14 Bin 500 Kilometrelik Yol Hiçbir Yere Çıkmıyor: Ne Başı Var Ne de Sonu

Avustralya kıtasını çevreleyen Highway 1 (1 Numaralı Otoyol), alışılagelmiş ulaşım rotalarının aksine herhangi bir başlangıç veya bitiş noktası barındırmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Toplamda 14.500 kilometre uzunluğa sahip olan bu devasa otoyol ağı, kıtanın tüm eyaletlerini, başkentlerini ve kıyı şeridini kesintisiz bir çember şeklinde birbirine bağlıyor. Direksiyon başına geçen sürücülerin aylar süren bir yolculuğun ardından yeniden ilk hareket noktasına dönmesine neden olan bu rota, teknik olarak hiçbir yere çıkmayan küresel ölçekteki tek döngü olarak nitelendiriliyor.

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