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En Kıskanç 4 Burç: Sevdiklerini Paylaşamıyorlar

En Kıskanç 4 Burç: Sevdiklerini Paylaşamıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 15:50
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Kıskançlık her ilişkide farklı şekilde ortaya çıkabilir. Kimi bunu açık açık gösterir, kimi içine atar, kimi de hiçbir şey olmamış gibi davranırken aslında her detayı fark eder. Astrolojiye göre bazı burçlar sevdiklerini daha fazla sahiplenme eğiliminde olabilir.

İşte ilişkilerde kıskançlığıyla öne çıkan 4 burç...

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Akrep

Akrep

Akrep burcu denince akla ilk gelen özelliklerden biri yoğun duygularıdır. Sevdiği kişiye kolay kolay bağlanmaz ama bağlandığında da oldukça derin bir sahiplenme duygusu geliştirebilir.

Akrep için güven çok önemlidir. Bir kere şüpheye düştüğünde, bunu kolay kolay aklından çıkaramaz. Detayları fark eder, söylenenlerle davranışlar arasındaki küçük farkları bile yakalayabilir. Bu yüzden kıskançlığı çoğu zaman sessiz ama oldukça güçlüdür.

Boğa

Boğa

Boğa burcu ilişkilerde güven, sadakat ve istikrar arar. Sevdiği insanı hayatının güvenli alanı gibi gördüğü için onu kaybetme düşüncesi Boğa’yı fazlasıyla huzursuz edebilir.

Dışarıdan sakin görünse de içinde ciddi bir sahiplenme duygusu taşır. Partnerinin ilgisinin başka bir yere kaydığını hissederse bunu kolay kolay görmezden gelemez. Boğa’nın kıskançlığı genelde sessiz başlar ama sınırı aşıldığında oldukça net bir tavra dönüşebilir.

Aslan

Aslan

Aslan burcu sevildiğini, önemsendiğini ve öncelikli olduğunu hissetmek ister. İlişkide geri plana atılmak ya da partnerinin ilgisinin başkasına yöneldiğini görmek Aslan’ın gururunu ciddi şekilde incitebilir.

Kıskançlığı çoğu zaman sadece kaybetme korkusundan değil, değer görme ihtiyacından da beslenir. Sevdiği kişinin ilgisini paylaşmak istemez. Bir ortamda ikinci plana düştüğünü hissederse bunu saklamakta zorlanabilir.

Yengeç

Yengeç

Yengeç burcu duygusal bağ kurduğunda oldukça koruyucu ve sahiplenici olabilir. Sevdiği kişiye içten bağlanır, onunla güvenli bir alan kurmak ister. Bu yüzden ilişkide belirsizlik, mesafe ya da ilgisizlik Yengeç’i kolayca kıskançlığa sürükleyebilir.

Yengeç kıskançlığını bazen direkt söylemek yerine alınganlık, içine kapanma ya da sessizleşme şeklinde gösterebilir. Aslında onun kıskançlığının temelinde çoğu zaman kaybetme korkusu ve sevilmeye devam ettiğinden emin olma ihtiyacı vardır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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