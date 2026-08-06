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İstanbul'daki Temel Kazısında Tarihi Bulgulara Rastlandı: Hazine Diyen de Var, Gizli Tünel Diyen de!

İstanbul'daki Temel Kazısında Tarihi Bulgulara Rastlandı: Hazine Diyen de Var, Gizli Tünel Diyen de!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 12:30
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İstanbul Bahçelievler'de yapımı devam eden bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. Kimi vatandaşar bu tarihi bulguların Ayasofya'ya açılan tünellerden olduğu, kimileri de farklı hazinelerin olduğunu iddia etti. İnşaat çalışmaları ise yapılacak değerlendirmeler sonuçlanana kadar durduruldu.

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İstanbul Bahçelievler'deki temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı düşünülen bulgulara rastlandı.

İstanbul Bahçelievler'deki temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı düşünülen bulgulara rastlandı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Başak Sokak’ta kentsel dönüşüme giren bir binanın yapımı için başlatılan temel kazısı sırasında işçiler tarihi nitelik taşıdığını düşündükleri bulgulara rastladı. 

Mahalle esnaflarından Aynur Aytır, 'Ben de yan binada komşuyum. Birkaç gün önce bir kapıya rastlandı, tarihi eser olduğu söylendi. İnşaat durduruldu. Muhtar olsun belediye başkanı olsun herkes de geldi bunu onayladılar.' dedi.

"Birkaç sene önce yine yaşanmıştı."

"Birkaç sene önce yine yaşanmıştı."

Bölgede yaşayan kişilerden 'Buna benzer de bir olay birkaç sene önce yine yaşanmıştı bildiğim kadarıyla bina 7 yıl süresince durduruldu sonrasında tekrar inşaat devam etti. Bunun akıbeti ne olur şu an biz de beklemekteyiz. O kapının devamı var mıdır sadece o giriş kısmı mıdır onu artık devlet araştırıp bulacaktır diye düşünüyoruz' açıklamaları yapıldı.

Mahalle sakini Yüksel Deniz 'Tarihi eser olduğu yer belli oluyor zaten bu inşaat ondan dolayı durdurulmuş. Gelip ekiplerin incelemeye almaları gerekiyordu ondan dolayı bekleniyor ' dedi.

Alanda bulunan kapının eski bir eve ait kapı mı olduğu yoksa herhangi bir tünele mi açıldığı henüz bilinmiyor.

Alanda bulunan kapının eski bir eve ait kapı mı olduğu yoksa herhangi bir tünele mi açıldığı henüz bilinmiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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