Reijnders'ten Suudi Arabistan İtirafı: Torunlarımın Geleceğini Garantiye Aldım

Manchester City, Reijnders için Al-Qadsiah'tan yaklaşık 61 milyon euro (52 milyon sterlin) bedel aldı; süreçte Atletico Madrid de devreye girmiş ancak bonservis konusunda anlaşma sağlanamamıştı. City'nin istediği rakamı karşılayabilen tek kulüp olması, Al-Qadsiah'ı Reijnders'in yeni adresi yaptı. Dört yıllık sözleşmenin oyuncuya toplamda 100 milyon euroya yakın bir kazanç sağlayacağı öne sürülüyor.

Reijnders röportajında bu rakamların arkasında duran gerekçesini kendi cümleleriyle anlattı: 'Futbol kariyerim bittiğinde bir daha çalışmak zorunda kalmak istemiyorum. Zaten Manchester City'deki sözleşmemin ardından da muhtemelen çalışmama gerek kalmayacaktı ama bu transfer, ailemin gelecek nesillerinin geleceğini güvence altına almamı sağlıyor.' Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: 'Bunu saklamayacağım: Bu sözleşmeyi imzalayarak torunlarımın bile maddi olarak güvende olmasını sağlayabiliyorsam, bunu neden yapmayayım ki?'

Reijnders, Suudi Arabistan'a taşınmasının milli takım kariyerini etkilemediğini de gösterdi: 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın grup aşamasındaki üç maçında da ilk 11'de sahaya çıktı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanan kadroda yer aldı.