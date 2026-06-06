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Çölün Ortasına Göl Yapmak İçin Milyarlar Harcadılar: Bir Günde Projenin Fişini Çektiler

Çölün Ortasına Göl Yapmak İçin Milyarlar Harcadılar: Bir Günde Projenin Fişini Çektiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 21:44
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Suudi Arabistan’ın fütüristik mega projesi NEOM yönetimi, Trojena dağ destinasyonunda yapılması planlanan 4,7 miliyar dolarlık üç baraj ve yapay tatlı su gölü inşaatı sözleşmesini tek taraflı feshetti. 2024 yılının Ocak ayında İtalyan inşaat devi Webuild firmasına verilen bu devasa ihale, bölgenin çetin iklim koşullarında önemli bir mühendislik çalışması gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Alınan son karar, NEOM’un su altyapısı vizyonunu ciddi şekilde küçülttüğünü gözler önüne serdi.

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Yapay göl projesi bölgenin en iddialı mühendislik hamlesi olarak öne çıkıyordu

Yapay göl projesi bölgenin en iddialı mühendislik hamlesi olarak öne çıkıyordu

İptal edilen sözleşme, Trojena’yı yıl boyu ziyaret edilebilecek bir dağ cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefleyen altyapı paketinin en kritik parçasını oluşturuyordu. Proje kapsamında, mevsimsel yağmurları ve yüzey akıntılarını toplayarak 2,8 kilometre uzunluğunda devasa bir yapay tatlı su gölü meydana getirilmesi planlanmaktaydı. Dünyanın en kurak coğrafyalarından birinde kalıcı ve üzerinde ulaşım sağlanabilen bir göl inşa etmek, hidrolik mühendisliği açısından tarihi bir meydan okuma anlamı taşıyordu. Ayrıca sözleşme, bu yapay göle yukarıdan bakan ve mimari bir şaheser olarak tasarlanan 'The Bow' adlı ikonik yapının inşasını da içeriyordu.

Projenin yaklaşık üçte biri tamamlanmışken sözleşmedeki özel madde işletildi

Projenin yaklaşık üçte biri tamamlanmışken sözleşmedeki özel madde işletildi

Webuild tarafından yapılan resmi açıklamaya göre NEOM, sözleşmede yer alan 'keyfi fesih' hakkını kullandı. Bu mekanizma, işverenin yüklenici firmada herhangi bir kusur aramaksızın anlaşmayı sonlandırmasına olanak tanıyordu. 29 Mart 2026 itibarıyla resmiyet kazanan bu karar alındığında, projedeki çalışmaların yaklaşık %30’luk bölümü tamamlanmış bulunuyordu. İptal edilen kısmın toplam mali değeri ise yaklaşık 3,2 milyar dolar olarak açıklandı. İtalyan şirket, NEOM’un o güne kadar yapılan tüm masrafları ve şantiyeyi kapatma maliyetlerini karşılayacağını, bu yüzden finansal bir zarar görmeyeceklerini belirtti.

Yaşanan tasfiye süreci NEOM bünyesindeki diğer projeleri de etkiledi

Yaşanan tasfiye süreci NEOM bünyesindeki diğer projeleri de etkiledi

Trojena’daki bu gelişme münferit bir olay olmayıp, NEOM genelinde bütçe ve hedef revizyonlarının bir parçası olarak değerlendirildi. Son dönemde projenin diğer etaplarında da benzer tasfiyeler yaşandığı gözlendi. Trojena kayak köyünün çelik yapı işlerini üstlenen Eversendai firmasının sözleşmesi feshedilirken, NEOM’un amiral gemisi olan dikey şehir projesi 'The Line' kapsamındaki 1 milyar dolarlık bir tünel ihalesi de daha önce iptal edildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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