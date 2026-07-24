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Karadeniz'in Efes'i Olarak Anılıyor: Binlerce Yıllık Dev Mozaik Ortaya Çıkarılacak!

Karadeniz'in Efes'i Olarak Anılıyor: Binlerce Yıllık Dev Mozaik Ortaya Çıkarılacak!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 10:09
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti, Karadeniz Bölgesi'nin Efes'i olarak biliniyor. Pompeiopolis'de 2026 yılı kazı sezonu başladı. Kazıda Türk ve İtalyan arkeologlardan oluşan 45 kişilik ekip görev alıyor. Bu sene içerisinde, dev zemin mozaiğinin ortaya çıkarılması bekleniyor.

Pompeiopolis Antik Kenti, Milattan sonra 2. yüzyıla tarihleniyor.

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"Yeni Efes" Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2026 kazıları başladı.

"Yeni Efes" Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2026 kazıları başladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis, Roma döneminde Paflagonya Bölgesi'nin başkentiydi. Zımbıllı Tepe mevkiinde yer alan Pompeiopolis'te yürütülen kazı çalışmalarına bu sene yeniden başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarıyla binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor. 

Kazı çalışmalarına, Türk ekipleriyle birlikte İtalya'dan gelen 15 kişilik ekip de dahil oldu. Bu önemli Antik Kent'teki kazı çalışmalarının Kasım ayına kadar devam etmesi hedefleniyor.

"Roma villasında çalışmalarımız devam ediyor."

"Roma villasında çalışmalarımız devam ediyor."

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, 'Pompeiopolis Antik Kenti'nin 2026 yılı kazı çalışmasına çok hızlı ve yoğun bir şekilde başladık. 2026 yılı çalışmalarımızı öncelikli olarak restorasyon ve kazı çalışmaları olmak üzere iki bölümde programladık. Restorasyon kapsamında önceki yıllarda zemin mozaiklerini onarmaya başladığımız Roma villasında çalışmalarımız devam ediyor...'Bu yılki hedefimiz, Roma bazilikasının mozaiğinin yarısını açıp koruyabildiğimiz kısmıyla onaracağız' dedi.

Yapının yaklaşık bin metrekarelik bir alanda olduğu ve bu nedenle kazıların yavaş ilerlediği belirtiliyor. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Roma bazilikası, daha sonra da kent piskoposunun merkezi haline gelmiş. Hristiyanlığın kabulüyle birlikte piskoposluk merkezi olmuş ve yapı bir kiliseye çevrilmiş. 

Eliüşük 'Yine yapı evrelerini görebileceğimiz, kentin geçirdiği kültürel değişimi anlayabileceğimiz önemli bir yapı ve çok devasa bir zemin mozaiği var. Bu seneki hedefimiz en azından o zemin mozaiğinin yarısını açıp koruyabildiğimiz kısmıyla onarıp tamamlamak ve 2027'ye devam etmek' diyerek çalışmalarını anlatıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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