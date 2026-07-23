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Sıcak Havalarda Bu Hataları Yapmayın: Evde Küf Oluşumunu Tetikleyebilir

Sıcak Havalarda Bu Hataları Yapmayın: Evde Küf Oluşumunu Tetikleyebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 15:25
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Yaz aylarında küf ve rutubet riskinin ortadan kalktığını düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre sıcak havalarda yapılan bazı günlük alışkanlıklar evde nemin birikmesine neden olarak küf oluşumunu tetikleyebiliyor. İşte yazın fark edilmeden nem tutan bölgeler ve alınabilecek basit önlemler...

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Nem, küf ve rutubet çoğu zaman kış aylarıyla ilişkilendirilse de uzmanlar yaz aylarında da benzer risklerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Nem, küf ve rutubet çoğu zaman kış aylarıyla ilişkilendirilse de uzmanlar yaz aylarında da benzer risklerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle sıcak ve nemli havalarda farkında olmadan yapılan bazı günlük alışkanlıklar, evin içinde nemin hapsolmasına ve küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre yeterli havalandırma sağlanmadığında nem; dolapların içinde, büyük mobilyaların arkasında ve banyo gibi alanlarda birikerek zamanla ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Yazın neden nem sorunu yaşanıyor?

İç mekân yaşam ürünleri markası Vonhaus'un uzmanları, sıcak havanın daha fazla su buharı taşıyabildiğini belirtiyor. Bu nedenle yaz aylarında ev içinde oluşan nem dışarı atılamazsa ortam bunaltıcı hale geliyor ve küf oluşumu için uygun koşullar oluşuyor.

Uzmanlara göre yazın daha sık duş almak, çamaşırları ev içinde kurutmak, yemek pişirirken pencereleri kapalı tutmak ve odaları uzun süre havasız bırakmak nemin içeride birikmesine neden olabiliyor.

Peki nelere dikkat etmek gerekiyor?

Peki nelere dikkat etmek gerekiyor?

1. Gardırop ve dolaplar gözden kaçırılıyor

Uzmanların dikkat çektiği ilk riskli alan gardırop ve dolaplar. Özellikle dış cephe duvarlarına yaslanan ya da fazla doldurulan dolaplarda hava dolaşımı büyük ölçüde azalıyor.

Kıyafetler, havlular, ayakkabılar ve nevresimler zamanla nem tutabiliyor. Havanın dolaşamaması durumunda ise küf henüz görünür hale gelmeden önce kötü kokular oluşabiliyor.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında şunlar yer alıyor:

  • Dolap açıldığında hissedilen küf veya rutubet kokusu

  • Kıyafetlerin hafif nemli ya da bayat hissettirmesi

  • Ayakkabı ve çantalarda beyaz lekeler oluşması

  • Dolabın iç yüzeylerinde renk değişiklikleri görülmesi

Vonhaus E-Ticaret Müdürü Laura Bradbury, dolapların düzenli olarak tamamen boşaltılıp arka ve yan yüzeylerinin kontrol edilmesini öneriyor. Ayrıca dolapların aşırı doldurulmaması ve eşyalar arasında hava dolaşımını sağlayacak boşluklar bırakılması gerektiğini vurguluyor.

2. Büyük mobilyaların arkası nem tutabiliyor

Koltuk, yatak, gardırop ve büyük dolaplar çoğu zaman duvara tamamen yaslanacak şekilde yerleştiriliyor. Ancak bu durum, özellikle dış cephe duvarlarında hava akışını engelleyerek nemin fark edilmeden birikmesine neden olabiliyor.

Uzmanlara göre şu belirtiler dikkate alınmalı:

  • Rutubet kokusu

  • Duvar kâğıdında kabarma veya soyulma

  • Duvarda siyah noktalar

  • Soğuk ve nemli hissedilen duvar yüzeyleri

  • Mobilya arkasında oluşan lekeler

Bradbury, büyük mobilyaların zaman zaman öne çekilmesini ve duvar ile arasında birkaç santimetrelik boşluk bırakılmasını öneriyor. Böylece hava dolaşımı artıyor ve nemin birikme riski azalıyor.

3. Banyo ve çamaşır alanları en riskli bölgeler arasında

Yaz aylarında en fazla nem üreten alanların başında banyo ve çamaşır kurutulan bölümler geliyor.

Sıcak havalarda daha sık duş alınması, çamaşırların ev içinde kurutulması ve ıslak havluların kapalı alanlarda bırakılması havadaki nem oranını artırıyor. Bu nem uzaklaştırılamadığında pencere kenarlarında, tavanlarda, silikon dolgularda, fayans aralarında ve süpürgeliklerde küf oluşabiliyor.

Uzmanlar şu belirtilere dikkat edilmesini öneriyor:

  • Duştan sonra uzun süre kaybolmayan buğu

  • Silikon kenarlarında siyah lekeler

  • Boyada kabarma veya dökülme

  • Kalıcı nem kokusu

  • Çamaşırların normalden geç kuruması

  • Temiz kıyafetlerde küf kokusu oluşması

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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