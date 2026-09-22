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Reijnders'ten Suudi Arabistan İtirafı: Torunlarımın Geleceğini Garantiye Aldım

Reijnders'ten Suudi Arabistan İtirafı: Torunlarımın Geleceğini Garantiye Aldım

Manchester City Suudi Arabistan transfer
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
22.09.2026 - 23:27
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Manchester City'den bu yazın ortasında Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer olan Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, transferin üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra kararının perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı. 28 yaşındaki futbolcu parayı reddetmediğini itiraf etti. City'de geçirdiği tek sezonun ardından Pep Guardiola'nın ayrılıp yerine Enzo Maresca'nın geçmesiyle forma şansı iyice azalan Reijnders, yaklaşık 61 milyon euroluk bedelle imzaladığı sözleşmeyi savunurken kariyeri bittiğinde bir daha hiç çalışmak istemediğini, üstelik bu parayla torunlarının bile geleceğini garantiye aldığını söyledi. Röportajda eleştirilere de değinen Reijnders, bu tercihin kariyerinin bittiği anlamına gelmediğini savundu.

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Guardiola Giderken Maresca Geldi, Reijnders'in Forma Şansı Böyle Azaldı

Guardiola Giderken Maresca Geldi, Reijnders'in Forma Şansı Böyle Azaldı

Reijnders, 2025 yazında AC Milan'dan Manchester City'ye transfer olmuştu; İtalya'da 104 resmi maçta forma giyip 19 gol atan oyuncu, Pep Guardiola'nın kadrosuna katılarak Premier Lig'e adım atmıştı. City'deki ilk sezonunda düzenli süre bulsa da, Guardiola'nın kulüpten ayrılıp yerine Enzo Maresca'nın geçmesiyle tablo değişti; yeni teknik direktörün tercihleri Reijnders'e beklediği forma şansını vermeyince oyuncu, kulübün orta sahasında art arda yaşanan değişimin son halkası oldu. Rodri'nin Barcelona'ya, Bernardo Silva'nın da başka bir kulübe transfer olmasının ardından City'den ayrılan kıdemli isimlerden biri de Reijnders oldu.

Oyuncu, eleştirilere verdiği yanıtta parasal motivasyonu gizlemeye çalışmadı: 'Hayır demeyeceğim, bunu inkar edemezsin de' diyerek finansal kazancın kararında önemli bir yer tuttuğunu kabul etti. 'Ahlaklı davranıyormuş gibi yapabiliriz ama ben güvenliği seçtim' sözleriyle de Suudi Arabistan'a gidişini savundu.

61 Milyon Euroluk Transfer, Reijnders'e Torunlarını Bile Düşündürdü

61 Milyon Euroluk Transfer, Reijnders'e Torunlarını Bile Düşündürdü

Manchester City, Reijnders için Al-Qadsiah'tan yaklaşık 61 milyon euro (52 milyon sterlin) bedel aldı; süreçte Atletico Madrid de devreye girmiş ancak bonservis konusunda anlaşma sağlanamamıştı. City'nin istediği rakamı karşılayabilen tek kulüp olması, Al-Qadsiah'ı Reijnders'in yeni adresi yaptı. Dört yıllık sözleşmenin oyuncuya toplamda 100 milyon euroya yakın bir kazanç sağlayacağı öne sürülüyor.

Reijnders röportajında bu rakamların arkasında duran gerekçesini kendi cümleleriyle anlattı: 'Futbol kariyerim bittiğinde bir daha çalışmak zorunda kalmak istemiyorum. Zaten Manchester City'deki sözleşmemin ardından da muhtemelen çalışmama gerek kalmayacaktı ama bu transfer, ailemin gelecek nesillerinin geleceğini güvence altına almamı sağlıyor.' Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: 'Bunu saklamayacağım: Bu sözleşmeyi imzalayarak torunlarımın bile maddi olarak güvende olmasını sağlayabiliyorsam, bunu neden yapmayayım ki?'

Reijnders, Suudi Arabistan'a taşınmasının milli takım kariyerini etkilemediğini de gösterdi: 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın grup aşamasındaki üç maçında da ilk 11'de sahaya çıktı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanan kadroda yer aldı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
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