Karadeniz'in Efes'i Olarak Anılıyor: Binlerce Yıllık Dev Mozaik Ortaya Çıkarılacak!
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti, Karadeniz Bölgesi'nin Efes'i olarak biliniyor. Pompeiopolis'de 2026 yılı kazı sezonu başladı. Kazıda Türk ve İtalyan arkeologlardan oluşan 45 kişilik ekip görev alıyor. Bu sene içerisinde, dev zemin mozaiğinin ortaya çıkarılması bekleniyor.
Pompeiopolis Antik Kenti, Milattan sonra 2. yüzyıla tarihleniyor.
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"Yeni Efes" Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2026 kazıları başladı.
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"Roma villasında çalışmalarımız devam ediyor."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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