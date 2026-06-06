Depremden Sonra Koca Şehir Suyun Altına Gömülmüş: 600 Yıllık Cami ve Mezarlık Bulundu

Rusya ve Kırgızistan Bilim Akademileri ortaklığında düzenlenen 2025 yılı keşif gezisi, gölün kuzeybatı kıyısındaki Toru-Aygyr kompleksine odaklandı. Maxim Menshikov ve Valery Kolchenko liderliğindeki ekip, sualtı dronları, dalgıçlar ve sondaj yöntemleriyle batık yerleşimin dört ana bölümünü kayıt altına aldı. Alanda bulunan pişmiş tuğla duvarlar ve taş değirmen, yerleşimin sıradan bir köyün ötesinde, kitlesel gıda üretimi gerçekleştiren bir ticari merkez olduğunu ortaya koydu. Ayrıca yüzeyde saptanan işlenmiş mimari parçaların; cami, hamam veya medrese gibi büyük kamu binalarına ait olduğu tahmin ediliyor.