Hız Yapanı Affetmiyor: Yeni Nesil Kasis Sistemi Dünyada Hızla Yaygınlaşıyor
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Kaynak: https://www.actibump.com/
Yollarda güvenliği sağlamak amacıyla uzun yıllardır kullanılan geleneksel kasisler, kurallara uyan sürücüler ile acil durum araçlarını da yavaşlattığı gerekçesiyle eleştirilmeye devam ediyor. İsveç’te geliştirilen ve 'Actibump' adı verilen yeni nesil akıllı kasis sistemi ise bu soruna yenilikçi bir çözüm sunarak dünya genelinde hızla yaygınlaşıyor. Sistem, sadece hız sınırını aşan sürücüleri hedef alarak trafikte adil bir denetim mekanizması oluşturuyor.
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Sistem Yaklaşan Araçların Hızını Anlık Olarak Ölçüyor
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Kurallara Uyan Sürücüler Ve Acil Durum Araçları Uygulamadan Etkilenmiyor
Akıllı Kasisler Şehir İçi Trafik Yönetiminde Kalıcı Çözümler Sunuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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