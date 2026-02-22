Ronaldo Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu: "Suudi Arabistan'a Aidim"
Al Nassr’ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) yönetiminden rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği yönündeki iddialara Cristiano Ronaldo’dan yanıt geldi. Portekizli yıldız, “Daha önce de söyledim, Suudi Arabistan’a aidim. Burada çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Grev iddiaları gündeme gelmişti.
Suudi Arabistan'da basına konuştu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
