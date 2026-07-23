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Yaşam
Susuz Kalmayı Önlemeye Yardımcı Olan 8 Besin

Susuz Kalmayı Önlemeye Yardımcı Olan 8 Besin

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 09:05
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Sıcak havalarda yalnızca su tüketimine değil, tabağınıza koyduklarınıza da dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, su oranı yüksek meyve ve sebzelerin günlük sıvı ihtiyacını desteklediğini ve vücudun susuz kalmasını önlemeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. İşte içeriğinin yüzde 90'ından fazlası sudan oluşan ve yaz aylarında sofralarda daha fazla yer verilmesi önerilen besinler.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Vücudun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşuyor.

Vücudun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşuyor.

Su; vücut ısısının dengelenmesi, eklemlerin korunması, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması ve hücrelerin görevlerini yerine getirebilmesi için hayati önem taşıyor. Ancak gün içinde nefes alma, terleme ve idrar yoluyla sürekli sıvı kaybediyoruz. Bu nedenle kaybedilen sıvının hem içecekler hem de besinler yoluyla yerine konması gerekiyor.

Beslenme uzmanları, günlük sıvı ihtiyacının önemli bir bölümünün yiyeceklerden de karşılanabileceğini vurguluyor.

Su Oranı Yüzde 90'ın Üzerinde Olan 8 Besin

Su Oranı Yüzde 90'ın Üzerinde Olan 8 Besin

Uzmanlara göre aşağıdaki besinler yüksek su içerikleri sayesinde hem serinlemeye hem de günlük sıvı alımına destek oluyor:

  • Çilek

  • Karpuz

  • Lahana

  • Marul

  • Kereviz

  • Salatalık

  • Pişmiş bal kabağı

  • Domates

Bu besinler aynı zamanda vitamin, mineral ve lif açısından da zengin oldukları için dengeli beslenmenin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Su İçeriği Yüksek Diğer Besinler

Su oranı yüzde 80-89 arasında olan besinler ise şöyle sıralanıyor:

  • Elma

  • Havuç

  • Pişmiş brokoli

  • Armut

  • Portakal

  • Üzüm

  • Ananas

  • Yoğurt

Yüzde 70-79 oranında su içeren besinler arasında ise avokado, muz, fırında patates, pişmiş mısır, karides ve süzme peynir bulunuyor.

Günlük Ne Kadar Su Tüketilmeli?

Günlük Ne Kadar Su Tüketilmeli?

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) önerilerine göre kadınların günlük toplam sıvı alımının yaklaşık 2 litre, erkeklerin ise 2,5 litre olması tavsiye ediliyor.

Bu miktara yalnızca içilen su değil; çay, kahve, süt, şekersiz içecekler ve su oranı yüksek yiyecekler de dahil ediliyor. Özellikle sıcak havalarda ya da yoğun fiziksel aktivite sırasında sıvı ihtiyacı daha da artabiliyor.

Besinler Su İhtiyacını Tamamen Karşılar mı?

İngiliz Diyetisyenler Birliği'ne göre günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık yüzde 20 ila 30'u besinlerden karşılanabiliyor. Ancak uzmanlar bunun su tüketiminin yerine geçmediğinin altını çiziyor.

Besinlerden alınan su, içilen suya göre daha yavaş emildiği için susuzluk hissedildiğinde en etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu belirtiliyor.

Susuz Kaldığınızı Gösteren Belirtiler

Yeterince sıvı alınmadığında vücut bazı sinyaller vermeye başlıyor. En yaygın belirtiler şunlar:

  • Ağız kuruluğu

  • Baş ağrısı

  • Halsizlik ve yorgunluk

  • Koyu sarı ve keskin kokulu idrar

Bu belirtiler görüldüğünde sıvı tüketimini artırmak önem taşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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