Sıcak Havalarda Bu Hataları Yapmayın: Evde Küf Oluşumunu Tetikleyebilir

Özellikle sıcak ve nemli havalarda farkında olmadan yapılan bazı günlük alışkanlıklar, evin içinde nemin hapsolmasına ve küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre yeterli havalandırma sağlanmadığında nem; dolapların içinde, büyük mobilyaların arkasında ve banyo gibi alanlarda birikerek zamanla ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Yazın neden nem sorunu yaşanıyor?

İç mekân yaşam ürünleri markası Vonhaus'un uzmanları, sıcak havanın daha fazla su buharı taşıyabildiğini belirtiyor. Bu nedenle yaz aylarında ev içinde oluşan nem dışarı atılamazsa ortam bunaltıcı hale geliyor ve küf oluşumu için uygun koşullar oluşuyor.

Uzmanlara göre yazın daha sık duş almak, çamaşırları ev içinde kurutmak, yemek pişirirken pencereleri kapalı tutmak ve odaları uzun süre havasız bırakmak nemin içeride birikmesine neden olabiliyor.