Spalletti'nin Kararını Beğenmeyen Kenan Yıldız Hocasıyla Tartıştı

Spalletti'nin Kararını Beğenmeyen Kenan Yıldız Hocasıyla Tartıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 21:06

Juventus'ta Galatasaray hezimetinin ardından ligde de işler iyi gitmiyor. Juventus bugün evinde oynadığı Como maçını 2-0 kaybederek zirve yolunda ve ilk 4 yarışında ağır darbe aldı. 

Kenan Yıldız, 83.dakikada oyundan alınırken teknik direktör Spalletti ile de tartışma yaşadı.

Kenan Yıldız kararı beğenmedi.

Spalletti ile tartıştı.

Spalletti ile tartıştı.

Kenan Yıldız'ın kenara geldiği an söylendiği ve Spalletti'nin maçı bırakarak Kenan Yıldız'a doğru bir şeyler söylediği yayına yansırken spiker yaşananları 'ufak bir sürtüşme' olarak niteledi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
