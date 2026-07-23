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Çankırı'da Bir İmam Hatip Lisesi YKS 2026'da Dereceye Giren Kız Öğrencileri Sansürledi

Çankırı'da Bir İmam Hatip Lisesi YKS 2026'da Dereceye Giren Kız Öğrencileri Sansürledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.07.2026 - 16:59
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Çankırı’da bulunan Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS 2026 sınavında ilk 80 bin içinde yer alan 19 öğrencisini kutladığı afişte kız öğrencilerin fotoğraflarını kullanmaması nedeniyle tartışma yarattı. Afişte erkek öğrencilerin gerçek fotoğrafları yer alırken kız öğrencilerin yüzlerinin çizimlerle gizlenmesinin ardından okul tüm öğrencilerin fotoğraflarını kaldırdı.

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Sosyal medyada gündem olan afişte kız öğrencilerin fotoğraflarının olmaması sansür iddialarını beraberinde getirdi.

Sosyal medyada gündem olan afişte kız öğrencilerin fotoğraflarının olmaması sansür iddialarını beraberinde getirdi.

Popüler sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntü, kısa sürede binlerce kez görüntülendi ve bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Okul yönetimi tepki çeken afişi kaldırarak bu kez öğrencilerin fotoğraflarının kullanılmadığı bir paylaşımda bulundu.

Okul yönetimi tepki çeken afişi kaldırarak bu kez öğrencilerin fotoğraflarının kullanılmadığı bir paylaşımda bulundu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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