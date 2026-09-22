Reijnders'ten Suudi Arabistan İtirafı: Torunlarımın Geleceğini Garantiye Aldım
Manchester City'den bu yazın ortasında Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer olan Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, transferin üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra kararının perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı. 28 yaşındaki futbolcu parayı reddetmediğini itiraf etti. City'de geçirdiği tek sezonun ardından Pep Guardiola'nın ayrılıp yerine Enzo Maresca'nın geçmesiyle forma şansı iyice azalan Reijnders, yaklaşık 61 milyon euroluk bedelle imzaladığı sözleşmeyi savunurken kariyeri bittiğinde bir daha hiç çalışmak istemediğini, üstelik bu parayla torunlarının bile geleceğini garantiye aldığını söyledi. Röportajda eleştirilere de değinen Reijnders, bu tercihin kariyerinin bittiği anlamına gelmediğini savundu.
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