İstanbul'daki Temel Kazısında Tarihi Bulgulara Rastlandı: Hazine Diyen de Var, Gizli Tünel Diyen de!

Bölgede yaşayan kişilerden 'Buna benzer de bir olay birkaç sene önce yine yaşanmıştı bildiğim kadarıyla bina 7 yıl süresince durduruldu sonrasında tekrar inşaat devam etti. Bunun akıbeti ne olur şu an biz de beklemekteyiz. O kapının devamı var mıdır sadece o giriş kısmı mıdır onu artık devlet araştırıp bulacaktır diye düşünüyoruz' açıklamaları yapıldı.

Mahalle sakini Yüksel Deniz 'Tarihi eser olduğu yer belli oluyor zaten bu inşaat ondan dolayı durdurulmuş. Gelip ekiplerin incelemeye almaları gerekiyordu ondan dolayı bekleniyor ' dedi.