneme denk geldi. Ünsal'ın İstanbul-Paris arasında kurulacak yeni hayat nedeniyle ilişkinin mesafeye dönüşeceğini düşündüğü ve çiftin bu süreçte yollarını ayırdığı aktarılmıştı. Kısacası Ünsal'ın hayatında çok kısa bir süre içerisinde pek çok şey değişti: İlişkisi sona erdi, İstanbul'daki düzenini geride bıraktı ve çocuklarıyla başka bir ülkede yepyeni bir sayfa açtı.

İlk haberlerde Sare'nin Paris'teki eğitimi için gerçekleştiği belirtilen taşınmanın detaylarını ise bu kez Tuba Ünsal'ın kendisi anlattı. Ünsal'ın paylaşımlarıyla Sare'nin Paris'te tiyatro okuyacağı da netleşti. Fakat görünen o ki bütün bu değişikliklerin ardından yeni hayatın ilk günü anne-kız için tahmin edilenden biraz daha duygusal geçti.

Paris'e yerleşmesinin ardından Tuba Ünsal'dan ilk açıklama geldi! Ünsal, kızı Sare'nin okulundaki ilk gününü anlatırken gözyaşlarını tutamadığını da itiraf etti.

Paris'e yerleşmesinin ardından Tuba Ünsal'dan ilk açıklama geldi! Ünsal, kızı Sare'nin okulundaki ilk gününü anlatırken gözyaşlarını tutamadığını da itiraf etti.

Tuba Ünsal yaptığı ilk paylaşımda geride bıraktığı bir ayın kendisi için ne kadar yoğun geçtiğini anlattı. Yaşadıklarını kendisinin, gökyüzünün ve gözyaşlarının aktığı şehirlerin bildiğini söyleyen oyuncu, Sare'nin Paris'te tiyatro okuyacağını da ilk ağızdan duyurdu. Bu süreç boyunca yanında olan insanlara teşekkür eden Ünsal'ın satırlarından yeni hayatına mutluluk kadar epey yoğun bir duygusallıkla başladığı da anlaşılıyordu.

Ünsal paylaşımına şu notu düştü:

'Bu yaşadığım bir ayı bir ben, bir gökyüzü bir de gözyaşlarımın aktığı tüm şehirler biliyor... Sare Paris'te tiyatro okuyacak... Ahhh yanımda olan o insanlar... Evrenin tersinin düzüne kafa tuttuğu bu zamanda siz olmasanız ben ne yapardım. Şükran şükran. Tuba In Paris 💋'

Asıl anne-kız anıysa Sare'nin okuldaki ilk gününde yaşandı. Ünsal'ın anlattığına göre Sare okulun kapısında annesinin elini tutarak 'Kaçalım anne, bırakma beni' dedi. Müdürle birlikte sınıfa kadar yürüdüler; Sare sınıfa girip Fransızca kendisini tanıttı. Kapı kapandığında ise bu kez duygularına hakim olamayan taraf Tuba Ünsal oldu.

O anları da kendi cümleleriyle şöyle anlattı:

'Elimi tuttu kaçalım anne bırakma beni dedi, sınıfa kadar müdür, o, ben yürüdük. Sınıfa girdi Fransızca kendini tanıttı. O kapı kapandığında gözyaşlarım pıt pıt... Şimdi okul kapısında bekliyorum 😌'

Yani bugün 'Tuba Ünsal Türkiye'yi terk edip Paris'e yerleşti' diye başlayan hikayenin arkasından aslında oldukça duygusal bir anne-kız hikayesi çıktı. Ünsal için kısa süre içerisinde ilişkisini noktalayıp İstanbul'daki düzenini geride bırakmak ve çocuklarıyla bambaşka bir ülkede yeni bir hayat kurmak kolay olmamış belli ki.

Ama tüm bu değişimin merkezinde kızının hayallerinin olması hikayeye bambaşka bir anlam katıyor.

Yeni adres Paris, yeni okul Lycée Molière... Tuba Ünsal ve çocukları için yeni dönem resmen başladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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