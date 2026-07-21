Psikolojiye Göre Çiftlerin Mutluluğu İçin Gereken Şey Açıklandı
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Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
İlişkilerde mutluluğun sırrının ortak ilgi alanları ya da benzer karakterler olduğu sıkça düşünülür. Ancak yeni bir bilimsel araştırma, çiftleri gerçekten mutlu eden unsurun sandığımızdan farklı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre önemli olan, birbirine gerçekten benzemek değil; partnerini kendine yakın ve benzer hissetmek...
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Romantik ilişkilerde "zıt kutuplar birbirini çeker" mi, yoksa benzer insanlar mı daha mutlu olur?
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Araştırmacılara göre benzerlik, ilişkilerde birkaç önemli avantaj sağlayabiliyor:
Araştırmacılar sistematik inceleme yöntemiyle toplam 339 bilimsel çalışmayı değerlendirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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