Çölün Ortasına Göl Yapmak İçin Milyarlar Harcadılar: Bir Günde Projenin Fişini Çektiler

Webuild tarafından yapılan resmi açıklamaya göre NEOM, sözleşmede yer alan 'keyfi fesih' hakkını kullandı. Bu mekanizma, işverenin yüklenici firmada herhangi bir kusur aramaksızın anlaşmayı sonlandırmasına olanak tanıyordu. 29 Mart 2026 itibarıyla resmiyet kazanan bu karar alındığında, projedeki çalışmaların yaklaşık %30’luk bölümü tamamlanmış bulunuyordu. İptal edilen kısmın toplam mali değeri ise yaklaşık 3,2 milyar dolar olarak açıklandı. İtalyan şirket, NEOM’un o güne kadar yapılan tüm masrafları ve şantiyeyi kapatma maliyetlerini karşılayacağını, bu yüzden finansal bir zarar görmeyeceklerini belirtti.