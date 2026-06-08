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Otoyol Kazısında Kazara Keşfedildi: Sokağın Ortasında 3500 Yıllık Devasa Gemi Yatıyormuş

Otoyol Kazısında Kazara Keşfedildi: Sokağın Ortasında 3500 Yıllık Devasa Gemi Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 16:02
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Dover kentinde gerçekleştirilen modern yol genişletme çalışmaları sırasında, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran büyük bir keşfe imza atıldı. Folkestone ile Dover arasındaki A20 karayolu bağlantısının inşası esnasında, yüzeyin tam 6 metre derinliğinde, Bronz Çağı’na ait 3.500 yıllık bir gemiye ulaşıldı. Dover Müzesi tarafından kamuoyuna duyurulan bu nadide eser, meşe kalasların bitki lifleriyle dikilmesiyle oluşturulan sıra dışı yapısıyla dikkat çekiyor. Aynı koordinatta hem modern ulaşım ağını hem de milattan önceki dönemlerin denizcilik teknolojisini bir araya getiren bu keşif, geçmiş ile geleceği aynı noktada buluşturuyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/w...
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Yol yapım faaliyetleri sırasında ulaşılan kalıntılar antik denizcilik tarihine ışık tutuyor

Yol yapım faaliyetleri sırasında ulaşılan kalıntılar antik denizcilik tarihine ışık tutuyor

A20 karayolu projesinde görevli ekipler, kazı planlamalarında sıradan yerleşim izlerine rastlamayı öngörürken, çok daha nadir ve büyük bir tarihi mirasla karşılaştı. Şehir merkezinin ve modern yol ağının hemen altında, alışılmadık bir derinlikte tespit edilen ahşap parçalarının günümüz montaj sanayisinden asırlar önce üretilen bir gemiye ait olduğu belirlendi. Otomobillerin geçişi için hazırlanan bir güzergahın ilkel araçlarla ve kuşaktan kuşağa aktarılan pratik mühendislik bilgisiyle inşa edilen bir gemiyi barındırması, bilim dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

Dayanıklı meşe kalasların bitki lifleriyle birbirine dikilmesi dönemin üretim becerisini gösteriyor

Dayanıklı meşe kalasların bitki lifleriyle birbirine dikilmesi dönemin üretim becerisini gösteriyor

Literatürde 'dikilmiş meşe' olarak adlandırılan bu geleneksel yapım tekniği, antik dönem mühendisliğinin yalın fakat etkili çözümlerini gözler önüne seriyor. Metal çivilerin veya endüstriyel aparatların bulunmadığı o dönemde, sağlam meşe keresteler üzerinde açılan deliklerden geçirilen esnek bitki lifleri, gövdeyi su sızdırmayacak şekilde bir arada tutmayı başarıyor. Dover Müzesi yetkilileri, mevcut yapısıyla büyük oranda korunarak günümüze ulaşabilen bu geminin kendi alanında dünyadaki en eski ve en büyük örneklerden biri konumunda bulunduğunu ifade ediyor.

Günümüz kıyı şeridinden uzakta yer alan bu konum coğrafi yapının zamanla değiştiğini kanıtlıyor

Günümüz kıyı şeridinden uzakta yer alan bu konum coğrafi yapının zamanla değiştiğini kanıtlıyor

Geminin deniz kıyısından uzakta, tamamen karasal bir alanda bulunması, bölgedeki su yataklarının ve kıyı çizgilerinin asırlar içerisindeki evrimini ortaya koyuyor. Milattan önce bölgedeki nehir yatakları, bataklıklar ve sulak alanlar zamanla tortulaşarak sert toprağa dönüşürken, eski dönemlerin canlı deniz ticaret rotaları da yeryüzünün altında kalıyor. Stratejik konumu sebebiyle 3.500 yıl önce de topluluklar arası lojistik ve kültürel geçiş noktası olan Dover, bu keşifle birlikte modern yollardan çok daha önce de küresel bir hareketliliğe ev sahipliği yaptığını doğruluyor.

Havayla temas eden antik ahşabın korunması için bilimsel muhafaza süreçleri yürütülüyor

Havayla temas eden antik ahşabın korunması için bilimsel muhafaza süreçleri yürütülüyor

Binlerce yıl boyunca nemli toprak altında oksijensiz ortamda saklanan antik ahşabın yüzeye çıkarılması, yüksek derecede uzmanlık ve hassasiyet gerektiriyor. Atmosferik şartlarla temas ettiği an hızla kuruyarak deforme olma riski taşıyan meşe kalaslar, arkeologlar tarafından özel kimyasal yöntemlerle koruma altına alındı. Büyük bir titizlikle yürütülen bu konservasyon çalışmaları sayesinde, Bronz Çağı insanlarının denizcilik ve ağaç işleme sırlarını barındıran bu paha biçilemez kültürel miras, geleceğe eksiksiz şekilde aktarılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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