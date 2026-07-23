"4 Kere Hacca Gittim" Sözleriyle Bir Döneme Damga Vuran Gaspçı Hüseyin Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
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Gerçekleştirdiği gasp olayının ardından polis aracında çekilen videosuyla viral hale gelen Hüseyin Taşkıran, “4 kere Hacca gidip geldim, aha dayıya sor” sözleriyle bir döneme damga vurmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen videoları hâlâ paylaşılan Hüseyin Taşkıran’ın son hali ortaya çıktı. Adanalı Taşkıran, 2015 yılında girdiği cezaevinden 11 günlük izinle çıktı.
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İşte son hali:
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"Gerçek gaspçı Hüseyin benim."
Yıllar sonra ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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