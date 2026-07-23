Öz Güveni En Yüksek Burçlar: Başkalarının Onayına İhtiyaç Duymazlar!

Bazı insanlar girdikleri ortamda kendilerini hemen belli ediyor. Ne söylemek istediklerini biliyor, kararlarının arkasında duruyor ve başkalarının onayını almadan harekete geçebiliyorlar. Başarısızlık ihtimali bile onları kolay kolay durduramıyor.

Astrolojide de bazı burçların doğuştan gelen güçlü bir öz güvene sahip olduğuna inanılıyor.