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14 Bin 500 Kilometrelik Yol Hiçbir Yere Çıkmıyor: Ne Başı Var Ne de Sonu

14 Bin 500 Kilometrelik Yol Hiçbir Yere Çıkmıyor: Ne Başı Var Ne de Sonu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 16:11
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Avustralya kıtasını çevreleyen Highway 1 (1 Numaralı Otoyol), alışılagelmiş ulaşım rotalarının aksine herhangi bir başlangıç veya bitiş noktası barındırmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Toplamda 14.500 kilometre uzunluğa sahip olan bu devasa otoyol ağı, kıtanın tüm eyaletlerini, başkentlerini ve kıyı şeridini kesintisiz bir çember şeklinde birbirine bağlıyor. Direksiyon başına geçen sürücülerin aylar süren bir yolculuğun ardından yeniden ilk hareket noktasına dönmesine neden olan bu rota, teknik olarak hiçbir yere çıkmayan küresel ölçekteki tek döngü olarak nitelendiriliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.express.co.uk/life-style/...
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Geçmişi yarım asrı aşan bu güzergah gezginler tarafından en büyük zorluklardan biri olarak kabul görüyor

Geçmişi yarım asrı aşan bu güzergah gezginler tarafından en büyük zorluklardan biri olarak kabul görüyor

Temelleri 1955 yılında atılan ve ülkenin pek çok tarihi caddesini tek bir çatı altında birleştiren bu ağ, macera tutkunları arasında 'Büyük Tur' (Big Lap) olarak adlandırılıyor. Rotayı takip eden sürücüler, standart otoban manzaralarının aksine kıtanın en uç doğal alanlarıyla karşılaşıyor. Yolculuk boyunca balta girmemiş tropikal yağmur ormanları, okyanusa dik inen uçurumlar, kilometrelerce uzanan ıssız plajlar ve Avustralya'nın kızıl iç bölgeleri olan 'Outback' arazileri geçiliyor.

Seyahatin tamamlanma süresi sürücülerin tercih ettiği hız ve keşif amacına göre değişiklik gösteriyor

Seyahatin tamamlanma süresi sürücülerin tercih ettiği hız ve keşif amacına göre değişiklik gösteriyor
wallpapersok.com

Doğal yaşamı ve gizli kıyıları inceleyerek ilerleyen gezginlerin bu döngüyü tamamlaması genellikle 6 ile 12 ay arasında bir zaman gerektiriyor. Güzergahı hızlıca geçmeyi hedefleyenlerin dahi en az 3 ayı gözden kaçırmaması önem taşıyor. Sadece yakıt ikmali için durarak durmaksızın ilerleyen çok sürücülü bir ekip ise bu mesafeyi 5 gün 13 saatte kat ederek önemli bir rekora imza atmış bulunuyor. Söz konusu seyahat boyunca tek bir aracın ortalama 1.500 litre yakıt tükettiği verilerde yer alıyor.

Lojistik hazırlıkların yetersiz kalması durumunda ıssız bölgeler sürücüler için ciddi tehlikeler barındırıyor

Lojistik hazırlıkların yetersiz kalması durumunda ıssız bölgeler sürücüler için ciddi tehlikeler barındırıyor

Highway 1, sunduğu görsel çeşitliliğin yanı sıra hazırlıksız yakalananlar için büyük riskler de içeriyor. Özellikle Batı Avustralya ve Nullarbor Ovası gibi hatlar, yeryüzünün en tenha bölgeleri arasında gösteriliyor. İki yakıt istasyonu veya su kaynağı arasındaki mesafenin yüzlerce kilometreyi bulduğu, iletişim imkanlarının kısıtlandığı bu topraklarda yola çıkmadan önce hayati ekipmanların eksiksiz temin edilmesi gerekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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