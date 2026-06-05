14 Bin 500 Kilometrelik Yol Hiçbir Yere Çıkmıyor: Ne Başı Var Ne de Sonu
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Kaynak: https://www.express.co.uk/life-style/...
Avustralya kıtasını çevreleyen Highway 1 (1 Numaralı Otoyol), alışılagelmiş ulaşım rotalarının aksine herhangi bir başlangıç veya bitiş noktası barındırmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Toplamda 14.500 kilometre uzunluğa sahip olan bu devasa otoyol ağı, kıtanın tüm eyaletlerini, başkentlerini ve kıyı şeridini kesintisiz bir çember şeklinde birbirine bağlıyor. Direksiyon başına geçen sürücülerin aylar süren bir yolculuğun ardından yeniden ilk hareket noktasına dönmesine neden olan bu rota, teknik olarak hiçbir yere çıkmayan küresel ölçekteki tek döngü olarak nitelendiriliyor.
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Geçmişi yarım asrı aşan bu güzergah gezginler tarafından en büyük zorluklardan biri olarak kabul görüyor
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Seyahatin tamamlanma süresi sürücülerin tercih ettiği hız ve keşif amacına göre değişiklik gösteriyor
Lojistik hazırlıkların yetersiz kalması durumunda ıssız bölgeler sürücüler için ciddi tehlikeler barındırıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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