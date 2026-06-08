Otoyol Kazısında Kazara Keşfedildi: Sokağın Ortasında 3500 Yıllık Devasa Gemi Yatıyormuş
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Dover kentinde gerçekleştirilen modern yol genişletme çalışmaları sırasında, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran büyük bir keşfe imza atıldı. Folkestone ile Dover arasındaki A20 karayolu bağlantısının inşası esnasında, yüzeyin tam 6 metre derinliğinde, Bronz Çağı’na ait 3.500 yıllık bir gemiye ulaşıldı. Dover Müzesi tarafından kamuoyuna duyurulan bu nadide eser, meşe kalasların bitki lifleriyle dikilmesiyle oluşturulan sıra dışı yapısıyla dikkat çekiyor. Aynı koordinatta hem modern ulaşım ağını hem de milattan önceki dönemlerin denizcilik teknolojisini bir araya getiren bu keşif, geçmiş ile geleceği aynı noktada buluşturuyor.
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Yol yapım faaliyetleri sırasında ulaşılan kalıntılar antik denizcilik tarihine ışık tutuyor
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Dayanıklı meşe kalasların bitki lifleriyle birbirine dikilmesi dönemin üretim becerisini gösteriyor
Günümüz kıyı şeridinden uzakta yer alan bu konum coğrafi yapının zamanla değiştiğini kanıtlıyor
Havayla temas eden antik ahşabın korunması için bilimsel muhafaza süreçleri yürütülüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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