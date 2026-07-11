En Kıskanç 4 Burç: Sevdiklerini Paylaşamıyorlar

Kıskançlık her ilişkide farklı şekilde ortaya çıkabilir. Kimi bunu açık açık gösterir, kimi içine atar, kimi de hiçbir şey olmamış gibi davranırken aslında her detayı fark eder. Astrolojiye göre bazı burçlar sevdiklerini daha fazla sahiplenme eğiliminde olabilir.

İşte ilişkilerde kıskançlığıyla öne çıkan 4 burç...