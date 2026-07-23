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"4 Kere Hacca Gittim" Sözleriyle Bir Döneme Damga Vuran Gaspçı Hüseyin Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

"4 Kere Hacca Gittim" Sözleriyle Bir Döneme Damga Vuran Gaspçı Hüseyin Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.07.2026 - 16:53
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Gerçekleştirdiği gasp olayının ardından polis aracında çekilen videosuyla viral hale gelen Hüseyin Taşkıran, “4 kere Hacca gidip geldim, aha dayıya sor” sözleriyle bir döneme damga vurmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen videoları hâlâ paylaşılan Hüseyin Taşkıran’ın son hali ortaya çıktı. Adanalı Taşkıran, 2015 yılında girdiği cezaevinden 11 günlük izinle çıktı.

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İşte son hali:

"Gerçek gaspçı Hüseyin benim."

"Gerçek gaspçı Hüseyin benim."

Adanalı Hüseyin Taşkıran, yıllar önce gerçekleştirdiği gasp olayının ardından polis aracındaki sözleriyle viral olmuştu. “4 kere Hacca gidip geldim, aha dayıya sor” sözleriyle hafızalardaki yerini koruyan Taşkıran, 2015 yılında cezaevine girdi. Hâlâ cezaevinde bulunan Taşkıran, tahliyesine kısa süre kala 11 günlük izinle dışarı çıktı. 

Taşkıran, yıllardır sosyal medyada ismini ve geçmişini kullanarak içerik üretenlerden dert yandı. Haksız kazanç elde edildiğini söyleyen Taşkıran, “Gerçek gaspçı Hüseyin benim” dedi.

Yıllar sonra ortaya çıktı.

Yıllar sonra ortaya çıktı.

Cezasının tamamen sona ermesinin ardından sosyal medyada yeniden aktif olmayı planladığını söyleyen Taşkıran, yeni içerikler hazırlayacağın söyledi.

Viral olmasına neden olan videoda “4 kere Hacca gidip geldim” sözlerini hatıralan Taşkıran, cezaevinden çıktıktan sonra gerçek Hac ziyareti yapmak istediğini belirtti: “Allah nasip eder de cezam tamamen biter çıkarsam, gerçekten hac hayalimi gerçekleştireceğim.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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