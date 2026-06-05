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Lise Öğrencileri Okulun Altında Kazara 1800 Yıllık Roma Sarayı Keşfetti

Lise Öğrencileri Okulun Altında Kazara 1800 Yıllık Roma Sarayı Keşfetti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 17:30
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Roma’da bulunan Cavour Fen Lisesi öğrencileri, okulun spor salonunun altında yer alan dehlizlerde gerçekleştirdikleri incelemeler sonucunda İkinci Yüzyıl Roma dönemine ait lüks bir konut alanı tespit etti. Öğrencilerin durumu eğitim kadrosuna ve ardından yetkililere bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arkeolojik çalışmalar başlatıldı. Yıllardır okul içinde konuşulan yer altı odaları efsanesi, gerçekleştirilen resmi kazılar neticesinde somut bir tarihi keşfe dönüştü.

Roma Özel Üst Müdürlüğü tarafından 2026 yılının Ocak ayında başlatılan kazı çalışmaları, spor salonunun tabanında gizlenen karanlık koridorların antik bir 'domus' yapısına açıldığını ortaya koydu. Uzmanlar, bulunan yapının Roma aristokrasisine ait büyük bir villa kompleksi olduğunu aktardı.

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Kaynak: https://www.thetimes.com/world/europe...
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Keşfin gerçekleştirildiği bölge antik Roma tarihinin en prestijli yerleşim alanları arasında bulunuyor

Keşfin gerçekleştirildiği bölge antik Roma tarihinin en prestijli yerleşim alanları arasında bulunuyor

Kolezyum’un hemen yakınında konumlanan bu mahalle, antik dönemde Cicero, Pompeius ve İmparator Augustus gibi Roma tarihine yön veren isimlerin ikamet ettiği bir merkez olarak biliniyor. Modern binaların varlığı sebebiyle bugüne kadar detaylı incelenemeyen bu katmanda, Cavour Fen Lisesi tarih ve Latince öğretmeni Claudia Marino’nun girişimiyle büyük bir keşif gerçekleştirildi.

Perugia Üniversitesi’nden arkeolog Filippo Coarelli ile yürütülen ortak çalışmalar doğrultusünde, yapının milattan sonra ikinci yüzyılın ortalarında yaşamış olan Umbrius ailesine ait olduğu belirlendi. Kökenleri Samnium bölgesine dayanan bu elit aileye ait konut, literatüre 'Domus Liceo Cavour' ismiyle kaydedildi.

Yapıda bulunan freskler ve taban mozaikleri dönemin lüks mimari anlayışını yansıtıyor

Yapıda bulunan freskler ve taban mozaikleri dönemin lüks mimari anlayışını yansıtıyor

Arkeologların yürüttüğü temizlik ve kazı çalışmalarında, villanın duvarlarında bitkisel ve figürlü motiflerden oluşan freskler ile tavan tonozlarında stuko süslemeler saptandı. Odaların birinde, o dönemin seçkin sınıfı arasında popüler bir eğilim olan, büyük ve düzensiz mermer karolarla şekillendirilmiş nadide bir mozaik zemin açığa çıkarıldı. Antik kalıntıların üzerinde ayrıca, yakın tarihte buraya giren meraklı kâşifler ve öğrenciler tarafından bırakılan modern grafitilere de rastlandı.

Antik konutun ilerleyen süreçte öğrencilerin rehberliğinde ziyarete açılması planlanıyor

Antik konutun ilerleyen süreçte öğrencilerin rehberliğinde ziyarete açılması planlanıyor

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla okul binasının derinliklerine uzanan konutun yalnızca belirli bir bölümü temizlenebildi. Arkeoloji üst müdürlüğü ve okul yönetimi, alanın koruma altına alınarak gelecekte turizme kazandırılması yönünde ortak bir proje yürütüyor. Hazırlanan planlamalar kapsamında, bu tarihi mekanın ilerleyen dönemde keşfi gerçekleştiren lise öğrencilerinin rehberliğinde ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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