Lise Öğrencileri Okulun Altında Kazara 1800 Yıllık Roma Sarayı Keşfetti
Roma’da bulunan Cavour Fen Lisesi öğrencileri, okulun spor salonunun altında yer alan dehlizlerde gerçekleştirdikleri incelemeler sonucunda İkinci Yüzyıl Roma dönemine ait lüks bir konut alanı tespit etti. Öğrencilerin durumu eğitim kadrosuna ve ardından yetkililere bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arkeolojik çalışmalar başlatıldı. Yıllardır okul içinde konuşulan yer altı odaları efsanesi, gerçekleştirilen resmi kazılar neticesinde somut bir tarihi keşfe dönüştü.
Roma Özel Üst Müdürlüğü tarafından 2026 yılının Ocak ayında başlatılan kazı çalışmaları, spor salonunun tabanında gizlenen karanlık koridorların antik bir 'domus' yapısına açıldığını ortaya koydu. Uzmanlar, bulunan yapının Roma aristokrasisine ait büyük bir villa kompleksi olduğunu aktardı.
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Keşfin gerçekleştirildiği bölge antik Roma tarihinin en prestijli yerleşim alanları arasında bulunuyor
Yapıda bulunan freskler ve taban mozaikleri dönemin lüks mimari anlayışını yansıtıyor
Antik konutun ilerleyen süreçte öğrencilerin rehberliğinde ziyarete açılması planlanıyor
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