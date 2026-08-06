İstanbul'daki Temel Kazısında Tarihi Bulgulara Rastlandı: Hazine Diyen de Var, Gizli Tünel Diyen de!
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İstanbul Bahçelievler'de yapımı devam eden bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgulara rastlandı. Kimi vatandaşar bu tarihi bulguların Ayasofya'ya açılan tünellerden olduğu, kimileri de farklı hazinelerin olduğunu iddia etti. İnşaat çalışmaları ise yapılacak değerlendirmeler sonuçlanana kadar durduruldu.
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İstanbul Bahçelievler'deki temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı düşünülen bulgulara rastlandı.
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"Birkaç sene önce yine yaşanmıştı."
Alanda bulunan kapının eski bir eve ait kapı mı olduğu yoksa herhangi bir tünele mi açıldığı henüz bilinmiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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