Beklenen Hızlı Tren İçin Geri Sayım Başladı: 5 Saatlik Yol 2,5 Saate Düşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesindeki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Mevcut karayolu ulaşımıyla yaklaşık 5 saat süren Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresini 2,5 saate düşürmeyi hedefleyen bu yatırım, Türkiye'nin kuzey aksında yolcu taşımacılığı yapacak ilk hızlı tren projesi olma özelliği taşıyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak tasarlanan hat, tamamlandığında hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölge ekonomisine ciddi bir ivme kazandırmayı vaat ediyor.
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Projenin ilk önemli kulvarını oluşturan Delice-Çorum etabında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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