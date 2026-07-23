Susuz Kalmayı Önlemeye Yardımcı Olan 8 Besin

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) önerilerine göre kadınların günlük toplam sıvı alımının yaklaşık 2 litre, erkeklerin ise 2,5 litre olması tavsiye ediliyor.

Bu miktara yalnızca içilen su değil; çay, kahve, süt, şekersiz içecekler ve su oranı yüksek yiyecekler de dahil ediliyor. Özellikle sıcak havalarda ya da yoğun fiziksel aktivite sırasında sıvı ihtiyacı daha da artabiliyor.

Besinler Su İhtiyacını Tamamen Karşılar mı?

İngiliz Diyetisyenler Birliği'ne göre günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık yüzde 20 ila 30'u besinlerden karşılanabiliyor. Ancak uzmanlar bunun su tüketiminin yerine geçmediğinin altını çiziyor.

Besinlerden alınan su, içilen suya göre daha yavaş emildiği için susuzluk hissedildiğinde en etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu belirtiliyor.

Susuz Kaldığınızı Gösteren Belirtiler

Yeterince sıvı alınmadığında vücut bazı sinyaller vermeye başlıyor. En yaygın belirtiler şunlar:

Ağız kuruluğu

Baş ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk

Koyu sarı ve keskin kokulu idrar

Bu belirtiler görüldüğünde sıvı tüketimini artırmak önem taşıyor.