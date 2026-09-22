Türkiye'yi Terk Edip Paris'e Yerleşen Tuba Ünsal'dan İlk Açıklama Geldi!

Tuba Ünsal yaptığı ilk paylaşımda geride bıraktığı bir ayın kendisi için ne kadar yoğun geçtiğini anlattı. Yaşadıklarını kendisinin, gökyüzünün ve gözyaşlarının aktığı şehirlerin bildiğini söyleyen oyuncu, Sare'nin Paris'te tiyatro okuyacağını da ilk ağızdan duyurdu. Bu süreç boyunca yanında olan insanlara teşekkür eden Ünsal'ın satırlarından yeni hayatına mutluluk kadar epey yoğun bir duygusallıkla başladığı da anlaşılıyordu.

Ünsal paylaşımına şu notu düştü:

'Bu yaşadığım bir ayı bir ben, bir gökyüzü bir de gözyaşlarımın aktığı tüm şehirler biliyor... Sare Paris'te tiyatro okuyacak... Ahhh yanımda olan o insanlar... Evrenin tersinin düzüne kafa tuttuğu bu zamanda siz olmasanız ben ne yapardım. Şükran şükran. Tuba In Paris 💋'

Asıl anne-kız anıysa Sare'nin okuldaki ilk gününde yaşandı. Ünsal'ın anlattığına göre Sare okulun kapısında annesinin elini tutarak 'Kaçalım anne, bırakma beni' dedi. Müdürle birlikte sınıfa kadar yürüdüler; Sare sınıfa girip Fransızca kendisini tanıttı. Kapı kapandığında ise bu kez duygularına hakim olamayan taraf Tuba Ünsal oldu.

O anları da kendi cümleleriyle şöyle anlattı:

'Elimi tuttu kaçalım anne bırakma beni dedi, sınıfa kadar müdür, o, ben yürüdük. Sınıfa girdi Fransızca kendini tanıttı. O kapı kapandığında gözyaşlarım pıt pıt... Şimdi okul kapısında bekliyorum 😌'

Yani bugün 'Tuba Ünsal Türkiye'yi terk edip Paris'e yerleşti' diye başlayan hikayenin arkasından aslında oldukça duygusal bir anne-kız hikayesi çıktı. Ünsal için kısa süre içerisinde ilişkisini noktalayıp İstanbul'daki düzenini geride bırakmak ve çocuklarıyla bambaşka bir ülkede yeni bir hayat kurmak kolay olmamış belli ki.

Ama tüm bu değişimin merkezinde kızının hayallerinin olması hikayeye bambaşka bir anlam katıyor.

Yeni adres Paris, yeni okul Lycée Molière... Tuba Ünsal ve çocukları için yeni dönem resmen başladı.