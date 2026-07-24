Karadeniz'in Efes'i Olarak Anılıyor: Binlerce Yıllık Dev Mozaik Ortaya Çıkarılacak!

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, 'Pompeiopolis Antik Kenti'nin 2026 yılı kazı çalışmasına çok hızlı ve yoğun bir şekilde başladık. 2026 yılı çalışmalarımızı öncelikli olarak restorasyon ve kazı çalışmaları olmak üzere iki bölümde programladık. Restorasyon kapsamında önceki yıllarda zemin mozaiklerini onarmaya başladığımız Roma villasında çalışmalarımız devam ediyor...'Bu yılki hedefimiz, Roma bazilikasının mozaiğinin yarısını açıp koruyabildiğimiz kısmıyla onaracağız' dedi.

Yapının yaklaşık bin metrekarelik bir alanda olduğu ve bu nedenle kazıların yavaş ilerlediği belirtiliyor. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Roma bazilikası, daha sonra da kent piskoposunun merkezi haline gelmiş. Hristiyanlığın kabulüyle birlikte piskoposluk merkezi olmuş ve yapı bir kiliseye çevrilmiş.

Eliüşük 'Yine yapı evrelerini görebileceğimiz, kentin geçirdiği kültürel değişimi anlayabileceğimiz önemli bir yapı ve çok devasa bir zemin mozaiği var. Bu seneki hedefimiz en azından o zemin mozaiğinin yarısını açıp koruyabildiğimiz kısmıyla onarıp tamamlamak ve 2027'ye devam etmek' diyerek çalışmalarını anlatıyor.