Susuz Kalmayı Önlemeye Yardımcı Olan 8 Besin
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Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Sıcak havalarda yalnızca su tüketimine değil, tabağınıza koyduklarınıza da dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, su oranı yüksek meyve ve sebzelerin günlük sıvı ihtiyacını desteklediğini ve vücudun susuz kalmasını önlemeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. İşte içeriğinin yüzde 90'ından fazlası sudan oluşan ve yaz aylarında sofralarda daha fazla yer verilmesi önerilen besinler.
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Vücudun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşuyor.
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Su Oranı Yüzde 90'ın Üzerinde Olan 8 Besin
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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