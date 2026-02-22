onedio
Ronaldo Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu: "Suudi Arabistan'a Aidim"

Hakan Karakoca
22.02.2026 - 18:57

Al Nassr’ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) yönetiminden rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği yönündeki iddialara Cristiano Ronaldo’dan yanıt geldi. Portekizli yıldız, “Daha önce de söyledim, Suudi Arabistan’a aidim. Burada çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Grev iddiaları gündeme gelmişti.

İki maç üst üste kadroda yer almayan Ronaldo'nun ligi ve takımını protesto ettiği iddia edilmişti. Lig yönetimi tarafından da eleştirilen Ronaldo iki maçın ardından kadrodaki yerini almıştı.

Suudi Arabistan'da basına konuştu.

Suudi yayın kuruluşu Thmanyah’a konuşan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, ülkenin kendisi ve ailesini çok iyi karşıladığını belirterek Suudi Arabistan’da mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam etmek istediğini söyledi. En büyük hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Ronaldo, sezon sonunda tabloyu göreceklerini ifade etti.

Şampiyonluk yarışında 55 puanla Al Nassr zirvede yer alırken, Al Hilal lideri bir puan geriden takip ediyor.

Hakan Karakoca
