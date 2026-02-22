Ronaldo Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu: "Suudi Arabistan'a Aidim"

Suudi yayın kuruluşu Thmanyah’a konuşan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, ülkenin kendisi ve ailesini çok iyi karşıladığını belirterek Suudi Arabistan’da mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam etmek istediğini söyledi. En büyük hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Ronaldo, sezon sonunda tabloyu göreceklerini ifade etti.

Şampiyonluk yarışında 55 puanla Al Nassr zirvede yer alırken, Al Hilal lideri bir puan geriden takip ediyor.