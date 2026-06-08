Otoyol Kazısında Kazara Keşfedildi: Sokağın Ortasında 3500 Yıllık Devasa Gemi Yatıyormuş

A20 karayolu projesinde görevli ekipler, kazı planlamalarında sıradan yerleşim izlerine rastlamayı öngörürken, çok daha nadir ve büyük bir tarihi mirasla karşılaştı. Şehir merkezinin ve modern yol ağının hemen altında, alışılmadık bir derinlikte tespit edilen ahşap parçalarının günümüz montaj sanayisinden asırlar önce üretilen bir gemiye ait olduğu belirlendi. Otomobillerin geçişi için hazırlanan bir güzergahın ilkel araçlarla ve kuşaktan kuşağa aktarılan pratik mühendislik bilgisiyle inşa edilen bir gemiyi barındırması, bilim dünyasında büyük bir merak uyandırdı.