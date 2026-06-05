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Beklenen Hızlı Tren İçin Geri Sayım Başladı: 5 Saatlik Yol 2,5 Saate Düşecek

Beklenen Hızlı Tren İçin Geri Sayım Başladı: 5 Saatlik Yol 2,5 Saate Düşecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 14:55
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesindeki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Mevcut karayolu ulaşımıyla yaklaşık 5 saat süren Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresini 2,5 saate düşürmeyi hedefleyen bu yatırım, Türkiye'nin kuzey aksında yolcu taşımacılığı yapacak ilk hızlı tren projesi olma özelliği taşıyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak tasarlanan hat, tamamlandığında hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölge ekonomisine ciddi bir ivme kazandırmayı vaat ediyor.

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Projenin ilk önemli kulvarını oluşturan Delice-Çorum etabında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Projenin ilk önemli kulvarını oluşturan Delice-Çorum etabında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Toplam 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde genel ilerleme oranı %25 seviyesini aştı. Yaklaşık 3 bin personel ve 850 iş makinesinin aralıksüz görev yaptığı bu etapta altyapı faaliyetleri büyük ölçüde şekillendi. Planlanan kazı çalışmalarında %88,92 oranında gerçekleşme sağlanırken, güzergah üzerindeki 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrelik mesafenin yaklaşık %31,22’si kat edildi. İnşası öngörülen 31 köprüden 14’ünde imalat süreci devam ederken, aç-kapa yapıları, alt geçitler, üst geçitler ve menfezlerdeki faaliyetler de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte Çorum ile Ankara arasındaki seyahat süresi 1 saat 20 dakikaya iniyor.

Karadeniz yönündeki ulaşım ağını genişletecek yeni ihaleler başarıyla sonuçlandı.

Karadeniz yönündeki ulaşım ağını genişletecek yeni ihaleler başarıyla sonuçlandı.

Bakan Uraloğlu, projenin sonraki aşamaları için kritik önem arz eden iki yeni ihaleyi daha tamamladıklarını açıkladı. Çorum'dan sonra hattın devamında yer alan 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ile 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihale süreçleri geride kaldı. Şantiye kurulumlarının ve yer teslim işlemlerinin hemen ardından başlayacak yeni çalışmalar, hızlı tren ağını Karadeniz kıyılarına bir adım daha yaklaştırıyor.

Ticari hatların birleşimi Türkiye'nin küresel lojistik konumunu güçlendiriyor.

Ticari hatların birleşimi Türkiye'nin küresel lojistik konumunu güçlendiriyor.

Demiryolu projesi yalnızca yolcu taşımacılığını kolaylaştırmakla kalmayıp, yıllık 14 milyon ton yük taşıma kapasitesiyle ekonomik entegrasyonu da destekliyor. Çorum'u ilk kez demiryolu ağına bağlayacak olan hat, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik koridor oluşturuyor. Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştiren bu stratejik hat, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleterek Türkiye'yi uluslararası ticarette daha etkin bir konuma taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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