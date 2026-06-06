100 Bin Yıllık Doğa Harikamız Avrupa'dan ‘Mükemmeliyet Ödülü’ Aldı: Türkiye'nin En Büyüğü Oldu

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Kalderası, dört mevsim sunduğu manzara alternatifleriyle turizm potansiyelini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda yer alan bölge, berrak gölü, volkanik yapıları, aktif buhar bacaları ve zengin biyoçeşitliliğiyle bilimsel açıdan da önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında serin havasıyla tercih edilen kaldera, çevre illerden ve yurt dışından gelen misafirlere eşsiz bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler, dışarıdaki sıcak havaya tezat oluşturan bu serin ortamı sosyal mecralarda dünya standartlarında bir güzellik olarak nitelendiriyor.