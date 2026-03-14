Kıskanmak Dizisi Kapadokya’da Asmalı Konak’ta: Yeni Oyuncular Sete Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.03.2026 - 09:02

NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi yeni bölümü için farklı bir mekana taşındı. Dizinin hikayesinde Kapadokya’da geçen yeni bir bölüm hazırlığı yapıldı. Çekimler Türkiye’nin en bilinen dizi mekanlarından biri olan Asmalı Konak evinde gerçekleştirildi. Bu detay izleyiciler arasında merak uyandırdı. 

Aynı zamanda Kıskanmak dizisinin yeni bölümünde hikayeye farklı karakterler de dahil olacak. Yapımın kadrosuna üç yeni oyuncu katıldı. Kapadokya’da çekilen sahneler dizinin yeni bölümünde ekrana gelecek. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kıskanmak dizisi yeni bölüm hazırlıklarıyla gündeme geldi.

Dizinin hikayesinde Kapadokya’da geçen yeni bir bölüm kurgulandı. Bu nedenle ekip çekimler için Kapadokya’ya gitti. Çekimlerin önemli bir kısmı bölgenin en bilinen yapılarından birinde gerçekleştirildi. Sahne için tercih edilen yer ise Asmalı Konak dizisiyle tanınan ünlü konak oldu. Yıllar önce televizyon tarihine damga vuran Asmalı Konak’ın çekildiği ev yeniden set olarak kullanıldı.

Bu bölümde hikayeye yeni karakterler de dahil edildi.

Yapım ekibi kadroya üç yeni oyuncu ekledi. Sedat Kalkavan dizide Nüzhet’in dayısı Fikret karakterini canlandıracak. Şirin Sultan Saldamlı ise Nur’un yardımcısı Nagiş rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Nagiş karakterinin eşi Bican’a ise Yakup Turgut hayat verecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
