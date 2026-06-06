Çölün Ortasına Göl Yapmak İçin Milyarlar Harcadılar: Bir Günde Projenin Fişini Çektiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Suudi Arabistan’ın fütüristik mega projesi NEOM yönetimi, Trojena dağ destinasyonunda yapılması planlanan 4,7 miliyar dolarlık üç baraj ve yapay tatlı su gölü inşaatı sözleşmesini tek taraflı feshetti. 2024 yılının Ocak ayında İtalyan inşaat devi Webuild firmasına verilen bu devasa ihale, bölgenin çetin iklim koşullarında önemli bir mühendislik çalışması gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Alınan son karar, NEOM’un su altyapısı vizyonunu ciddi şekilde küçülttüğünü gözler önüne serdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay göl projesi bölgenin en iddialı mühendislik hamlesi olarak öne çıkıyordu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Projenin yaklaşık üçte biri tamamlanmışken sözleşmedeki özel madde işletildi
Yaşanan tasfiye süreci NEOM bünyesindeki diğer projeleri de etkiledi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın