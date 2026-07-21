Psikolojiye Göre Çiftlerin Mutluluğu İçin Gereken Şey Açıklandı

Yıllardır tartışılan bu soruya bilim insanları yeniden yanıt aradı. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilişkilerde mutluluğu belirleyen en önemli unsur aslında partnerlerin gerçekten ne kadar benzer olduğu değil, birbirlerini ne kadar benzer gördükleri.

İlişkilerde Benzerlik Mutluluğu Artırıyor mu?

Romantik ilişkiler, bireylerin yaşam kalitesini ve psikolojik iyi oluşunu doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Bu nedenle bilim insanları uzun yıllardır 'Benzer insanlar daha mutlu ilişkiler mi yaşar?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen ve Journal of Social and Personal Relationshipsdergisinde yayımlanan kapsamlı inceleme, onlarca yıllık bilimsel çalışmayı bir araya getirerek 'benzerlik hipotezi'ni mercek altına aldı. Bu hipoteze göre ortak değerlere, düşüncelere ve yaşam tarzına sahip çiftlerin daha mutlu ve uzun ömürlü ilişkiler kurduğu öne sürülüyor.