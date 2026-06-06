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100 Bin Yıllık Doğa Harikamız Avrupa'dan ‘Mükemmeliyet Ödülü’ Aldı: Türkiye'nin En Büyüğü Oldu

100 Bin Yıllık Doğa Harikamız Avrupa'dan ‘Mükemmeliyet Ödülü’ Aldı: Türkiye'nin En Büyüğü Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 18:30
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Bitlis’in önemli turizm merkezleri arasında yer alan Nemrut Krater Gölü, kış sezonunun ardından kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sonucunda ulaşımın sağlandığı bölge, doğal güzellikleriyle kısa sürede yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan bu doğa harikası, her yıl binlerce doğasever ile fotoğraf tutkununu bünyesinde barındırıyor.

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Nemrut Kalderası dünya çapında tescillenen başarılarıyla dikkat çekiyor

Nemrut Kalderası dünya çapında tescillenen başarılarıyla dikkat çekiyor

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Kalderası, dört mevsim sunduğu manzara alternatifleriyle turizm potansiyelini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda yer alan bölge, berrak gölü, volkanik yapıları, aktif buhar bacaları ve zengin biyoçeşitliliğiyle bilimsel açıdan da önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında serin havasıyla tercih edilen kaldera, çevre illerden ve yurt dışından gelen misafirlere eşsiz bir atmosfer sunuyor. Ziyaretçiler, dışarıdaki sıcak havaya tezat oluşturan bu serin ortamı sosyal mecralarda dünya standartlarında bir güzellik olarak nitelendiriyor.

Bölgenin jeolojik evrimi yüz binlerce yıllık bir geçmişe dayanıyor

Bölgenin jeolojik evrimi yüz binlerce yıllık bir geçmişe dayanıyor

Kuvaterner Dönem başında, yaklaşık 1 milyon yıl önce başlayan volkanik hareketlilik, günümüzdeki kaldera formunu yaklaşık 100 bin yıl önceki büyük patlamalarla kazandı. Dağdaki volkanik faaliyetlerin tamamen sonlanmadığı, son lav çıkışının 1441, son gaz ve buhar püskürmesinin ise 1650 yılında gerçekleştiği biliniyor. Jeolojik geçmişi ve korunan ekosistemiyle Nemrut, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü unvanıyla korunmaya ve hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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