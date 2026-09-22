Türkiye'yi Terk Edip Paris'e Yerleşen Tuba Ünsal'dan İlk Açıklama Geldi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tuba Ünsal'ın hayatında son bir ayda taş üstünde taş kalmadı desek yeridir. İki yıldır birlikte olduğu Emir Ulusoy'la yollarını ayıran oyuncu, hemen ardından çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrılıp Paris'e yerleşti.
Bu radikal kararın başrolünde ise kızı Sare ve onun eğitim hayatı vardı. Günlerdir konuşulan taşınmanın ardından Ünsal'dan ilk açıklama da geldi. Paris'teki yeni hayatını anlatan oyuncu, kızını okulun kapısından uğurladığı an gözyaşlarını tutamadığını da paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuba Ünsal yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazinin en tanıdık isimlerinden biri. Fakat bugün aldığı radikal bir kararla gündemin tam ortasına oturdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuba Ünsal, kızı Sare'nin eğitimi için İstanbul'daki düzenini geride bırakıp çocuklarıyla Paris'e yerleşmişti.
Paris'e yerleşmesinin ardından Tuba Ünsal'dan ilk açıklama geldi! Ünsal, kızı Sare'nin okulundaki ilk gününü anlatırken gözyaşlarını tutamadığını da itiraf etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın