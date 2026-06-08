Hız Yapanı Affetmiyor: Yeni Nesil Kasis Sistemi Dünyada Hızla Yaygınlaşıyor

Görünüşte sıradan bir yol zemininden farkı olmayan bu teknoloji, asfaltın altına yerleştirilen hassas radar ve sensörlerle çalışıyor. Sistem, şeritten geçen araçların hızını gerçek zamanlı olarak tespit ediyor. Sürücü yasal hız sınırına uyuyorsa zemin düz kalıyor ve araç konforlu bir şekilde yoluna devam ediyor. Ancak hız sınırı aşıldığı takdirde, yüzeydeki hareketli metal plaka hidrolik bir sistemle birkaç santimetre aşağıya iniyor. Böylece hız ihlali yapan sürücü, sert bir tümsek yerine yoldaki küçük bir çukura girme hissiyle sarsılarak uyarılıyor.