Beklenen Hızlı Tren İçin Geri Sayım Başladı: 5 Saatlik Yol 2,5 Saate Düşecek

Demiryolu projesi yalnızca yolcu taşımacılığını kolaylaştırmakla kalmayıp, yıllık 14 milyon ton yük taşıma kapasitesiyle ekonomik entegrasyonu da destekliyor. Çorum'u ilk kez demiryolu ağına bağlayacak olan hat, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik koridor oluşturuyor. Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştiren bu stratejik hat, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleterek Türkiye'yi uluslararası ticarette daha etkin bir konuma taşıyor.