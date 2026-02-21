Spalletti'nin Kararını Beğenmeyen Kenan Yıldız Hocasıyla Tartıştı
Juventus'ta Galatasaray hezimetinin ardından ligde de işler iyi gitmiyor. Juventus bugün evinde oynadığı Como maçını 2-0 kaybederek zirve yolunda ve ilk 4 yarışında ağır darbe aldı.
Kenan Yıldız, 83.dakikada oyundan alınırken teknik direktör Spalletti ile de tartışma yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan Yıldız kararı beğenmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spalletti ile tartıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın