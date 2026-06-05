Lise Öğrencileri Okulun Altında Kazara 1800 Yıllık Roma Sarayı Keşfetti

Kolezyum’un hemen yakınında konumlanan bu mahalle, antik dönemde Cicero, Pompeius ve İmparator Augustus gibi Roma tarihine yön veren isimlerin ikamet ettiği bir merkez olarak biliniyor. Modern binaların varlığı sebebiyle bugüne kadar detaylı incelenemeyen bu katmanda, Cavour Fen Lisesi tarih ve Latince öğretmeni Claudia Marino’nun girişimiyle büyük bir keşif gerçekleştirildi.

Perugia Üniversitesi’nden arkeolog Filippo Coarelli ile yürütülen ortak çalışmalar doğrultusünde, yapının milattan sonra ikinci yüzyılın ortalarında yaşamış olan Umbrius ailesine ait olduğu belirlendi. Kökenleri Samnium bölgesine dayanan bu elit aileye ait konut, literatüre 'Domus Liceo Cavour' ismiyle kaydedildi.