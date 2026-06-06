Depremden Sonra Koca Şehir Suyun Altına Gömülmüş: 600 Yıllık Cami ve Mezarlık Bulundu
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Kaynak: https://www.ecoticias.com/en/archaeol...
Kırgızistan’daki Isık Göl’ün sığ sularında yürütülen sualtı arkeoloji çalışmaları, Orta Çağ’a ait önemli bir yerleşimi gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 1 ila 4 metre derinlikte gerçekleştirilen araştırmalar, erken 1400’lü yıllarda meydana gelen yıkıcı bir deprem neticesinde göle gömülen tarihi İpek Yolu kasabasının haritasını netleştirdi. Uzmanlar caddeler, kamu binaları ve geniş bir mezarlık alanı tespit ederek bölgenin tarihi önemine dikkat çekti.
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Sualtı arkeologları Isık Göl'ün sığ sularında gelişmiş bir Orta Çağ ticaret merkezinin kalıntılarına ulaştı
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Keşfedilen geniş Müslüman mezarlığı bölgenin inanç yapısı ve günlük yaşamı hakkında önemli veriler sunuyor
Şiddetli bir depremle sular altında kalan tarihi kent zamana karşı yarışan bilim insanları tarafından inceleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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