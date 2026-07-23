Sıcak Havalarda Bu Hataları Yapmayın: Evde Küf Oluşumunu Tetikleyebilir
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Yaz aylarında küf ve rutubet riskinin ortadan kalktığını düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre sıcak havalarda yapılan bazı günlük alışkanlıklar evde nemin birikmesine neden olarak küf oluşumunu tetikleyebiliyor. İşte yazın fark edilmeden nem tutan bölgeler ve alınabilecek basit önlemler...
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Nem, küf ve rutubet çoğu zaman kış aylarıyla ilişkilendirilse de uzmanlar yaz aylarında da benzer risklerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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