article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hız Yapanı Affetmiyor: Yeni Nesil Kasis Sistemi Dünyada Hızla Yaygınlaşıyor

Hız Yapanı Affetmiyor: Yeni Nesil Kasis Sistemi Dünyada Hızla Yaygınlaşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 08:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yollarda güvenliği sağlamak amacıyla uzun yıllardır kullanılan geleneksel kasisler, kurallara uyan sürücüler ile acil durum araçlarını da yavaşlattığı gerekçesiyle eleştirilmeye devam ediyor. İsveç’te geliştirilen ve 'Actibump' adı verilen yeni nesil akıllı kasis sistemi ise bu soruna yenilikçi bir çözüm sunarak dünya genelinde hızla yaygınlaşıyor. Sistem, sadece hız sınırını aşan sürücüleri hedef alarak trafikte adil bir denetim mekanizması oluşturuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.actibump.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sistem Yaklaşan Araçların Hızını Anlık Olarak Ölçüyor

Sistem Yaklaşan Araçların Hızını Anlık Olarak Ölçüyor

Görünüşte sıradan bir yol zemininden farkı olmayan bu teknoloji, asfaltın altına yerleştirilen hassas radar ve sensörlerle çalışıyor. Sistem, şeritten geçen araçların hızını gerçek zamanlı olarak tespit ediyor. Sürücü yasal hız sınırına uyuyorsa zemin düz kalıyor ve araç konforlu bir şekilde yoluna devam ediyor. Ancak hız sınırı aşıldığı takdirde, yüzeydeki hareketli metal plaka hidrolik bir sistemle birkaç santimetre aşağıya iniyor. Böylece hız ihlali yapan sürücü, sert bir tümsek yerine yoldaki küçük bir çukura girme hissiyle sarsılarak uyarılıyor.

Kurallara Uyan Sürücüler Ve Acil Durum Araçları Uygulamadan Etkilenmiyor

Kurallara Uyan Sürücüler Ve Acil Durum Araçları Uygulamadan Etkilenmiyor

Sistemin en büyük avantajını, yalnızca kuralları çiğneyen sürücüleri hedef alması oluşturuyor. Yasal limitlerde seyreden araçlar gereksiz yere yavaşlamak zorunda kalmadığı için yakıt tasarrufu sağlanıyor, gürültü ve çevre kirliliği de minimuma indiriliyor. Ayrıca ambulans, itfaiye ve polis gibi acil durum araçları sisteme entegre edilerek hız yapsalar dahi bu engelle karşılaşmadan geçiş yapabiliyor.

Akıllı Kasisler Şehir İçi Trafik Yönetiminde Kalıcı Çözümler Sunuyor

Akıllı Kasisler Şehir İçi Trafik Yönetiminde Kalıcı Çözümler Sunuyor

Geleneksel kasislerin neden olduğu araç yıpranmalarını ve gürültüyü ortadan kaldıran Actibump, sürücüleri cezalandırmak yerine davranışlarını olumlu yönde değiştirmeyi amaçlıyor. Yapılan ölçümler, sistemin kullanıldığı bölgelerde ortalama araç hızlarının belirgin şekilde düştüğünü ve trafik güvenliğinin arttığını gösteriyor. Özellikle okul çevreleri, hastane bölgeleri ve yoğun yaya geçitlerinde etkili sonuçlar veren bu teknoloji, modern şehir içi trafik yönetiminde geleneksel yöntemlere güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın