100 Bin Yıllık Doğa Harikamız Avrupa'dan ‘Mükemmeliyet Ödülü’ Aldı: Türkiye'nin En Büyüğü Oldu
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Bitlis’in önemli turizm merkezleri arasında yer alan Nemrut Krater Gölü, kış sezonunun ardından kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sonucunda ulaşımın sağlandığı bölge, doğal güzellikleriyle kısa sürede yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan bu doğa harikası, her yıl binlerce doğasever ile fotoğraf tutkununu bünyesinde barındırıyor.
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Nemrut Kalderası dünya çapında tescillenen başarılarıyla dikkat çekiyor
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Bölgenin jeolojik evrimi yüz binlerce yıllık bir geçmişe dayanıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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